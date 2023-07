Nach Kritik an BR-Sendung „Jetzt red i“: Gäste „nicht gecastet“ — MdL Enders ohne Rederecht

MdL Enders Susann (vorne 2.v.re.) bekam bei der Live-Sendung „Jetzt red i“ kein Rederecht. © Hans-Helmut Herold

Kritik war nach der kürzlichen-Live-Sendung „Jetzt red i“ des BR laut geworden. Beschwert hatte sich unter anderem auch MdL Susann Enders, die kein Rederecht bekommen hatte, „obwohl im Vorfeld anders besprochen“. Dem widerspricht die Redaktion.

Schongau – Mehr als eine Woche ist es her, dass der Bayerische Rundfunk live aus Schongau die Sendung „Jetzt red i“ sendete. Geredet wird darüber noch immer, aber vielfach in dem Sinne: Alles sei vorab inszeniert und ganz genau durchgesprochen gewesen, Redner nicht zu Wort gekommen, sogar von regelrechter „Zensur“ ist die Rede, die Kartenvergabe wird in Frage gestellt. Schon direkt nach der Sendung äußerte sich einige Bürger aus dem Publikum kritisch, wie auch in den Sozialen Medien nachzulesen ist. Berichtet wird von gezielten „Vorabsprachen“ im Lechwirt. Auch sei zu wenig auf die Problematik vor Ort eingegangen worden. Ja sogar der Sendungsname „Jetzt red i“ an sich sei „ad absurdum“ geführt worden, weil gar nicht der kleine Bürger zu Wort komme, sondern gefühlt die Hälfte des Podiums mit Amt- und Würdenträgern besetzt gewesen sei.



War die Sendung in der Lechsporthalle vorab komplett durchgesprochen?

War die Sendung in der Lechsporthalle also eine abgekartete Sache? Mitnichten, erklärt Philip Naßhan, der als CVD für viele der „Jetzt red i“-Sendung verantwortlich zeichnet, auch für die aus Schongau. „Unser Konzept ist, wir diskutieren die Themen, die die Leute vor Ort bewegen, aber Bürger aus ganz Bayern interessieren.“ Seiner Meinung nach habe das in dieser Sendung sehr gut funktioniert, inklusive einem starken „Einspieler“, bei dem zwei betroffene Patienten zu Wort kamen. Das Thema lautete: Was bringt die Krankenhausreform für Bayern?

Kein Interessent mehr als fünf Karten

Die Kartenvergabe sei auch in anderen Orten immer Thema. Fakt sei: Bei der in Schongau aufgebauten Arena sei man auf 120 Gäste beschränkt gewesen. Und es gebe klare Linien: „Wir vergeben an einen Anrufer oder Mailabsender nie mehr als fünf Karten, damit nicht zu viele Plätze leer bleiben.“ Es sei niemand gezielt ausgesucht worden. Eine Ausnahme bilde hier natürlich Landrätin Andrea Jochner-Weiß, da der Landkreis Träger der hiesigen Krankenhäuser sei.

Nicht Politiker sollen mit Politikern diskutieren, sondern die Bürger

Als „ein bisschen unglücklich gelaufen“ stuft die Redaktion die Situation mit MdL Susann Enders ein. Dieser hatte Moderator Tilmann Schöberl das Mikrofon mit dem Hinweis auf den laufenden Wahlkampf nicht gereicht. Landtags- oder Bundestagsabgeordnete kämen laut Konzept grundsätzlich nicht zu Wort, es sei denn, sie würden von der Redaktion zum Thema eingeladen, so die Erklärung des BR. „Frau Enders wusste das, das war mit ihr besprochen“, so Naßhan. Man wolle vermeiden, dass in der Sendung Politiker mit Politikern diskutieren, „das können sie untereinander im Parlament machen“. Bürger hingegen hätten normalerweise nicht die Chance, sich direkt mit einem Abgeordneten auszutauschen. Stadt-, Bezirks- und Kreisräte fallen laut Naßhan aber nicht unter diese Regel. Sie seien normale Bürger.

Gäste von „Jetzt red i“ von der BR-Redaktion „nicht gecastet“

Die Vorabtreffen mit Gästen, wie das beim Lechwirt, bei dem Moderator Tilmann Schöberl im übrigen nicht dabei gewesen sei, dienten als Art Einstimmung, eine „vertrauensbildende Maßnahme“, wie es Naßhan beschreibt. „Wir wollen den Leuten ein Gefühl geben, was auf sie zukommt, 90 Prozent von ihnen haben noch nie live gesprochen.“ Weder würden die Bürger „gecastet“, noch sei alles abgesprochen. Linken-Kreisrat Peter Maier aus Penzberg etwa oder Rick Breunig, Leiter der Schongauer Intensivstation, habe man zuvor noch nie gesehen. Und doch habe der Schongauer Krankenhaus-Mitarbeiter das seiner Meinung nach „perfekte Schlusswort“ geliefert.

