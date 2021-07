Kronen für die Absolventen: Abiturfeier im Welfen-Gymnasium Schongau

Nachgeholte Feier

86 Absolventen bekamen nun bei der nachgeholten Abiturfeier des Welfen-Gymnasiums ihre Zeugnisse überreicht. 17 Schüler erreichten einen Schnitt von 1,5 oder besser.

Schongau – „Ein Mathelehrer gibt so schnell nicht auf“ – die Entlassfeier wolle er deshalb für eine letzte Unterrichtsstunde nutzen, drohte Stefan Felber. Doch schon während er ein „Arbeitsblatt“ an die Schüler der Klasse 12a, die zusammen mit ihren Eltern in der Aula des Welfen-Gymnasiums saßen, austeilen ließ, konnte er sich ein Schmunzeln nicht mehr verkneifen. Statt knifflige Aufgaben zu lösen, sollten sich die Schüler aus dem Papier eine Krone basteln. Corona-bedingt kamen die Abiturienten klassenweise nacheinander zur Feier zusammen.

Die Krone hätten sie sich verdient als Abiturjahrgang, der am meisten mit Corona zu kämpfen hatte. „Der Felber labert über Integrale, während draußen die Pandemie wütet, durch Kontaktbeschränkungen gibt es kaum Ausgleich zur Kopfarbeit, immer wieder neue Regeln“, fasste es Stefan Felber zusammen. Doch jeder Abiturient habe das auf seine Weise gemeistert und den höchsten Schulabschluss erreicht.

+ Mit Einser-Abitur haben sie die Schule beendet: Von links Sascha Schmaußer, Anja Grams, Lukas Brennauer, Jasmin Götz und Anna Pfaffenberger. © Hans-Helmut Herold

Wer sich eine Krone aufsetzt, müsse aber auch Verantwortung übernehmen. Da gebe es zahlreiche große Herausforderungen, denen sich die jungen Leute stellen müssen. Die Erderwärmung nannte Felber als Beispiel. Zahlreiche Abiturienten engagieren sich bei „Fridays for Future“, haben in den vergangenen Jahren auch das ökologische Gewissen des Lehrers geschärft. „Ihr seid wer, Ihr habt was zu sagen, sagt es!“, forderte Felber.

Auch Schulleiter Bernhard O’Connor gratulierte den insgesamt 86 Abiturienten. Weil die Feier wegen Quarantäne-Auflagen für mehrere Schüler auf den gestrigen Montag verschoben werden musste, hatten allerdings nicht alle Absolventen Zeit. Mancher Tisch blieb leer, und so kam beispielsweise der Papa von Julius Eder zu der Ehre, unter großem Applaus Zeugnis und Preise seines Sohnes auf der Bühne entgegennehmen zu dürfen, weil der Filius nicht selbst anwesend sein konnte.

+ Zählen zu den besten Abiturienten des Welfen-Gymnasiums heuer: Theresa Starker und Quirin Speer (re.) mit Dr. Andreas Eder für seinen Sohn Julius. © Hans-Helmut Herold

17 Abiturienten erreichten einen Schnitt von 1,5 oder besser, insgesamt 32 blieben unter einem Schnitt von 2,0, so O’Connor. Der Gesamtschnitt liege mit 2,11 voll im Trend: Bayernweit liegt der Durchschnitt bei 2,14. Eine Auffälligkeit gebe es aber im Vergleich zu Vorjahren, stellte O’Connor fest: „Die drei besten Abiturienten sind männlich. Und unter den besten zehn sind sieben Mannsbilder – sonst hatten immer die Frauen die Nase vorn.“

Nur Noten seien aber nicht entscheidend für einen guten Jahrgang, sagte der Schulleiter. Viele hätten sich über den Unterricht hinaus engagiert – ob bei der Musik, im Sport, sozial oder künstlerisch. So zierten zahlreiche bunte Landschaftsbilder, die Schüler während des Homeschoolings gestaltet hatten, die Wände der Aula.

Umrahmt wurde die Feier musikalisch ebenfalls von Schülern: Sascha Schmaußer, selbst Abiturient, spielte ein Stück auf dem Klavier, auch im Orchester wirkten zahlreiche Absolventen mit.

+ Einen Schnitt unter 1,5 haben auch (v.l.): Gerrit Holzbaur, Josefa Werner und Josef Stosik. © Hans-Helmut Herold

Ehrengäste wie Landrätin Andrea Jochner-Weiß oder Schongaus Bürgermeister Falk Sluyterman konnten wegen Corona nicht anwesend sein – die Feiern wurden möglichst klein gehalten – Bernhard O’Connor richtete aber ihre Glückwünsche aus.

Der Schulleiter selbst verglich die Schulzeit in seiner Rede mit einer Bergwanderung. „Sie haben sich sicher seit vielen Jahren auf diesen Tag gefreut. Wie ein Gipfel erscheint er zunächst weit entfernt, kam dann immer näher, aber auch der Weg dahin wurde immer herausfordernder.“ Doch nun sei der Gipfel erklommen und Zeit, Aussicht(en) zu genießen. Die Abiturienten könnten mit Stolz auf den zurückgelegten Weg und ihre Leistung blicken. „Genießen Sie den Ausblick vom Gipfel. Und machen Sie sich dann mutigen Schrittes auf zu neuen Gipfeln.“