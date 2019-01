Leichter Rückgang bei den Tafelkunden in Schongau

Die Schongauer Tafel ist im vergangenen Jahr durchschnittlich von 81 Leuten pro Woche aufgesucht worden. Es sind Personen, die sich vieles im Leben nicht leisten können. Allerdings weist der Trend auf einen leichten Rückgang der Tafelkunden hin.

Schongau – „Die Tafel ist eine ganz wichtige Einrichtung“, sagt der Mann, der sich mit drei seiner vier kleinen Kinder zu Fuß auf den Weg in die Dominikus-Zimmermann-Straße in Schongau macht – zum Abholen von Lebensmitteln. Doch an diesem Donnerstag steht er vor verschlossenen Türen.

„Am 27. Dezember und am 3. Januar keine Ausgabe“, heißt es auf dem Hinweiszettel im Fenster. Da ist die Enttäuschung groß, vor allem bei den Kindern. Diesmal gehen sie leer aus. Kein Gemüse und kein Obst, auf das sie sich schon so gefreut hatten. Jetzt heißt es Warten bis zum nächsten Termin.

„Ich komme jede Woche hierher“, verrät der Arbeitslose mit den drei Kindern. Mit wenig Geld muss er über die Runden kommen. Leben von der Hand im Mund. „Eine schwierige Zeit“, klagt der Familienvater und zeigt seinen Berechtigungsausweis her – ein Ausweis, der ihm Zugang zur Tafel gewährt. Dort treffen sich Leute aus den verschiedensten Ländern, nicht nur, um Essen abzuholen, sondern auch, um sich zu unterhalten.

170 Berechtigungsausweise für einen Besuch der Tafel sind im vergangenen Jahr in Schongau ausgegeben worden. „Im Jahr zuvor waren es noch 220 Ausweise“, berichtet Agnes Assmann, Mitarbeiterin der Beratungsstelle für Menschen ohne Wohnung und ohne Arbeit. Der Rückgang ist offenbar auf die geringere Zahl bei den Flüchtlingen zurückzuführen. „Nur die anerkannten Asylbewerber bekommen an der Tafel Lebensmittel und Waren“, klärt Agnes Assmann auf.

Als Gemeinschaftsinitiative von Herzogsägmühle und der Evangelisch-Lutherischen Kirchengemeinde in Schongau ist die Tafel im Jahr 2005 in Schongau gegründet worden. Seitdem versorgt sie bedürftige Menschen mit Lebensmitteln und ist zu einer wichtigen Anlaufstelle geworden.

Tafelzeit – das ist immer donnerstags um 13.30 Uhr (für die erste Gruppe) und 15 Uhr (für die zweite Gruppe). Die Hilfsbedürftigen müssen eine Nummer ziehen, und in dieser Reihenfolge werden sie dann bedient. Als Unkostenbeitrag wird symbolisch ein Euro erhoben. Manche Leute können sich auch diesen Euro gar nicht leisten.

Die durchschnittlich 81 Tafelbesucher, die wöchentlich vorbeischauen und um Lebensmittel bitten, versorgen auch Angehörige, geschätzt rund 600 Personen. 25 Prozent davon sind Kinder.

Derzeit kann die Schongauer Tafel auf rund 45 Mitarbeiter zurückgreifen, die sich ehrenamtlich einbringen. Zugute kommt der Tafel und somit ihren Kunden, dass die Supermärkte Lebensmittel schon etwas früher herausgeben und nicht erst, wenn das Ablaufdatum kurz bevorsteht.

Mit dem Jahreswechsel steht bei der Schongauer Tafel auch ein Führungswechsel an. Christian Meier gibt nach sechs Jahren die Leitung ab und übernimmt im Landkreis Ostallgäu eine neue Aufgabe. Meiers Nachfolge tritt Birgit Gutzeit an, die ab Januar 2019 für die Tafel in Schongau zuständig sein wird.

Die Schongauer Tafel befindet sich in der Dominikus-Zimmermann-Straße 1 in der Schongauer Altstadt. Sie ist unter der Telefonnummer 08861/20444 zu erreichen. Wer sich als Kunde registrieren oder sich ehrenamtlich bei der Tafel engagieren will, kann sich gerne melden. Ab 7. Januar werden in der Tafel neue Berechtigungsausweise ausgegeben.

Ein Rückgang beim Tafelbesuch zeichnet sich auch im östlichen Landkreis Weilheim-Schongau ab. Mit rund 200 Kunden sind es zum Beispiel in Penzberg momentan deutlich weniger als noch vor einem Jahr.

Spenden

Spenden für die Tafel werden von der Herzogsägmühle angenommen und bedarfsgerecht verwendet. Spendenkonto: Bank für Sozialwirtschaft IBAN DE42 7002 0500 0004 8192 00, BIC BFSWDE33MUE.

Michael Gretschmann