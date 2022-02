Löwenhof-Passage in Schongau erstrahlt in farbenfrohem Glanz

Von: Rafael Sala

Durchschneiden das rote Band zur Löwenhof-Passage (v.l.) Daniela Puzzovio, Janaina Subiabre Haseitl und Thomas Schleich. Sie und andere Mitstreiter hatten im Spätsommer vergangenen Jahres zum Gassenverschönerungs-Wettbewerb aufgerufen. © Sala

Wer die Löwenhof-Passage in Schongau betritt, dürfte nicht schlecht staunen: Wo bis vor Kurzem noch Fassadengrau und eine düstere Durchgangsatmosphäre herrschten, prangen nun knallbunte und lebensfrohe Bildmotive von den Wänden.

Schongau – Die Löwenhof-Passage erstrahlt in neuem Glanz: Die dort zu sehenden Gemälde stammen aus den Ateliers von sechs einheimischen Künstlern, die die Jury im Rahmen des Projekts „Gassenverschönerung“ ausgewählt hatte (wir haben berichtet). Jetzt sind die Bilder vorgestellt und die Künstler ausgezeichnet worden.

Über diese Kür und dazu über ein Preisgeld von bis zu 500 Euro dürfen sich freuen: Bertram Maria Keller, Olga Knor, Benjamin Oberhofer, Beatrice Amberg und das Team Vincent Göhlich/Erwa One sowie Maximilian Welz/Lou Zeh.

Bunte Vielfalt statt Alltagstristesse

Das Projekt Gassenverschönerung: Wände, Säulen, Schaufenster, Scheiben – zahlreiche Flächen in der Passage, die den Marienplatz mit der Christophstraße verbindet, erstrahlen nun in neuem Glanz. Besprüht sind sie mit knalligen Farben. Schrille Motive wie eine Alpen-Kuh in 3D-Ansicht oder schräge Fabelwesen im Comic-Stil springen ins Auge. Street Art im besten Sinne des Wortes: Wer danach sucht und der Alltagstristesse mal für ein paar Minuten entkommen will, der ist in der Löwenhof-Passage genau richtig.

Bunt, lebendig, kreativ: Das ist das Gemälde von Benjamin Oberhofer. Er und andere Künstler haben mit ihren Werken die Löwenhof-Passage zwischen Marienplatz und Christophstraße in Schongau verschönert. © Sala

Für die Ex-Grünen-Stadträtin Janaina Subiabre Haseitl ist es ein Glückstag: „Das Ergebnis ist wunderschön, ich freue mich“, sagte sie, kurz bevor sie zusammen mit Schongaus Zweiter Bürgermeisterin Daniela Puzzovio (SPD) und UWV-Stadtrat Thomas Schleich das rote Band vor der Passage durchschnitt und die Passanten bat, die Objekte nach Belieben in Augenschein zu nehmen.

Ein eigenes Kunstwerk mitten in der Stadt errichten: Dazu hatte im Spätsommer 2021 eine kleine Gruppe aus Schongauer Stadträten und engagierten Bürgern aufgerufen (wir berichteten). Ziel war es, die Altstadt mit farbenfroher Malerei zu beleben. Bis zum 20. Oktober vergangenen Jahres konnten Künstler ihre Ideen zur Gestaltung der Fenster, Säulen und Wände einreichen. Bewertet wurden sie von Subiabre Haseitl, Puzzovio, Patricia Erhardt, Markus Keller und Thomas Schleich.

Einziger Schönheitsfehler sind noch die Mülltonnen

Einziger Schönheitsfehler sind die noch bestehenden Mülltonnen. Sie hätten leider an keinem anderen Platz untergebracht werden können, seufzt Subiabre Haseitl. Es sei aber geplant, für sie ein Häuschen anzuschaffen.

Auch über einen Geldsegen kann sich das Gassenverschönerungs-Team freuen: Dank kleinerer und auch sehr großzügiger Spenden – die höchste betrug 2000 Euro – bleiben nach Abzug der Kosten für den Wettbewerb noch knapp 1900 Euro übrig. Ein ansehnlicher Betrag, der aber auch bald aufgebraucht sein wird, wie Daniela Puzzovio festhielt.

Denn die nächsten Projekte zur Gassenverschönerung in Schongau stehen bereits in den Startlöchern. Das Team habe bereits eifrig Ideen gesammelt, verriet die Vize-Rathauschefin.