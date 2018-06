Die Feuerwehr macht den Weg frei

Die Bäume sind zurückgeschnitten, mächtige Rohre werden in den Boden gerammt: Die Stabilisierungs-Arbeiten des Schongauer Lechbergs haben begonnen. Laut Stadtbauamt läuft alles nach Plan.

Schongau – Ganz genau kannten die Verantwortlichen im Stadtbauamt die Außmaße des riesigen Geräts noch nicht, das schon unter ordentlichem Lärm Rohre in die Tiefe rammt. Erst als klar war, welche Firma die Arbeiten übernimmt, wusste die Stadt, dass das Gerät 22 Meter hoch ist. Damit war klar, dass noch einige über die Straße ragende Äste weg mussten. Am Donnerstagabend rückte die Feuerwehr an und schnitt die Bäume zurück.

Martin Blockhaus, zuständig für den Bereich Tiefbau bei der Stadt, legt Wert auf die Feststellung, dass der Bund Naturschutz zuvor grünes Licht gegeben hatte. Die Naturschützer warfen demnach einen genauen Blick darauf, ob in den Bäumen noch Vögel nisten. Da dem nicht so war, konnte die Feuerwehr loslegen. „Sie hat tolle Arbeit gemacht“, lobte Blockhaus und übermittelte den Dank der Stadt.

Ein gutes Stück weiter unten hatte der Bagger samt Bohrturm bereits damit begonnen, die Rohre in den Boden zu befördern und mit einer Schnecke die Erde herauszuholen. Für die Stabilisierung das Hangs werden in Zukunft Betonfüllungen sorgen, die bis in zehn Meter Tiefe reichen. Dazu werden zunächst auf einer Länge von 38 Metern im Abstand von je 1,5 Metern die Großbohrkopfpfähle in den Boden gerammt. Der Boden war natürlich zuvor von den Experten untersucht worden. „Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht“, sagt Bauamtsmitarbeiter Blockhaus. „Aber vor Überraschungen ist man natürlich niemals gefeit.“

+ Mächtige Erscheinung: Der Bohrturm ist 22 Meter hoch und bereits im Einsatz. © von Rohland

Ist der Hang stabilisiert, kann die durch Risse und Setzungen beschädigte Straße des Lechbergs wieder hergerichtet werden. Unter anderem ist auch vorgesehen, die steile Kurve von der Bahnhofstraße zum Lechberg zu entschärfen und die Querungshilfe zu vergrößern.

Anders als zunächst geplant bleibt der Lechberg in der Zeit der Bauarbeiten bis Mitte August komplett gesperrt. Rein und raus in die Altstadt geht es für Autofahrer nur noch über das Max- und Münztor. Nach den ersten vier Tagen sieht sich die Stadt in ihrer Einschätzung bestätigt, dass sich die Behinderungen in Grenzen halten. Blockhaus hatte im Gespräch mit den SN unter anderem auf die Bedarfssteuerung der neuen Ampelanlagen rund um die Altstadt verwiesen, die das Staatliche Bauamt in Weilheim installiert hat. Der Bauamtsmitarbeiter hat sich die Situation nun mittags zwischen 12 und 14 Uhr angesehen: „Ein übermäßiger Rückstau ist mir nicht aufgefallen.“

Wir berichtet, haben vor allem eine Reihe von Einzelhändlern in der Altstadt die Befürchtung, dass ihre Kunden wegen der Lechberg-Sperre die Altstadt meiden. Sie stellten daher den Antrag an den Stadtrat, die Fußgängerzone am Marienplatz auf der Westseite zu öffnen und auf dem Lindenplatz eine Kurzparkzone auszuweisen. Die Geschäftsleute erhoffen sich davon eine Belebung. Der Stadtrat will sich in seiner nächsten Sitzung am Dienstag damit befassen.