Lkw-Parkplätze bei UPM-Ausfahrt geplant - Schon jetzt gibt es Zweifel am Standort

Von: Elke Robert

Dieser Knotenpunkt an der Peitinger Straße wird überplant. Die Einfahrt wird Richtung Osten verlegt und es soll ein Parkplatz entstehen. © Hans-Helmut Herold

Die Stadt bereitet die Sanierung der Peitinger Straße und die Neugestaltung der UPM-Einmündung vor. Auch Stellflächen für Lkw sollen geschaffen werden. Doch am Standpunkt gibt es schon jetzt Zweifel.

Schongau – Ursprünglich hätte der Ausbau der Peitinger Straße bereits in diesem Jahr erfolgen sollen, das Staatliche Bauamt hatte das Projekt jedoch auf 2023 verschoben – Baubeginn ist voraussichtlich im Frühjahr. Ungeachtet dessen laufen die Vorbereitungen und Planungen weiter, an der auch die Stadt Schongau beteiligt ist. Um die planungsrechtlichen Voraussetzungen speziell auch für die Neugestaltung der Einmündung Friedrich-Haindl-Straße zu schaffen, müssen der Flächennutzungsplan geändert und ein Bebauungsplan aufgestellt werden.

Entwurf der Planung für die Peitinger Straße und die Einmündung Friedrich-Haindl-Straße. Baubeginn könnte im nächsten Frühjahr sein. © STBA WM

Wie berichtet, soll der Knotenpunkt an der Zufahrt zum Gelände der Papierfabrik entschärft werden. Die bisherige Zufahrt soll hierfür um rund 100 Meter Richtung Osten verlegt und zwei Abbiegespuren gebaut werden. Der gesamte Bereich der Werkszufahrt zum Betriebsgelände der Firma UPM wird überplant. Optimiert werden soll aber nicht nur die Führung der Friedrich-Haindl-Straße, wie Stadtbaumeister Sebastian Dietrich jüngst den Mitgliedern des Stadtrates erläuterte. Auch geordnete Lkw-Stellplatzflächen sollen dort geschaffen werden.

Probleme wegen Lastwagen

Probleme wegen Lastwagen, die in Richtung Werksgelände wollen, aber noch warten müssen, gibt es seit Jahren, denn die Fahrer suchen sich einen Stellplatz im Stadtgebiet. Dies empfinden viele Bürger als störend – vielfach laufen die Motoren über Stunden. Aber auch für die Lkw-Fahrer selbst ist die Situation ohne Toilette und Wasser auf einem nicht dafür ausgelegten Rastplatz alles andere als menschlich, wie auch schon Recherchen der Heimatzeitung ergeben hatten.

Das soll sich ändern. Angedacht ist, Stellflächen im derzeitigen Zufahrtsbereich zu schaffen, im neu aufzustellenden Bebauungsplan „SO Friedrich-Haindl-Straße“ soll hierfür ein Sondergebiet mit der Zweckbestimmung Lkw-Stellplätze festgesetzt werden. Parallel hierzu werden im Flächennutzungsplan Bereiche, die bisher noch Grünflächen sind bzw. allgemeines Wohngebiet, entsprechend geändert, so Dietrich.

„Es ist die Frage, ob es nicht Alternativstandorte für Lkw-Parkplätze geben würde.“

„Ich tue mich schwer, da heute zuzustimmen, es wird Baugrund in einen Parkplatz für Lkw umgewandelt, und ich habe hierzu noch kein Konzept gesehen“, bemängelte Alexander Majaru. Der SPD-Stadtrat würde sich wünschen, von der Firma UPM diesbezüglich mitgenommen zu werden. „Es ist die Frage, ob es nicht Alternativstandorte für Lkw-Parkplätze geben würde.“

Der Stadtbaumeister verwies darauf, dass es erst einmal nur um die Änderung des Flächennutzungsplanes gehe, die detaillierten Planungen würden dann ausführlich im Bau- und Umweltausschuss besprochen. Über Alternativstandorte habe man schon geredet, man sei aber zu keiner Lösung gekommen. Grundstückseigentümer sei die Firma UPM, machte Dietrich deutlich. „Es ist eine Win-win-Situation, die Stadt braucht Flächen und wir können das Problem Lkw-Parkplatz lösen.“

Auch Fraktionskollege Friedrich Zeller hatte Bedenken: „Man könnte schon daran zweifeln, ob es sich um den richtigen Standort für einen Lkw-Parkplatz handelt.“ Oftmals würden die Lkw-Fahrer, die aufs Betriebsgelände wollten, schon am Abend vorher ankommen. „Wer betreibt den Parkplatz, wer entsorgt den Müll, wer kümmert sich um die Toilette?“, wollte Zeller wissen. Vor allem aber interessiere ihn, wer die Kosten trage. Dietrich wiederholte, dass es sich um Privatflächen handele, „es ist eine Frage von Verträgen“.

Auch an Schallschutz denken

Hans Rehbehn (CSU) fand die Lösung gut, vor allem für Lkw-Fahrer. „Aber wir müssen auch an die Anwohner der Peitinger Straße denken, eventuell an einen Schallschutz“, machte er auf das Lärmproblem aufmerksam. „Wenn es kalt ist, laufen die Motoren.“ Bürgermeister Falk Sluyterman bestätigte, dass ein Schallschutz für die Anwohner wichtig sei, aber nicht nur für sie, sondern auch für die Lkw-Fahrer. Schließlich müssten diese unter Umständen ein ganzes Wochenende lang dort – direkt an der Peitinger Straße – parken und würden entsprechend Ruhe brauchen.

„Wir haben ein Planungsbüro beauftragt, es ist ja auch eine Stadteinfahrt und hat Bedeutung, es muss auch gestalterisch einem gewissen Anspruch genügen“, so Dietrich. Derzeit handele es sich nur um einen reinen Vorentwurf – das Verfahren werde noch durchgeführt. Aus diesem Grund sei auch bisher die Anzahl der Lkw-Parkplätze nur grob festgelegt. Rund zehn könnten im Bereich der Bahn entstehen, konkretisierte Dietrich auf Nachfrage von Ilona Böse (SPD), weitere Parkflächen könnten dann in einem zweiten Bauabschnitt realisiert werden.

Der Stadtrat stimmte der Änderung des Flächennutzungsplans und der Aufstellung des Bebauungsplans jeweils gegen zwei Stimmen zu.

