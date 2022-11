Lyrische Momente am Schongauer Nachthimmel

Erstes „SOGood“-Wochenende in der Altstadt

„Wo Wüstenwinde weite Wüstenwelten weben. Wo Wildkräuter wie weite Wiesen wirken“: Diese und andere Verse des verstorbenen Autors Hans Schütz aus Peiting waren auf dem ersten „SOGood“-Wochenende in Schongau zu hören. Ein Fahnen-Videoprojekt ließ hinreißende Lyrik-Momente lebendig werden.

Schongau – Es ist das erste Mal, dass Schongau Kulisse für das „SOGood“-Festival wurde. Videokunst, Kunstmärkte und Konzerte – all’ das erwartete die Besucher ein Wochenende lang an verschiedenen Stellen der Altstadt. Die Geschäfte hatten am Samstag bis 20 Uhr geöffnet und luden zum Candle-Light-Shopping ein.

Im Serenaden- und Löwenhof waren Essensstände aufgebaut, es gab Konzerte mit dem Blechbläser-, dem Holzbläser und dem Gitarrenensemble sowie dem Saxophonquintett. Unbestrittener Höhepunkt war aber die dem unerwartet im Sommer verstorbenen Peitinger Lyriker Hans Schütz gewidmete Videoinstallation, für die die Stadt die Textilkünstlerin Nani Weixler und die Lichtgestalterin Vanessa Hafenbrädl gewinnen konnte (wir berichteten).

Spezielles Kunststoff-Gewebe entworfen

Es ist 16.30 Uhr, die Dämmerung neigt sich über die Altstadt, die Häuser um das Ballenhaus herum und die Kirche Mariae Himmelfahrt im Hintergrund sind in ein fahles, gespenstisch-wirkendes Licht gehüllt. Noch eine halbe Stunde, dann soll es los gehen. Tina Birke, Standortförderin der Stadt Schongau, inspiziert noch einmal den Stand, in dem der Beamer steht. Zusammen mit Hafenbrädl und mehreren Technikern prüft sie die Geräte, hofft, dass alles klappt. „Dunkel muss es sein, dass ist das Wichtigste“, schildert die aus Dießen stammende Textilkünstlerin Weixler, die den Stoff, ein spezielles, Organza genanntes, hauchdünnes Kunststoff-Gewebe, entworfen hat.

+ Vor dem Start: die Textilkunstkünstlerin Nani Weixler (l.) und Lichtkünstlerin Vanessa Hafenbrädl. © Sala

Punkt 17 Uhr dann erklingt aus Lautsprechern dunkle, getragene, Spannung verheißende Musik. Das Gesicht von Performance-Künstlerin Anna McCarthy mit den funkelnden Augen und dem Kussmund zuckt gebieterisch auf dem Tuch auf, legt sich frech in Falten, wirbelt hin und her, nach oben und nach unten, nach links und rechts, entsprechend den fließenden Bewegungen des unentwegt dem Lufthauch ausgesetzten Stoffes eben.

Dann wird den rund 30 Zuschauern, die gerade dort stehen, warm ums Herz, denn es sind schöne, ergreifende Worte, die da neun Minuten lang immer wieder, bis 22 Uhr, in einer Art Dauerschleife gesprochen werden. Wortkunstwerke sind es, literarische Miniaturperlen, die von der Liebe des ehemaligen Lehrers, Kreisrats und beliebten Autors Hans Schütz zu seinem Heimatfluss, dem Lech, erzählen. „Lass alles Denken sein, nur noch den Fluss fühlen“, spricht die Stimme, oder „Ein Bild vom Lech häng ich mir auf, es begleitet meinen Tageslauf, besucht mich oft in meinem Traum“ – Schilderungen, die erahnen lassen, wie der Mann seinen Fluss geliebt haben muss.

Trio mit Kunstgriff

Wortgewaltig heißt es weiter: „Wo wilde Weine wahllos Wände weben, wo wetterkundig weiße Wölfe warnen. Wo Wildkräuter wie weite Wiesen wirken, wo Wüstenwinde weite Wüstenwelten weben ...“

+ Zahlreiche Stände, wie hier in der Löwenhof-Passage, luden zum Verweilen ein. © Sala

Dass sich die naturnahen, ausdrucksstarken Bilder auf dem Tuch im Verbund mit einem Gesicht zeigten, das man eher in einem Varieté oder einem Kinofilm ansiedeln würde, das auf jeden Fall durch seine Künstlichkeit in einem deutlichen Widerspruch zu den Quellen und dem Waldesrauschen in den Texten steht, tat ihnen keinen Abbruch. Im Gegenteil: Mit diesem Kunstgriff gelang es dem Trio Hafenbrädl/Weixler/McCarthy, Trennendes zu überbrücken, sozusagen eine Einheit herzustellen zwischen dem ungebändigten Verlangen, das vom Menschen ausgeht, und der Natur, die einzig in der Lage ist, kraft ihrer Bilder die Sehnsucht nach Verschmelzung zu befriedigen. Ein tolles, hinreißendes Schauspiel, das auch Hans Schütz sicher gefallen hätte.

