Leonhardiritte 2022 in Weilheim-Schongau: Alle Veranstaltungen der Region im Überblick

Von: Theresa Kuchler

Zahlreiche Leonhardifeiern stehen in den kommenden Tagen an. In Pähl (Foto) hat die Veranstaltung bei traumhaftem Wetter schon stattgefunden. 26 Gespanne und Motivwagen waren gekommen. © Ingrid Gemander

Leonhardiritte und -fahrten sind fester Bestandteil bayerischen Brauchtums. Nach zwei Jahren Pandemie ist die traditionsreiche Segnung der Reiter und Gespanne heuer wieder ohne Einschränkungen möglich. Eine Übersicht zu den Veranstaltungen im Landkreis.

Landkreis – Ganz ausgefallen sind die traditionellen Leonhardifeiern im vergangenen Jahr nicht. Trotzdem: große Menschenansammlungen hat die Coronalage nicht zugelassen, einige Orte haben die Veranstaltungen ganz abgesagt oder nur in abgespeckter Form gefeiert. Anders sieht es in diesem Jahr aus. Wenn in den Tagen um den 6. November dem Heiligen Leonhard gedacht wird, können wieder zahlreiche Reiter und Gespanne an den feierlichen Prozessionen teilnehmen.

In den Gemeinden Wildsteig und Pähl hat man Leonhardi bereits am 23. Oktober gefeiert. Für Kaspar Spiel, den Vorsitzenden des Pähler Leonhardi-Vereins, hat das einen pragmatischen Grund: „Am 6. November feiern schon so viele Leonhardi“, sagt er. Durch die frühere Terminwahl habe man die Feierlichkeiten ein wenig entzerren können. So wurden bei bestem Wetter 26 Gespannen und zahlreichen Reitern der Segen verliehen.

Peißenberg feiert am Sonntag, 30. Oktober, Leonhardi

In Peißenberg findet die Wallfahrt am 30. Oktober und damit ebenfalls einige Tage vor dem Namenstag des Heiligen Leonhard statt. Los geht es um 9 Uhr mit der Aufstellung der Reiter und Pferde in Richtung Gasthof zur Post (in der Ludwig-, Holzer- und Ebertstraße). Um 9.30 Uhr ziehen die Teilnehmer schließlich als Festzug durch den Ort. In der Kirche Maria Aich findet um 11 Uhr ein Gottesdienst und die Segnung der Pferde statt. Anschließend wird im Gasthof zur Post eingekehrt.

Am 5. November wird in Schongau Leonhardi gefeiert. Die Pferde und Reiter stellen sich um 10 Uhr am Frauentor auf. Von dort ziehen sie über den Marienplatz zum Bürgermeister-Schaegger-Platz, wo Stadtpfarrer Norbert Marxer den Gottesdienst predigt und die Pferde segnet. Nach einem Umritt durch die Stadt werden die Besucher und Teilnehmer zum gemeinsamen Feiern auf dem Bürgermeister-Schaegger-Platz eingeladen.

In Forst ist Leonhardi „ein kompletter Feiertag“

Auch in Reichling kommt man am 5. November zu den Leonhardi-Feierlichkeiten zusammen. Der Gottesdienst zu Ehren des Heiligen Leonhard beginnt um 9.30 Uhr in der Pfarrkirche St. Nikolaus. Um 10.30 Uhr stellen sich die Reiter und Festwagen unterhalb der Kirche auf, wo der Umritt und die Segnung stattfinden. Im Dorfgemeinschaftshaus lädt die Musikkapelle Reichling abschließend zur gemeinsamen Leonhardifeier mit Blasmusik.

Der Leonhardiritt in Forst findet am 6. November statt. Hier ist Leonhardi ein „kompletter Feiertag“, wie der Vorsitzende des Leonhardivereins, Andreas Reßler, erzählt. Beginn ist um 9.15 Uhr, wenn die Teilnehmer in der Kirche St. Leonhard zum Festgottesdienst zusammenkommen. Danach stellen sich die Reiter beim alten Raiffeisen-Lagerhaus auf. Gegen 10.30 Uhr reiten sie über Forst-Tempelhof zum Wirtsanger, wo die Pferdeweihe stattfindet. Nach dem Umritt verkauft die Landjugend Würstel und abends gibt es einen Leonharditanz. Dazu geht es um 20 Uhr in den beheizten Reßlerstadel, wo die Musikkapelle spielt.

Rottenbucher feiern Leonhardi mit Feldmesse auf dem Fohlenmarktplatz

Ebenfalls am 6. November findet in Rottenbuch der traditionelle Leonhardiritt mit Feldmesse statt. Ab 8.45 Uhr beginnt die Aufstellung der Pferde und Festwagen in Richtung Sportheim, um 9. 30 Uhr startet dann der Prozessionszug zum Rottenbucher Fohlenmarktplatz. Dort findet um 10 Uhr der Gottesdienst mit Pferdesegnung statt. Im Anschluss ziehen die Teilnehmer als Festzug durch den Ort.

Auch in Bauerbach wird am 6. November der Leonharditag gefeiert. Dazu findet um 9.30 Uhr ein Festgottesdienst in der Kirche St. Leonhard statt, im Anschluss reiten die Teilnehmer drei Mal um die Kirche. Nach dem Umritt geht es zum gemeinsamen Festtagsfeiern ins Gasthaus Steidl.

