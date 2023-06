Laute Gleisbauarbeiten zwischen Schongau und Kinsau

Auf der Fuchstalbahn

Auf der Bahnstrecke zwischen Schongau und Kinsau gibt es derzeit eine Baustelle. Das hohe Alter der Anlagen mache diese nötig. Auch nachts wird gearbeitet.

Schongau – Zahlreiche Lastwagen in der Hermann-Ranz-Straße in Schongau, die Schotter anliefern und nahe des Schongauer Bahnhofs abladen, sowie sogenannte Gleisumbauzüge und Lärm auch nachts – letzteres hat bei einigen Schongauern Fragen aufgeworfen. Was das für Geräusche sind, wollte beispielsweise eine Frau auf der „Du kommst aus Schongau, wenn“-Facebookseite wissen.

Tatsächlich führt die DB Netz AG seit vergangenem Mittwoch eine Gleiserneuerung an der Fuchstalbahn-Strecke zwischen Kinsau und Schongau durch, wie das Unternehmen in einem Schreiben an Anwohner erklärt, das der Redaktion vorliegt. Die Arbeiten seien wegen des hohen Alters der Anlagen notwendig, so die Deutsche Bahn.

+ In der Hermann-Ranz-Straße warten die Lastwagen, die Schotter anliefern und am Bahnhof abladen. © Hans-Helmut Herold

Fuchstalbahn zwischen Schongau und Kinsau: Baustelle bis 19. Juni

Bis Montag, 19. Juni, sollen insgesamt 6287 Schwellen, 8500 Tonnen Schotter und 7556 Meter Schiene in dem Gleisabschnitt ausgetauscht werden, heißt es in dem Schreiben der Deutschen Bahn weiter. Anwohner seien während der Bauarbeiten leider „gewissen Unannehmlichkeiten ausgesetzt, da Lärm- und Staubbelästigungen leider nicht auszuschließen sind. Als Ursache dafür gilt neben dem eigentlichen Umbau die Sicherung des Arbeitspersonals im Gleisbereich“, heißt es seitens des Unternehmens.

Auf eine Presseanfrage bezüglich der Bauarbeiten zwischen Schongau und Kinsau hat die Deutsche Bahn bis Redaktionsschluss der Ausgabe leider nicht geantwortet.

