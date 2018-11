Gelebtes Brauchtum hoch zu Ross

An Leonhardi schlägt das Herz aller Rosserer noch einige Takte höher als sonst. Geliebte und gelebte Tradition. Seit nunmehr 39 Jahren auch in der Lechstadt, nachdem der mittlerweile verstorbene Josef Reßle nach einer langen Durststrecke dem Leonhardiritt 1979 wieder neues Leben eingehaucht hat.

Schongau – Es ist 5 Uhr morgens. Noch stockdunkel. Über Schongau liegt ein leichter Nebelschleier. Auf dem „Seitzenhof“ in der Dornau heißt es jetzt raus aus den Federn. Auf diesen Tag haben alle hingefiebert. Es ist ein besonderer Tag für die Familienmitglieder von Franz Reßle sen. Er wird heute der große Gastgeber für die vielen Reiter sein, die zum Leonhardiritt nach Schongau kommen. Wenn er dann nach dem Umritt auch noch seine gewohnte Bierruhe ausstrahlt, sind alle Mühen der langen Vorbereitung vergessen.

Nicht einmal ein Haferl Kaffee gönnen sich die Eheleute Franz und Angelika Reßle. Das Vieh muss von der Weide in den Stall getrieben und gemolken werden. Dann geht’s wieder raus in die Natur. In der Zwischenzeit hat die Jugend den Stall in Beschlag genommen. Franz jun. bringt die Rösser in Position, seine Schwestern Antonia, Johanna und Regina sowie Vroni, die Tochter des Cousins, werden in den nächsten Stunden die Rösser „einflechten“. Das heißt, dass die Mädels Mähne und Schweif der Tiere mit Hanf und bunten Bändern verzieren. Festtagsfrisur für die Vierbeiner.

Nicht für ein oder zwei Rösser müssen sie Geduld und Fingerfertigkeit aufbringen, für ganze elf Stück haben sie an diesem Morgen die Verantwortung. Drei für Kreuzträger und Vorreiter, eins für den Diakon, der Rest wird für die Mädels und „Gschpusis“ bereitgehalten. Und Franz das Oberhaupt? Der sattelt, nebenbei noch auf, bevor er die ersten Gäste begrüßt.

Ortswechsel. Genau fünf Stunden später. Schon von Weitem ist das Hufgeklapper der 85 Rösser am Frauentor zu hören. Der gesamte Tross mit den vielen Reitern rückt an. Zur großen Begeisterung der vielen Gäste, die ein lockeres Spalier gebildet haben. Kameras und Handys werden gezückt, um den ersten beeindruckenden Moment festzuhalten. Kreuzträger Franz Reßle jun. reitet durch den Torbogen, dicht gefolgt von den drei Vorreitern Franz Reßle sen., Diakon Hans Steinhilber und Thitikorn Pramchuen. Über dem Torbogen zu erkennen Maria im roten Kleid mit blauem Umhang und goldener Krone. Sie breitet den Mantel aus, an diesem Tag besonders über allen Rössern und Reitern, die nachfolgen. Ein Moment zum besinnlichen Innehalten.

Oben in der Christophstraße reihen sich die fünf Kutschen in den Prozessionszug ein. Mit gewichtiger, süßer oder eleganter Fracht. Vater und Sohn Klement Kölbl aus Forst haben in ihrem Landauer die Pfarrer Norbert Marxer und Hartwig Obermüller sowie Bürgermeister Falk Sluyterman und Sparkassen- Vorstand Alexander Schmitz geladen. Die Ministranten dahinter kutschiert Christian Schmid aus Peiting.

Bei der nächsten Kutsche hat’s in diesem Jahr einen Führungswechsel gegeben. Michael Strauß, der traditionell die Austragler von Schongau und verdiente Teilnehmer kutschiert, hat die Zügel an Sohn Matthias übergeben. Prüfung bestanden. Er sitzt auf dem Kutschbock wie ein Fels in der Brandung. Reinhard Bair aus Tannenberg steuert den Truhenwagen mit den Trachtenfrauen in ihrem Festtagsgewand, die Trachtenkinder werden von Johannes Knappich aus Hohenpeißenberg kutschiert.

Den Gottesdienst unter freiem Himmel auf dem Bürgermeister-Schaegger-Platz zelebrieren die Pfarrer Marxer und Obermüller sowie Diakon Steinhilber. In seiner Predigt erinnert Marxer daran, dass der Heilige Leonhard sich besonders für Menschen in außergewöhnlichen Situationen eingesetzt hat. Und Obermüller ergänzt, dass Leonhard sich vor allem für Gefangene eingesetzt hat, die zu der damaligen Zeit völlig rechtlos waren. „Er hat durch sein Tun Ketten gesprengt.“

Es folgt der große Umritt durch die Altstadt. Die Stadtkapelle Schongau gibt jetzt den Ton an. „Monte Rosa“, „Musinan Marsch“ oder der „Regimentsgruß“, Dirigent Marcus Graf bringt an diesem Samstag wahrlich Leben in die Bude. Die Zuschauer danken es mit lautem Beifall. Und die Reiter geben dabei ein farbenfrohes Bild ab. Keine Schicki-Micki Veranstaltung, es ist Brauchtum in seiner ursprünglichen Form.

Hans-Helmut Herold