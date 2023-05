Fünf von sieben Positionen besetzt: Kreisjugendring-Vorstand Weilheim-Schongau ist fast wieder komplett

Von: Christine Wölfle

Das neue Vorstands-Team des Kreisjugendrings: (h.v.l.) der stellv. Vorsitzende Christopher Halbich, Beisitzer Thimo Wallkam, Vorsitzender Sebastian Esser und Herbert Haseitl (Geschäftsführung KJR) sowie (v.v.l.) die Beisitzer Nico Schöffel und Nicole Heigl. © Christine Wölfle

Das Personal-Karussell im Vorstand des Kreisjugendrings (KJR) Weilheim-Schongau dreht sich weiter. Doch immerhin sind fünf der insgesamt sieben Positionen seit der Frühjahrsvollversammlung im Schongauer Trachtenheim wieder besetzt.

Landkreis – Rückblick: Bereits im März hatte der Beisitzer Stefan Osterrieder seinen Rücktritt erklärt. Kurz vor der Versammlung folgten der stellvertretende Vorsitzende Patrick Wegner und Beisitzerin Johanna Otto dessen Beispiel. Wegner gab als Grund für seinen Rücktritt an, zu wenig Zeit für das Amt aufbringen zu können, um es wirklich vollumfassend ausüben zu können. Er möchte sich künftig wieder mehr um die Gruppenarbeit in seinem Verband, der Jugend des Deutschen Alpenvereins, kümmern.

Somit bestand die Vorstandschaft am Anfang der Versammlung nur noch aus zwei Mitgliedern – zu wenig für insgesamt 58 Delegierte aus 29 Institutionen. Weil es nicht leicht ist, Menschen für diese Ämter zu gewinnen, war einer der Tagesordnungspunkte die Diskussion darüber, ob man die Vorstandschaft nicht reduzieren solle.

Immer noch zwei Posten vakant: Weitere Debatte im Herbst geplant

Das lehnte jedoch die Mehrheit der Anwesenden tendenziell ab mit der Begründung, dass weniger Vorstandsmitglieder auch weniger mögliche Jugendarbeit bedeuten würden, da die anstehenden Aufgaben nicht effizient genug erledigt werden könnten. Da immer noch zwei Posten vakant sind, soll in der Herbstvollversammlung erneut über eine Reduzierung debattiert werden. Sollte dabei ein Beschluss gefasst werden, würde sich das aber erst auf die Neuwahlen für die nächste Legislaturperiode bei der nächsten Frühjahrsvollversammlung auswirken.

Frühjahrsversammlung des Kreisjugendrings Weilheim-Schongau: Anfangs 40, zwischenzeitlich 44 und bei der Wahl 43 Delegierte waren ins Schongauer Trachtenheim gekommen. © Christine Wölfle

Für die drei kurzfristig freigewordenen Stellen fanden sich bei der Versammlung dann doch Kandidaten, die sich zur Wahl stellten: Christopher Halbich vom Bund der katholischen Jugend wurde mit einer Enthaltung von 42 Delegierten als stellvertretender Vorsitzender gewählt. Als Beisitzer sind Nicole Heigl (Evangelische Jugend Bayern) und Thimo Wallkam (Bund der Pfadfinder), auch mit jeweils einer Enthaltung, bestimmt worden.

Jugend des Deutschen Alpenvereins bekommt Vertretungsrecht

Auch bei den angeschlossenen Jugendorganisationen gab es eine Veränderung: Nachdem die Delegation der „Junge Menschen Weilheim“ dreimal den Versammlungen ferngeblieben war, verloren diese ihr Vertretungsrecht. Dafür ist nun die Jugend des Deutschen Alpenvereins mit dabei – somit bleibt die Gesamtzahl der Vertretungsrechte bei den Vollversammlungen bei 58.

Je mehr, desto besser, denn auch heuer steht Einiges auf dem Programm des Kreisjugendrings: Dieser beteiligt sich beispielsweise am „Christopher-Street-Day“ am 29. Juli in Schongau, das Jubiläum der Geschäftsstelle in Weilheim steht an, und vom 30. Juni bis 2. Juli bietet der KJR einen Kochkurs speziell für Großgruppen an. Da wird jede Hand gebraucht.