Litzauer Schleife wieder befahrbar, aber Vorsicht ist geboten

An dieser Stelle haben Oberflussmeister Stefan Kotz und sein Team etliche ineinander verkeilte Stämme aus der Hauptströmung des Lechs entfernt. Per Traktor wurden die Bäume anschließend abtransportiert.

Holzstämme aus Lech beseitigt

von Christoph Peters schließen

Steingaden – Nach dem Unglück am Dienstag, bei dem ein elfjähriges Mädchen auf der Litzauer Schleife fast ertrunken wäre, ist das beliebte Teilstück des Lech seit dem gestrigen Freitag wieder für den Bootsverkehr freigegeben. Ein Team der Flussmeisterstelle Weilheim hatte am Donnerstag die in der Strömung verkeilten Bäume entfernen und so die Gefahrenstelle entschärfen können. Allerdings warnt das Wasserwirtschaftsamt davor, dass jederzeit weitere Baumstämme nachrutschen könnten.