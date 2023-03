50 Jahre Malerinnung Oberland: „Machen Sie unser Leben weiter farbig und bunt!“

Auch Kreishandwerksmeister Michael Andrä gratulierte der Maler- und Lackiererinnung zu deren 50-jährigen Bestehen. © Ruder

„Gehn wir’s an, feiern wir!“: Mit diesen Worten begrüßte der Obermeister der Maler- und Lackiererinnung Oberland, Robert Mateyka, die rund 120 Gäste, die zur Jubiläumsfeier anlässlich des 50-jährigen Bestehens der Innung in die Tiefstollenhalle in Peißenberg gekommen waren.

Landkreis – In seiner Festrede gab Mateyka einen Überblick über die 50-jährige Geschichte der Innung und ging auch auf ihre Bedeutung ein. Als Zusammenschluss von Betriebsinhabern mit gleichen Interessen, seien die Innungen die Nachfolger der Zünfte aus dem 15. Jahrhundert. Trotz ihres hohen Alters sind die Vereinigungen laut Mateyka „immer noch zeitgemäß“, weil sie sich als Körperschaften öffentlichen Rechts heute immer noch der „Förderung des Könnens“ widmen und so zum Fortschritt des Handwerks beitragen.

Mit einem Zeitsprung ins Jahr 1972 situierte Mateyka die Gründung der Maler- und Lackiererinnung Oberland in der Geschichte. 1972 war das Jahr, in dem das deutsch-sowjetische Handelsabkommen geschlossen und das Olympia-Attentat in München verübt wurde. Mit der Neuordnung der Landkreise sollten in diesem Jahr auch die Lebensbedingungen im ländlichen Raum verbessert werden.

Heute hat sie 170 Mitglieder

Dass größere Einheiten effektiver arbeiten können, hätten auch die Handwerker erkannt und die Innungen von Weilheim und Garmisch-Partenkirchen zur „Maler- und Lackiererinnung Oberland“ zusammengeschlossen. Die konstituierende Sitzung fand im Hotel Vollmann in Weilheim statt, und im Trifthof wurde eine Lehrwerkstätte eingerichtet. Heute hat die Innung 170 Mitglieder.

Die Innung hat sich als stabile Einrichtung erwiesen. In ihren 50-Jahren hat sie nur vier Obermeister gehabt. Von 1972 bis 1991 war es Hans Junker, dann bis 1997 Hans Stechele, und danach bis 2000 Franz Fischer. Seither ist es Robert Mateyka.

Dokumente für Chronik gesucht

Der Peißenberger Bürgermeister Frank Zellner würdigte die Leistung des Malerhandwerks, das einen wichtigen Beitrag zum Wohlstand erbringe. „Machen Sie bitte so weiter, machen Sie unser Leben farbig und bunt“, rief er den Malern und Lackierern zu.

Damit die Geschichte nicht in Vergessenheit gerät, wird jetzt eine Chronik der Innung erstellt. Mateyka ruft alle, die Dokumente haben, auf, an der Erstellung dieses Werks mitzuarbeiten, das Ende des Jahres gedruckt und an alle Mitglieder verteilt werden soll.

ALFRED SCHUBERT

