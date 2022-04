Generationswechsel beim Verein „Bauernhof- und Landurlaub im Bayerischen Alpenland“

Der neue Vorstand des Vereins „Bauernhof- und Landurlaub im Bayerischen Alpenland“: (v.l.) Helga Gretschmann, Annemarie Köpf, Alois Schmid, Stephanie Erhard, Andrea Bernöcker, Antonia Danner, Barbara Obermaier und Anna Maria Bernwieser. © Schubert

Einen Generationswechsel in der Vorstandschaft hat es bei der Hauptversammlung des Vereins „Bauernhof- und Landurlaub im Bayerischen Alpenland“ gegeben. Neue Vorsitzende ist jetzt Helga Gretschmann.

Landkreis – Bei den Vorstandswahlen in der Hauptversammlung des Vereins, zu der sich rund 50 Mitglieder im „Gasthaus Strobl“ in Oberhausen getroffen hatten, kandidierten die langjährige Vorsitzende Gerda Walser und ihre Stellvertreterinnen Christine Oswald und Barbara Heiss nicht mehr. Da sich aber für jedes Amt bereits ein Kandidat oder eine Kandidatin zur Verfügung gestellt hatten, gingen die Wahlen in offener Abstimmung sehr schnell.

Einstimmig zur Vorsitzenden für die nächsten vier Jahre gewählt wurde die Schöffauerin Helga Gretschmann aus dem Bereich „Zugspitzregion/Werdenfelser Land“. Stellvertreter sind Alois Schmid aus der Region „Pfaffenwinkel/Ammersee-Lech“, Anna Maria Bernwieser aus dem „Tölzer Land“ und Andrea Bernöcker aus der „Alpenregion Tegernsee-Schliersee“. In den Beirat gewählt wurden Annemarie Köpf, Stephanie Erhard, Antonia Danner und Barbara Obermaier.

Junge Leute sollen neue Ideen einbringen

In die Amtszeit von Walser fielen unter anderem die Digitalisierung der Verwaltung, die Einführung der Präsentation des Angebots auf einer Website und die Fusion zur „Anbietergemeinschaft Bayerisches Alpenland“. Verabschieden will sich Walser aber nicht aus ihrem Engagement, ihre Tätigkeiten in anderen Gremien seien ihr weiterhin wichtig. Dass sie nicht mehr für den Vorsitz kandidierte, begründete Walser damit, dass „junge Leute wieder neue Ideen einbringen“ würden.

Landrätin Andrea Jochner-Weiß dankte Walser für ihr Engagement in dem „wichtigen touristischen Segment“, das der Urlaub auf Bauern- und Landhöfen darstellt. Der CSU-Landtagsabgeordnete Harald Kühn würdigte ihren „vorbildlichen Einsatz“ in einer Zeit, in der die Landwirtschaft in einem Spannungsfeld zwischen Tierwohlforderungen, Umweltschutz und Lebensmittelproduktion stehe. Angesichts der Herausforderungen, mit der sich die Bauern derzeit konfrontiert sehen, und der Corona-Pandemie, schloss Oberhausens Interims-Bürgermeister Rudolf Sonnleitner sein Grußwort mit einem guten Rat: „Denkt’s positiv – und bleibt’s negativ.“

Mitgliederzahl ist stabil

Die Mitgliederzahl der Anbietergemeinschaft ist mit 241 laut Walser derzeit stabil. In der Zugspitzregion sind es 42, im Pfaffenwinkel einschließlich Ammersee- und Starnberger Region 61, im Bereich Tegernsee-Schliersee 64, und im Tölzer Land 73. Aktive Vermieter gibt es aktuell auf 197 aktiven Bauernhöfen und 25 Landhöfen, auf denen keine Landwirtschaft mehr betrieben wird.

Die Corona-Pandemie hat laut Geschäftsführerin Susanne Lengger vom „Tourismusverband Pfaffenwinkel“ der Branche stark zugesetzt. Im Jahr 2020 seien 60 Millionen Euro Umsatz verloren gegangen, 2021 gab es eine leichte Erholung, aber bei weitem noch keine Normalisierung.

Nachhaltigkeit ist gefragt

Der Fachkräftemangel sei ein weiteres Problem. Inzwischen gebe es aber wieder „mehr als genug Nachfrage“. Gründe dafür seien unter anderem der G7-Gipfel und die Passionsspiele. Um für Fahrrad-Touristen attraktiver zu werden, werde derzeit ein Konzept für Freizeit-Radwege erstellt.

Nicht zufrieden mit einigen Mitgliedern zeigte sich Susanne Wibbeke vom Landesverband. Es gebe Vermieter, die Anfragen nicht zeitnah beantworten würden, auch seien nicht alle Internetseiten auf dem neuesten Stand. Dies wirke sich in Bewertungsportalen negativ aus. Umgekehrt würden diejenigen, die gut arbeiten, von den Bewertungen profitieren.

Elektromobilität ist die Zukunft

In deren Auswertung lagen im Jahr 2019 die Familien Gerold aus Oberammergau und Schönach aus Eschenlohe vorn, die dafür mit dem „Goldenen Gockel“ ausgezeichnet wurden. 2020 ging die Auszeichnung an Familie Zehetmair aus Hundham, 2021 an die Familien Walser in Obersöchering und Orterer in Wessobrunn.

Eine neue Chance für die Vermieter sieht Wibbeke in der Elektromobilität. In den nächsten Jahren würden immer mehr Touristen mit dem Elektroauto anreisen. Landwirte könnten Ladestationen einrichten und ihren Gästen eigenen Solarstrom anbieten. Nachhaltigkeit sei gefragt.