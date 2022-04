„Stoßen an unsere Grenzen“: Kundenanstieg stellt die Schongauer Tafel vor Herausforderungen

Von: Theresa Kuchler

Die Schlange vor der Tafel-Ausgabe an der Dominikus-Zimmermann-Straße ist seit Kriegsbeginn deutlich länger geworden. Neukunden sind nicht nur Ukrainer – auch viele Schongauer holen sich hier inzwischen Lebensmittel. © Hans-Helmut Herold

Die Zahl der Tafelkunden in Schongau steigt. Nicht nur Geflüchtete aus der Ukraine nehmen das Angebot wahr – auch immer mehr Einheimische kommen, um sich Lebensmittel abzuholen. Für die Tafel ist die gestiegene Nachfrage eine Belastungsprobe.

Schongau – „Langsam stoßen wir an unsere Grenzen“, sagt Stefan Schütz von der Schongauer Tafel. Er ist in Eile, das Gespräch mit der Heimatzeitung erledigt er während einer freien Minute im Auto. Wie alle Tafelmitarbeiter in der Region hat auch er gerade alle Hände voll zu tun: Seit Beginn des Kriegs in der Ukraine ist die Nachfrage nach den Lebensmitteln, die die ehrenamtlichen Organisationen gegen einen kleinen Betrag an die Bedürftigen ausgeben, deutlich gestiegen.

So zählen Schütz und die gut 40 Ehrenamtlichen bei der Schongauer Tafel seit Wochen immer mehr Menschen, die sich am Donnerstag an der Dominikus-Zimmermann-Straße zur Lebensmittelausgabe anstellen. „Im Moment versorgen wir etwa 30 Haushalte mehr“, sagt Schütz. Damit steigt die Zahl der Schongauer Haushalte, die ihr Nötigstes zum Leben von der Tafel beziehen, auf insgesamt rund 100.

Der Zuwachs an Kunden stellt die Ehrenamtlichen um Stefan Schütz zunehmend vor Herausforderungen. „Personell, räumlich und mit den Lebensmitteln wird es langsam knapp“, sagt er. Bisher habe man die Situation gut handhaben können, weggeschickt werden musste noch keiner. „Aber wenn die Zahlen weiter steigen, wird es eng.“ Irgendeine Lösung ließe sich aber immer finden, zeigt sich der Tafel-Leiter optimistisch.

Ukrainer erhalten unbürokratische Hilfe - „Es ist offensichtlich, dass sie Hilfe brauchen“

Immerhin: Die Geflüchteten, in der Regel ukrainische Frauen und ihre Kinder, erhalten bei der Tafel unbürokratische Hilfe. Vorerst brauchen sie keine Berechtigungskarten, die bei der Tafel normalerweise hergezeigt werden müssen. „Es ist offensichtlich, dass diese Menschen Hilfe brauchen“, sagt Schütz zur Erklärung. Auch die Kommunikation mit den Ukrainern funktioniere gut – trotz Sprachbarriere. „Google-Übersetzer ist da eine Riesenhilfe. Der Rest geht mit Händen und Füßen.“

Es sind aber nicht nur Geflüchtete aus dem Kriegsgebiet, die den Zuwachs an Tafelkunden ausmachen. Auch immer mehr Einheimische, die sich das Einkaufen im Supermarkt schlichtweg nicht mehr leisten können, nehmen das Angebot mittlerweile in Anspruch. „Die Menschen spüren die Inflation und die Preissteigerung in ihren Geldbeuteln“, erklärt Schütz.

Doch auch bei der Tafel selbst muss man mit den Verteuerungen, die sich seit Kriegsbeginn eingestellt haben, wirtschaften – was die Zuständigen vor weitere Probleme stellt. Nicht nur die Lebensmittel sind teurer und entsprechend knapp geworden. Auch die hohen Energiekosten schlagen zu Buche, vor allem an der Tankstelle. „Wir müssen mit dem Auto zu den Kunden fahren, die die Sachen nicht selbst abholen können“, sagt Schütz. Das führe zu hohen Spritkosten. Die Schongauer Tafel ist momentan daher einmal mehr auf Geldspenden angewiesen.

Das Spendenkonto der Schongauer Tafel lautet: Bank für Sozialwirtschaft, IBAN: DE 42 7002 0500 0004 8192 00.