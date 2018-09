Abschluss der Bauarbeiten verzögert sich

Eigentlich sollte der Lechberg in Schongau Mitte August wieder für Fußgänger und Autofahrer geöffnet sein. Die Bauarbeiten verzögern sich allerdings. Grund für die längere Bauzeit sind Drainageleitungen, die dort unerwartet gefunden wurden.

Schongau– Die Sanierungsarbeiten am Schongauer Lechberg gehen voran. „Der Hauptgrund für die Arbeiten war, den Hang zu stabilisieren“, weiß Alexander Joseph von der Stadt Schongau. Das wurde bereits gemacht. Dazu wurden Rohre tief in die Erde gebohrt (wir berichteten).

Die Arbeiten befinden sich mittlerweile in den letzten Zügen. In dieser Woche wird die Wasserrinne zwischen Gehsteig und Straße erneuert, erklärt Joseph den Stand der Arbeiten. Er ist der Technische Leiter der Schongauer Stadtwerke und hat während des Urlaubs von Martin Blockhaus, dem Zuständigen für den Bereich Tiefbau bei der Stadt, die Verantwortung für die Bauarbeiten am Lechberg übernommen.

Außerdem werde noch asphaltiert. „Am Montag kommt die abschließende Asphaltschicht auf die Straße, dann schaut alles wieder aus wie neu“, sagt Joseph. Außerdem werden diese Woche unter anderem noch die Leitplanken entlang der Fahrbahn aufgestellt.

Wann genau der Lechberg wieder befahrbar ist, konnte Alexander Joseph allerdings noch nicht sagen. Ursprünglich war geplant, die Bauarbeiten am Lechberg bereits Mitte August abzuschließen. Die Straße und der Fußweg sollten dann wieder freigegeben werden.

Allerdings kam es zu Verzögerungen. „Das Interessante beim Bau im Bestand ist, dass man vorher meist nicht genau sagen kann, was auf einen zukommt“, erklärt Alexander Joseph. „Oft trifft man bei solchen Bauarbeiten auf alte Leitungen, die nicht dokumentiert sind. Dann muss erst geschaut werden, ob diese Leitungen noch in Betrieb sind und in welchem Umfang sie verlegt wurden“. Das hält natürlich auf.

Auch bei der Baustelle am Lechberg gab es also das Risiko, Unerwartetes zu finden. Das ist dann auch so eingetreten, weiß Joseph. „Es wurden Drainageleitungen gefunden, die keiner auf dem Plan hatte“, erklärt er. Diese wurden an die neue Entwässerung angeschlossen. „Das ist auch der Grund, warum die Arbeiten jetzt doch etwas länger gedauert haben“, sagt Joseph.

Ansonsten sei nach seinem Kenntnisstand aber alles planmäßig gelaufen. Zum Beispiel wurde der Gehweg erneuert. Die Arbeiten daran sind bereits abgeschlossen.

Im Zuge der Lechberg-Stabilisierung seien auch sämtliche Leitungen dort erneuert worden, sagt Joseph. So wurde unter anderem ein alter Kanal stillgelegt und stattdessen ein neuer Kanal mit Hausanschluss verlegt. Hinzu kamen außerdem zwei neue Wasserleitungen mit Hausanschlüssen.