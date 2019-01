Schnee-Newsticker: Schulen im Altlandkreis Schongau bleiben am Donnerstag geschlossen

Auch den Landkreis Weilheim-Schongau hat die aktuelle Wetterlage seit dem Wochenende fest im Griff. Noch wurde kein Katastrophenalarm ausgerufen, doch die Lage verschärft sich zusehends. Alle Updates im News-Ticker.

Im Landkreis Weilheim-Schongau schneit es derzeit ohne Unterlass.

Am Donnerstag bleiben die Schulen im Altlandkreis Schongau sowie in Forst, Wessobrunn und Hohenpeißenberg geschlossen.

Derzeit wurde noch kein Katastrophenalarm ausgerufen, die Lage verschärft sich aber zusehends.

In Penzberg musste nun das Wellenbad schließen

Die Räumdienste geben ihr Bestes, um das Durchkommen auf den Straßen zu sichern





Meldungen vom 9. Januar:

15.45 Uhr:

Das Landratsamt hat entschieden: Am morgigen Donnerstag, 10. Januar, fällt im Altlandkreis Schongau wegen des anhaltenden Schneefalls die Schule aus. Betroffen sind auch die Schulen in Hohenpeißenberg, Forst und Wessobrunn. Im Altlandkreis Weilheim findet dagegen normal Unterricht statt.

Zwei Stunden lang hatten Vertreter von Kreisbehörde, Schulamt, Katastrophenschutz und Schulen ab 13 Uhr im Weilheimer Schulamt zusammengessen. Die Entscheidung wurde auf Grund „der aktuellen Wetterlage und der Prognose von Mittwoch auf Donnerstag“ getroffen, heißt es.

Folgende Schulen haben am Donnerstag unterrichtsfrei: Grundschule Altenstadt, Grundschule Bernbeuren, Grundschule Böbing, Grundschule Burggen, Grundschule Hohenfurch, Grundschule Hohenpeißenberg, Alfons-Peter Grundschule Peiting, Joseph-Friedrich-Lentner-Grundschule Peiting, Grundschule Rottenbuch, Staufer-Grundschule Schongau, Grundschule Schwabsoien, Grundschule Steingaden, Grundschule Wessobrunn in Forst, Ambrosius-Mößmer-Grundschule Wildsteig, Mittelschule Peiting, Mittelschule Schongau, Mittelschule Steingaden , Staatliche Berufsschulen Schongau, Welfen-Gymnasium Schongau, Pfaffenwinkel-Realschule Schongau, Sonderpädagogisches Förderzentrum Altenstadt (inklusive Hohenfurch), Alfons-Brandl-Schule Herzogsägmühle, Albrecht-Schnitter-Schule Herzogsägmühle, Don-Bosco-Förderschule Rottenbuch, Berufsfachschule für Kinderpflege Rottenbuch und Fachakademie für Sozialpädagogik Rottenbuch.

15.30 Uhr: Der starke Schneefall macht sich auch in den Verkaufsregalen der örtlichen Händler bemerkbar. Seit Anfang der Woche ist der Ansturm auf Schneeschaufel und Co. regelrecht explodiert. „Wir waren am Montagabend komplett ausverkauft“, heißt es aus dem Obi-Markt in Schongau. Noch heute soll eine neue Lieferung an Schneeschaufeln Nachschub liefern. Gleiches Bild auch im Schongauer V-Markt. Man bekomme jeden Tag Ware, doch die reiche nicht aus, um die Nachfrage zu stillen, teilt die Marktleitung auf Nachfrage mit. Wer einen bestimmten Typ Schneeschaufel kaufen will, muss zudem Glück haben. Denn weil die Lieferanten nicht hinterherkommen, klaffen trotz Nachlieferungen viele Lücken im Sortiment.

