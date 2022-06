Lernen, lachen und vom Leid erzählen: Wie Ukrainer in Schongau Deutsch lernen

Von: Elke Robert

Teilen

Große Runde beim Deutschkurs im evangelischen Gemeindehaus: Die Ukrainer lernen nicht nur die deutsche Sprache, es ist auch eine gute Möglichkeit, sich auszutauschen. © Herrmann

Sie heißen Yulia, Iryna, Liana, Nataliia und Sascha und kommen aus Kiew, Odessa, Mariupol und Charkiw. Jede und jeder hat seine und ihre eigene Geschichte. Was sie seit einiger Zeit verbindet: Sie besuchen Deutschkurse, die seit einigen Wochen im evangelischen Gemeindehaus angeboten werden.

Schongau – Manche kommen fünfmal in der Woche, andere nur zweimal. Immer gehen sie offensichtlich fröhlicher und gestärkter, als sie gekommen sind. „Anfangs kamen sie eher verschüchtert, jeder und jede für sich alleine hier an. Es schien, dass sie in ihren Unterkünften fast vereinsamt waren. Viele hatten nur Kontakt zu ihren Gastgebern“, erzählt Pfarrer Jost Herrmann, der die Deutschkurse initiiert hat.

Mittlerweile seien die 30 Frauen und fünf Männer eine große Gemeinschaft geworden. „Sie lachen zusammen, lernen zusammen, sicher teilen sie auch Leid miteinander und verabreden sich am Wochenende“, so Herrmann.

Sieben Frauen meldeten sich auf den Aufruf in unserer Zeitung

Gelacht und gelernt wird im evangelischen Gemeindehaus an der Schongauer Blumenstraße. „Unser Gemeindehaus ist neu renoviert, auch mit öffentlichen Geldern. Da ist es selbstverständlich, dass wir es so oft es geht für zivilgesellschaftliches Engagement zur Verfügung stellen“, so der engagierte Geistliche.

Auf seinen Aufruf in der Zeitung hatten sich sieben Frauen gemeldet, die seither die Deutschkurse geben, und zwar leidenschaftlich und einfühlsam, wie Herrmann es beschreibt. „Mir macht es selber so viel Spaß, und ich profitiere enorm“, berichtet etwa Sylvia Bakula, die an diesem Abend mit den Geflüchteten aus der Ukraine die Uhrzeit durchnimmt. „Sie sind wirklich wissbegierig“, meint die ehrenamtliche Lehrerin.

Gespür für die Menschen fast wichtiger als pädagogische Ausbildung

Pädagogische Ausbildung hat sie keine, aber ein Gespür für die Menschen, was an dieser Stelle vielleicht noch mehr von Wert ist. „Die Deutschkurse geben den Geflüchteten eine Tages- bzw. Wochenstruktur. Das ist enorm wichtig“, weiß der evangelische Pfarrer, der sich seit neun Jahren um Geflüchtete im Landkreis Weilheim-Schongau kümmert.

Dass nicht alle diesen Elan haben, vielleicht auch gar nicht haben können, wurde beim Austauschtreffen der Gastgeber deutlich, das vor Kurzem in Schongau stattfand. „Unsere Gäste kommen kaum aus den Betten und laufen den halben Tag im Pyjama rum. Kontakt zu anderen haben sie nicht. Sie sind die ganze Zeit am Handy“, berichtete ein Vermieter. Wie wichtig ein Handy für Ukrainerinnen ist, deren Männer und Väter im Krieg zurückgeblieben sind, wurde in der Runde dann ausgiebig erörtert. Dass in anderen Kulturen schlicht andere Sitten herrschen auch. „Die Kinder bleiben oft bis spät am Abend auf. Das hat es bei unseren Kindern nicht gegeben“, meinte eine andere Gastgeberin.

Die Deutschen und die Gastfreundschaft

Aber unterm Strich sind alle Vermieter mit ihren Gästen zufrieden. „Wir werden regelmäßig zum Essen eingeladen. Und das ist richtig schön.“ Sascha Ultes und Michael Mahner vom Helferkreis Asyl im Oberland Schongau konnten an diesem Abend wichtige Tipps zu Fragen der Vermietung und den Sozialleistungen geben. Und wie teuer eine Wohnung sein darf, damit das Jobcenter die Miete übernimmt.

Das Thema Miete ist wiederum besonders wichtig für die Ukrainerinnen und Ukrainer, die nicht nur aus Schongau, sondern auch aus Peiting, Denklingen, Hohenfurch und anderen Orten der Region zu den Deutschkursen nach Schongau kommen. Viele wohnen im Gästezimmer, vereinzelt bei Verwandten, hauptsächlich bei ihnen bis dahin wildfremden Menschen. „Wir sind alle von der Gastfreundschaft der Deutschen überwältigt und sind unendlich dankbar“, meint Natascha. „Wer weiß, ob wir Ukrainer so gastfreundlich sein könnten. Aber wir wollen den Gastfamilien nicht auf Dauer zur Last fallen.“

Die Sprache ist besonders wichtig

Herrmann schmunzelt über solche Sätze. „Schön, dass wir durch die geflüchteten Ukrainer erfahren, wie gastfreundlich die Deutschen sein können.“ Aber ihm ist auch klar, dass mittelfristig jeder und jede in einer eigenen, abgeschlossenen Wohnung wohnen muss. „Vielleicht kann doch noch der eine oder andere leer stehende Wohnraum für Ukrainer oder andere Menschen in Not gefunden werden“, so seine Hoffnung und sein Aufruf zugleich.

Ob sie wieder in ihr Heimatland zurückwollen, wird Vironika gefragt. Sie antwortet im perfekten Englisch. „Viele würden lieber heute als morgen zu ihren Männern und Vätern zurückkehren. Aber je länger der Krieg dauert, je mehr zerstört wird, umso schwerer wird es.“ Wichtig sei daher auch, hier das Leben rasch und gut zu organisieren. „So oder so wollen wir schnell arbeiten und nicht mehr auf Sozialleistungen angewiesen sein“, so die Ukrainerin. „Da ist die deutsche Sprache das Wichtigste. Deswegen geben wir uns so Mühe.“

Ende Juni beginnt in den Räumen der Kirchengemeinde dann ein Integrationskurs der Kolping Akademie. Viermal in der Woche, vier Stunden täglich Deutschunterricht von ausgebildeten Lehrerinnen. „Unsere Schülerinnen und Schüler werden gut vorbereitet sein“, meint Sylvia Bakula. Und wenn nicht alle gleich einen Platz bekommen, werden die sieben Deutschlehrerinnen eben weiterhin ehrenamtlich Deutschkurse anbieten. Darin sind sich in Schongau alle einig.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Schongau-Newsletter.