Straftaten im Raum Schongau nahmen 2022 leicht zu – Polizei musste zu 4803 Einsätzen ausrücken

Kriminalstatistik der Polizeiinspektion

Von Theresa Kuchler schließen

2022 wurden im Raum Schongau mehr Straftaten begangen als noch im Vorjahr. Das zeigt die aktuelle Kriminalstatistik, die die Polizeiinspektion am Donnerstag veröffentlichte.

Schongau – Die Schongauer Polizisten hatten im vergangenen Jahr alle Hände voll zu tun: 1615 Straftaten hat die Polizeiinspektion Schongau 2022 bearbeitet. Mehr als drei Viertel der Fälle konnten aufgeklärt werden. Das geht aus der Kriminalstatistik hervor, die die Polizeiinspektion am Donnerstag veröffentlicht hat.

Vergleicht man die Daten mit dem Vorjahr, ist die Gesamtzahl der Straftaten in der Region leicht gestiegen: um knapp sieben Prozent. So registrierte die Polizei im Jahr 2021 noch 1502 Delikte in ihrem Dienstbereich. Insgesamt mussten die Schongauer Polizistinnen und Polizisten im vergangenen Jahr 4803 Mal zu Einsätzen ausrücken.

Kriminalstatistik der Schongauer Polizei: Körperverletzungen nahmen deutlich zu

Deutlich häufiger als im Vorjahr wurden die Beamten gerufen, wenn es zu Körperverletzungen kam. Wurden hier 2021 noch 192 Delikte registriert, musste die Polizei im vergangenen Jahr 255 Fälle wegen Körperverletzung bearbeiten. Auch im Bereich der schweren und gefährlichen Körperverletzung gab es einen Anstieg: um elf Delikte auf insgesamt 63. Die Polizei konnte fast alle Fälle aufklären (92 Prozent).

+ Die Kriminalstatistik der Schongauer Polizei zeigt einen leichten Anstieg der Straftaten im Jahr 2022. Das liegt unter anderem an dem Auslaufen einiger Corona-Einschränkungen. © Polizeiinspektion Schongau

Den Anstieg der gewaltsamen Straftaten erklären sich die Polizisten unter anderem damit, dass einige Corona-Regeln wie die Kontakt- und Ausgangssperren weggefallen sind. So entspreche die Zahl der Körperverletzungen in etwa wieder der aus dem Jahr 2020.

Leichte Abnahme im Bereich der Drogendelikte

Nicht nur Gewaltdelikte, auch die Diebstähle haben im vergangenen Jahr zugenommen. So nahm die Schongauer Polizei 285 Delikte auf – 27 Fälle mehr als im Vorjahr. Besonders gern wurden Fahrräder geklaut. Im Bereich der Polizeiinspektion Schongau verschwanden 53 Drahtesel, was einem Plus von 28 Prozent entspricht. In Läden wurde 53 Mal eingebrochen, in Wohnungen neun Mal. Rund die Hälfte der Wohnungseinbrüche konnte die Polizei aufklären. Bei den Diebstählen sank die Aufklärungsquote um 14 auf 39 Prozent.

(Unser Schongau-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.)

Was die Straftaten im Drogenbereich anbelangt, konnten die Polizisten 2022 eine leichte Abnahme verzeichnen. 147 Rauschgiftdelikte hatten die Beamten zu bearbeiten – 76 Fälle weniger als im Jahr zuvor. Die Mehrzahl drehte sich um den Besitz oder Konsum von Cannabis, allerdings stellte die Polizei auch vermehrt Amphetamin sicher.

Polizisten konnten 99 Unfallfluchten aufklären

Besonders oft müssen die Polizisten ausrücken, wenn etwas auf der Straße passiert. Im Jahr 2022 nahmen die Beamten 1209 Verkehrsunfälle auf – 104 mehr als im Vorjahr. 290 Personen wurden 2022 bei Unfällen im Straßenverkehr verletzt. Zwei Menschen starben.

Eine Zunahme gab es bei den Unfällen, bei denen die Verursacher einfach weitergefahren sind. Im Vergleich zu 2021 sind die Unfallfluchten von 215 auf 222 gestiegen. 99 dieser Fälle konnten die Beamten aufklären.

Darüber hinaus zog die Schongauer Polizei 52 Personen aus dem Verkehr, die alkoholisiert oder unter Drogeneinfluss am Steuer saßen. 21 Autofahrer bauten Unfälle, weil sie betrunken waren – das sind zwei Fälle mehr als im Jahr 2021. Insgesamt schätzt die Polizei die Sicherheitslage im Raum Schongau nach wie vor als gut ein.

Alle aktuellen Einsätze der Polizei finden Sie in unserem Blaulicht-Ticker für die Region Weilheim-Schongau.