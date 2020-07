„Shopping-Tour“ endet auf Polizeiwache

Dass seine „Shopping-Tour“ auf der Polizeiwache endet: Das hätte sich ein 26-jähriger Mann aus dem südlichen Landkreis Landsberg wohl auch anders vorgestellt.

Schongau– Wie die Schongauer Polizei berichtet, hatte der Mann offenbar neue Schuhe benötigt. Am vergangenen Freitagnachmittag hatte er deshalb in einem Schongauer Verbrauchermarkt am Wiesenweg das Objekt seiner Begierde anprobiert. „Die Schuhe gefielen dem Mann offenbar so gut, dass er sie gar nicht mehr ausziehen wollte“, so ein Polizeisprecher. Den Markt wollte er sodann mit den neuen Tretern am Fuß verlassen. Zu seinem Pech wurde er vom Ladendetektiv dabei beobachtet und angezeigt.

Vielleicht interessiert Sie auch das...

Lesen Sie mehr...

Auch das könnte Sie interessieren...

Wie wäre es mit diesem Artikel...