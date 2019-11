Zug-Chaos: Pendler müssen jeden Tag mit rund 20 Minuten Verspätung rechnen

In den letzten Wochen kam die Werdenfelsbahn fast täglich mit rund 15 Minuten Verspätung in Weilheim an. Auch bei Pasing kommt es meistens noch zu zehn Minuten Wartezeit, wie Franz Rohleder berichtete.

Landkreis – Der Pendler fährt jeden Morgen mit dem Zug um 8.12 Uhr von Weilheim nach München. Rund 20 Minuten Verspätung müssten die Pendler nach München derzeit in Kauf nehmen, sagte Rohleder. „Auch 30 Minuten waren in den vergangenen Tagen durchaus mal üblich“, erklärte er weiter. Die Pendler, die aus Schongau kommen und in Weilheim Richtung München zusteigen, sind ebenfalls von den Verspätungen betroffen. Doch nicht nur in diese Richtung fahren die Züge später. Auch nach Garmisch können nicht alle Züge pünktlich abfahren.

Zug-Verspätungen: Andere Lösung wäre Vollsperrung der Strecke

Wie ein Sprecher der Deutschen Bahn mitteilte, seien Reparaturarbeiten zwischen Murnau und Garmisch für die verspäteten Züge verantwortlich, die „bis Weihnachten abgeschlossen“ werden sollen. „Wir könnten auch kurzfristiger die Schäden beseitigen – dann wäre aber beispielsweise eine Vollsperrung der Strecke nötig“, teilte der Sprecher mit. Das wolle die Deutsche Bahn den Reisenden aber nicht zumuten.

Die Wartezeiten in Pasing hängen mit „langfristig geplanten Gleiserneuerungen“ zusammen. Diese sollen jedoch am kommenden Sonntag, 1. Dezember, abgeschlossen werden, sagte der Sprecher weiter. In der App und auf der Internetseite seien die Fahrplanabweichungen zwischen Pasing und München bereits berücksichtigt.

Wichtig ist für die Pendler, dass es bei einzelnen Zügen zu geänderten Abfahrtsbahnhöfen – Pasing statt Hauptbahnhof – und Abfahrtszeiten kommen kann. Manche Züge fahren nur bis Pasing, von wo man mit der S-Bahn weiterfahren muss. Die Deutsche Bahn empfiehlt den Reisenden, sich vorher per App oder Internetseite zu informieren.

