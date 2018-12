Ein Schongau-Krimi, in dem viel Blut fließt

Im beschaulichen Schongau ereignet sich ein grausamer Mord. Oberkommissar Bernd Oberreuther muss mit seinem Team das Geflecht der Tatverdächtigen entwirren. Dabei kommen entsetzliche Taten ans Tageslicht. Alles spannend geschildert in dem Buch „Langer Schatten“ von Livia Baum.

Schongau – „Er war an einem dicken Baum gefesselt und vollkommen nackt. In seinem Mund steckte ein riesiger Knebel, der in ihm immer wieder einen Würgereiz auslöste. Sein Peiniger zeigte kein Erbarmen. Schweigend stach er immer wieder in den Rücken...“ Gleich auf den ersten Seiten ihres Kriminalromans kommt Livia Baum zur Sache und schildert gruselige Dinge, die sich in Schongau und Umgebung einst ereignet haben.

Die Autorin ist in Schongau aufgewachsen, hat dort das Gymnasium besucht und Abitur gemacht. 1989 verließ sie die Lechstadt, studierte in München und wurde Lehrerin. Sie heiratete, zog mit ihrem Mann um die Welt, dann nach Norddeutschland und lebt jetzt mit ihrer Familie in der Schweiz in Genf am gleichnamigen See, wo sie als Lehrerin das Fach Deutsch unterrichtet.

Livia Baum? Unter diesem Namen kennt man die Autorin in Schongau eigentlich nicht. Kein Wunder, es ist ein Künstlername, den sich die 49-Jährige zugelegt hat. Ihrer alten Heimat stattet sie aber immer wieder mal gerne einen Besuch ab, denn ihre Eltern und Geschwister leben noch in Schongau und Umgebung.

In Schongau kennt sich die Autorin nach wie vor bestens aus. Die örtlichen Begebenheiten lässt sie auch in ihren Roman einfließen, zum Beispiel das Forchet, die Säulingstraße, das Bistro am Ballenhaus, den Kindergarten von Verklärung Christi in Schongau-West usw.

Die Personen in dem Buch sind jedoch alle frei erfunden und etwaige Ähnlichkeiten keinesfalls beabsichtigt, sondern rein zufällig. Das Mordopfer ist ein Lehrer am Welfen-Gymnasium, der Englisch und Religion unterrichtet hat und sehr beliebt war – auch bei Frauen. Ob ihm das letztlich zum Verhängnis geworden ist? Der Mord an ihm ist jedenfalls an Brutalität kaum mehr zu überbieten.

Fast zwei Jahre lang hat Livia Baum an ihrem Krimiroman gearbeitet. Herausgekommen ist ein spannendes Buch mit rund 250 Seiten. Es fesselt den Leser von Beginn an, immer wieder fließen neue Details ein und wecken die Neugier des Lesers. Wie die Geschichte ausgeht, das soll an dieser Stelle aber nicht verraten werden.

Livia Baum bringt den Krimiroman „Langer Schatten“ im Eigenverlag an den Leser. Die Auflagenhöhe richtet sich nach dem allgemeinen Interesse und kann jederzeit aufgestockt werden.

Vorne auf dem Buch ist die Kirchturmspitze von Verklärung Christi abgebildet. Ist sie es, die einen langen Schatten wirft?

„Langer Schatten“ ist das erste Werk von Livia Baum. Und es ist der erste Fall von Bernd Oberreuther und Corinna Bach, die in dem Buch mit der Aufklärung des Verbrechens beauftragt sind.

„Ich habe einfach Spaß am Schreiben“, sagt Livia Baum, die sich bereits über eine Fortsetzungsgeschichte ihres Romans Gedanken macht.

Hinweis

Die ISBN-Nummer des Krimiromans „Langer Schatten“ lautet 9781790565856. Wer Fragen an die Autorin hat, kann sich an die E-Mail-Adresse livia.baum@gmx.ch wenden.

Michael Gretschmann