14.47 Uhr: Das Amt für Landwirtschaft, Ernährung und Forsten gibt aktuell eine Warnung für den Altlandkreis Schongau heraus. Die Wälder im dortigen Amtsbereich sollen wegen Schneebruchs bis auf Weiteres nicht betreten werden, teilte der zuständige Schongauer Forstdirektor Martin Kainz der Heimatzeitung mit. Die Situation sei viel zu gefährlich, warnt er. „Die Lage spitzt sich weiter zu.“ Der Fachmann empfiehlt deshalb dringend auch Waldbesitzern und Förstern, die Wälder zu meiden. Das Problem ist der nasse Schnee, der Bäume umstürzen lässt. Betroffen ist vor allem die Gegend westlich des Lechs, wie der Sachsenrieder Forst. Aber auch in Schongau und Peiting sei die Situation angespannt. Das Forstamt rechnet mit viel Schneebruch, allerdings ist der Schaden noch nicht abzuschätzen. Kainz: „Es hat sicherlich etliche 1000 Bäume getroffen.“

14.35 Uhr: Gute Nachrichten von der B 2: Das seit Montagabend gesperrte Teilstück zwischen Traubing und Pähl wird nach aktuellem Stand gegen 16 Uhr wieder für den Verkehr freigegeben. Derzeit ist der Winterdienst bereits dabei, das rund neun Kilometer lange Teilstück zu räumen, hieß es beim Staatlichen Bauamt Weilheim.

13.42 Uhr: Beim RVO läuft der Busverkehr trotz Schneefalls normal. „Wir haben überhaupt keine Probleme im Landkreis“, sagt der Weilheimer Niederlassungsleiter Ralf Kreutzer um 13.26 Uhr der Heimatzeitung. Das betrifft bislang auch den Schülerverkehr. 102 eigene Fahrzeuge hat der RVO im Einsatz, außerdem fahren 50 Subunternehmer an diesem Tag. Die ersten Touren begannen gegen 4.30 Uhr mit dem Roche-Werksverkehr, gegen 5 Uhr rollten die ersten Linienfahrten an. Allerdings gibt es vereinzelt Verspätungen. „Wegen langsamfahrender Autos“, macht Kreutzer klar.

Die Busse selbst sind erst im Oktober mit neuen Winterreifen ausgerüstet worden, außerdem hat jedes Fahrzeug Schneeketten an Bord. Derzeit gibt es laut Kreutzer keine Notwendigkeit, den Busverkehr wegen der winterlichen Verhältnisse einzustellen. Die Entscheidung trifft aber nicht er, sondern das eingerichtete Lagezentrum im Landratsamt. Probleme hat der RVO weiter massiv im südlichen Landkreis Bad t Tölz-Wolfratshausen und in Mittenwald rüber nach Tirol. Wenigstens ist laut Kreutzer die Strecke Kochel-Mittenwald wieder offen.

Das Wellenbad in Penzberg ist seit heute geschlossen. Das Dach sei durch die vielen Schneemassen beinahe komplett ausgelastet, so die Verantwortlichen. Wann das Bad wieder eröffnet, hängt vom weiteren Schneefall ab.

Auch im Verkehr ist der Wintereinbruch deutlich spürbar. E inige Bahn strecken mussten gesperrt werden.

Aufgrund von Fällarbeiten der Bäume, die der hohen Schneelast nicht mehr standhalten können, mussten auch einige Straßen gesperrt werden. Dies verursachte teilweise lange Staus auf den Ausweichstrecken.

Während allerdings in anderen Landkreisen der Schulunterricht ausfällt, müssen die Kinder im Landkreis Weilheim-Schongau bislang noch weiter die Schulbank drücken. Auch ein Katastrophenalarm wurde bislang nicht ausgerufen. Man hält sich allerdings für den Ernstfall bereit.

Wer sich trotz des verrückten Wetters dennoch rauswagt,der erlebt ein einzigartiges Schneeparadies. Vor allem für Wintersportler beste Bedingungen. In vielen Orten wurden die Loipen für Langlaufskier in den vergangenen Tagen bestens präpariert.