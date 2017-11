Deftiges Gelage hat „geschmacket“

Den Geburtstag Martin Luthers feierten die evangelischen Gemeinden Schongau und Peiting-Herzogsägmühle so, wie es dem Reformator wohl am besten gefallen hätte: Mit einem deftigen Gelage im Ballenhaus unter dem Motto „Luther in Häppchen“. Als Appetithappen gab es Bier, Schmalzbrot, Spanferkel und Kässpatzen, für die geistige Nahrung sorgten Spielszenen aus dem Leben Luthers.

Schongau–Bei „Luther in Häppchen“ servierte Kreisheimatpfleger Helmut Schmidbauer ausgewählte Tischreden Luthers, der dafür bekannt war, „dass ich immer klar und deutlich rede!“ Deutlich wurde dabei vor allem eines. Luther plauderte zu Tisch über alles, was ihm so in den Sinn kam. Da wurden kirchliche und weltliche Themen munter gemischt und machten auch vor dem anderen Geschlecht nicht halt: „Die Brüste sind eines Weibes schönster Schmuck“, wusste der ehemalige Mönch. Kein Wunder, dass Pfarrerin Brigitte Weggel bei der Begrüßung anmerkte: „Luthers Frauenbild war eher ein etwas heftiger Happen.“

Am Anfang des geselligen und unterhaltsamen Abends stand laut Weggel eine Schnapsidee. Diese hat das Organisationsteam um Barbara Schlotterer-Fuchs und Daniel Löscher mit Ehrenamtlichen aus den beiden Kirchengemeinden rund eineinhalb Jahre lang viel Kraft und Energie gekostet. Ein Aufwand, der sich nach einhelliger Meinung der Anwesenden durchaus gelohnt hat. Seinen Auftakt nahm das Historien-Spektakel mit Drehleier-Musik von Esther und Werner Schmitt. Letzterer gab auch eine Art Schongauer Stadtschreiber und begrüßte die Besucher mit der Frage, ob die „lutherischen Hungerleider den Luther jetzt schon in Häppchen fressen“ müssten. Natürlich durfte auch der markige, Luther zugesprochene Spruch: „Warum rülpst und furzet ihr nicht? Hat es euch nicht geschmacket?“, nicht fehlen.

+ Die Pfarrerinnen Julia Steller (li.) und Brigitte Weggel begrüßten die Gäste. © Fröhlich Um das historische Ambiente komplett zu machen, hatten sich die rund 30 ehrenamtlichen Helfer zeitgemäß kostümiert. Wilfried Knorr steuerte mit Ablassbriefen, die zum Beispiel zum Preis von zwei Euro die Erlaubnis zum fünfmaligen Falschparken enthielten, sozusagen einen Stein des Anstoßes für Luther bei. Für die musikalische Umrahmung sorgten die Schongauer Landstreicher unter der Leitung von Johannes Jais.

Regisseur Michael Krone zeichnete für die eingestreuten Spielszenen verantwortlich, die von den Schongauer Theaterern Peter Echter (Luther) und Sonja Steinbacher (seine Frau Katharina) sowie Daniel Löscher (Luther-Gegner und Kirchengelehrter Johannes Eck) und Wilfried Knorr (Ablassprediger Johann Tetzel) ausgeführt wurden. Diese lieferten Informatives über den Reformator und zeigten, nicht zuletzt durch eine überraschende Wende am Schluss, dass hinter jedem starken Mann oft eine starke Frau liegt.

Luthers Käthe, die ob seines geselligen Lebens und der sechs Kinder oft an die Grenzen ihrer Kräfte kam, brach beim Kartoffelschälen für ein weiteres geselliges Gelage erschöpft zusammen. So bot die von Pfarrerin Julia Steller angekündigte „Zeitreise zum Erleben“ durchaus auch Stoff zum Nachdenken und für die anschließenden Tischgespräche. Zu guter Letzt noch einmal Martin Luther und seine Vorliebe für üppiges Essen in Gesellschaft: „Es geschehen viel mehr und größere Sünden, wenn der Mensch alleine isst!“

Ursula Fröhlich