„Leinen los“ für Schongaus Lechfloß

Von: Hans-Helmut Herold

Teilen

Ein besonderer Moment der Lechfloßfahrt ist immer die Fahrt unter der Lechtalbrücke. Bootsbegleiterin Gisela Sporer gibt dabei Erklärungen ab. © Herold

Die ersten Gäste der Saison auf dem Schongauer Lechfloß waren begeistert von der Organisation und der Wissensvermittlung während der Fahrt auf dem Lechsee.

Schongau – Leinen los für das Lechfloß am Schongauer Lido: Bei strahlendem Sonnenschein mit traumhaften Wolkenaufbau ist am vergangenen Sonntag die Saison der Lechflößerei eröffnet worden. Begeisterte Gäste kamen einmal mehr in den Genuss, Wissenswertes zur Geschichte der Flößerei und natürlich über Flora und Fauna entlang des Lechs zu erfahren. Für einen bedeutete diese Fahrt auch eine Jungfernfahrt.

An diesem Sonntag haben sich Gäste schon lang vor dem Auslaufen des Floßes am Lido eingefunden. Ein Gläschen im Vorfeld mit traumhaften Ausblick auf den Lech – einfach Genuss pur. Dabei werden bei Insidern Erinnerungen an die Anfänge wach, als am 3. August 2017 die erste Floßfahrt der Neuzeit begann.

An der ersten Floßfahrt im Jahr 2023 nehmen an diesem Sonntag Paul und Petra Müller aus Pitzling bei Landsberg teil. Quasi mit Kind und Kegel, besser gesagt mit den beiden Töchtern Anna und Lisa sowie Schwiegersohn Georg und Simon, der sich noch nicht getraut hat. Eigentlich wollten sie an diesem Tag eine Bergtour unternehmen, aber es kommt anders. „Da wir ja auch am Lech wohnen, uns irgendwie mit dem Wasser verbunden fühlen und auch noch Karten für diese Floßfahrt bekommen konnten, haben wir umgeplant“, sagt Familienoberhaupt Paul. „Wir mussten ja sechs Personen unter einen Hut bringen“, fügt Ehefrau Petra an.

Für René Hofmann (li.) war die erste Fahrt der Saison seine Jungfernfahrt. An seiner Seite Sigi Schmid, ein „alter Hase“ in Sachen Lechflößerei. © Herold

Den spontanen Wechsel von Berg zu Wasser hat das Sextett nicht bereut. „Die Ausführungen und Erzählungen der Bootsbegleiterin waren sehr interessant, toll und charmant vorgetragen“, so das Fazit der Müllers.

Es ist Gisela Sporer, die an diesem Nachmittag die Gäste auf dem Floß mit ihrem Wissen um den Lech und die Lechflößerei informiert. Bunt gemischt sind ihre Ausführungen, dabei geht sie auf Beschaffenheit des Wassers mit seiner immer grünen Farbe genauso ein wie auf die Entstehung sowie die Maße und Beschaffenheit der Lechtalbrücke. Gedichte von Hans Schütz trägt sie vor, als der Lech noch „ein wilder Hund war“. Mehr wird nicht verraten, soll ja jeder in den Genuss der Ausführungen direkt bei einer Floßfahrt kommen.

Und dann geht der Motor aus. Diesen stillen Moment auf der Rückfahrt genießen Bernd und Claudia Herbinger: Eng umschlungen sitzen sie auf der Holzbank, lauschen dem Rauschen der Wellen. An diesem Nachmittag sehr intensiv, die steife Brise lässt die Bayernflagge kräftig flattern. Bernd hat diese Fahrt bei dem Rätsel der Heimatzeitung gewonnen und damit seine Claudia überrascht. „Überraschung bestens gelungen“, sagt die. Die Freude ist ihr ins Gesicht geschrieben. „Wunderschön, informativ, super organisiert, man fühlt sich wohl“, so ihr Kommentar.

Große Freude auch bei Lotti (7), Leo (12), Linea (10) und Paul (9): Sie dürfen für kurze Zeit von Floßführer René Hofmann die Pinne übernehmen und Kapitän spielen. Ein Moment, den die vier bestimmt nie mehr vergessen werden. Besser kann doch ein Sommerferien-Beginn für die Kinder aus Düsseldorf nicht sein, oder? Mit dieser Floßfahrt hat die Weilheimer Tante der Kinder ganz sicher das große Überraschungslos gezogen.

Am Ende der Fahrt dann großer Beifall für Floßführer René Hofmann: Er hat mit dem Lechfloß an diesem Tag seine Jungfernfahrt hingelegt. Zwar hat der erfahrene Bootsführer jede Menge Fahrten mit verschiedene Motorbooten, aber ein Floß ist eben doch eine andere Klasse. „Er hat es gut gemacht“, so der Kommentar vom „alten Hasen“ Sigi Schmid, der seit Anfang an bei der Truppe der Kapitäne ist und zur Erfolgsstory beigetragen hat. HANS-HELMUT HEROLD

Die Floßfahrten finden in den Monaten Juli, August und September jeden Sonntag um 14 Uhr und 16 Uhr statt.

Kinderfloßfahrten unter der Überschrift „Mit dem kleinen Wassermann auf dem Schongauer Lechfloß“ gibt es an den Sonntagen 30. Juli, 6. und 13. August sowie am 3. September jeweils um 10.30 Uhr und am Dienstag, 15. August, um 12 Uhr. Dazu ist die ganze Familie willkommen.

Abendfloßfahrten gibt es am Freitag, 14. Juli, Dienstag, 18. Juli und Dienstag, 22. August, jeweils um 17.30 Uhr und am Samstag, 22. Juli, um 18 Uhr. Informationen und Anmeldung bei der Tourist-Info unter 08861/214-181.

HANS-HELMUT HEROLD