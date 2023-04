Maibäume im Landkreis Weilheim-Schongau: Wo heuer aufgestellt und gefeiert wird

Die Maibaumfreunde Schwabniederhofen mit Wachhund Gustl und Frauchen Betty. © Hans-Helmut Herold

Zahlreiche Maibäume werden auch heuer im Landkreis Weilheim-Schongau aufgestellt. Ein Überblick von Altenstadt bis Pähl.

Landkreis – Acht Maibäume werden dieses Jahr im Schongauer Land aufgestellt. Eine besondere Situation spielt sich in Altenstadt ab: Dort gibt es gleich zwei Maibäume – am 1. Mai im Hauptort, bereits am 30. April im Ortsteil Schwabniederhofen (anders als gestern auf der Anzeigenseite gemeldet). Die Maibaumfreunde Schwabniederhofen mussten also etwas schneller sein, aber dank viele Wachen und Hund Gustl wurde der von der Waldgenossenschaft gestiftete Baum nicht gestohlen. Die 18 Zunfttafeln wurden aufgefrischt, zwei Hinweistafeln kommen neu dazu. Aufgestellt wird am Sonntag ab 13 Uhr vor dem Gasthof Janser, die Hohenfurcher Trachtenjugend und Blaskapelle treten auf und der alte Maibaum wird versteigert. Bei schlechtem Wetter geht’s in den Gasthof.

In Altenstadt wurde der alte Maibaum zu rustikalen Möbel verarbeitet, die nach dem Aufstellen des neuen Baums am 1. Mai versteigert werden. Um 13 Uhr startet der Festzug am Via Claudia Platz mit der Altenstadter Musikkapelle, danach wird der Baum per Kran in die Verankerung gehievt. Danach erfolgt der gemütliche Teil, bei schlechtem Wetter wird ins beheizte Zelt eingerückt.

Auch Schongau stellt am 1. Mai wieder einen neuen Maibaum auf. Aufstellung für Trachtler und Stadtkapelle ist um 12.30 Uhr auf der Fanschuhstraße, von dort geht es zum Maibaum-Standort am Münztor, wo ab 13 Uhr aufgestellt wird. Es gibt auch Auftritte der Plattlergruppen, für das leibliche Wohn ist gesorgt.

In Bernbeuren geht’s am 1. Mai um 10.30 Uhr auf dem Marktplatz mit einem Frühschoppen der Musikkapelle und Auftritten der Trachtenjugend los, ehe ab 11.30 Uhr der Baum per Hand aufgestellt wird. Bei schlechtem Wetter wird in der Auerberghalle gefeiert.

In Urspring gibt es ebenfalls Auftritte von Trachtenjugend und eine Versteigerung des alten Maibaums. Der Zeitplan: 11.30 Uhr geht’s los mit Frühschoppen und Mittagessen, um 13 Uhr wird der Baum aufgestellt.

Fleißig aufgestellt wird auch wieder im Lechrain. An erster Stelle natürlich Ludenhausen, wo tradionell jedes Jahr ein neuer Baum aufgestellt wird – dieses Jahr wieder ab 8.30 Uhr.

In Apfeldorf wird der neue Maibaum um 13 Uhr zum Aufstellungsplatz beim Friseur Ehle gebracht, begleitet von Trommlerzug, Trachtenkapelle und Trachtenverein. Anschließend wird der Maibaum mit Muskelkraft in die Höhe gestemmt sowie mit Auftritten der aktiven Plattlergruppe gefeiert. Für das leibliche Wohl ist gesorgt, auch dort wird der alte Maibaum versteigert.

Zeitlich etwas früher ist Kinsau dran, dort wird um 10.30 Uhr zum Festzug aufgestellt und ab 12 Uhr aufgestellt, nach dem Mittagessen gibt’s Volkstänze und Musik durch die Blaskapelle Kinsau.

Zahlreiche Maibaumfeiern sind dieses Jahr sind auch im Weilheimer Raum am 1. Mai geplant – wobei die Peißenberger die Veranstaltung aufgrund ungünstiger Wetterprognosen kurzerhand um einen Tag auf Sonntag, 30. April, vorgezogen haben. Los geht es um 12.30 Uhr mit einem Festzug, der vom Gasthof „Zur Post“ zum Rathaus führt, um 13 Uhr beginnt dann das Maibaum-Aufstellen. Es gibt warme und kalte Brotzeiten, Kaffee und Kuchen, die Knappschaftskapelle sorgt für die Musik und die Böllerschützen dafür, dass auch alle wissen, dass der neue Maibaum steht.

Noch früher sind sie in Haunshofen dran: Dort stellt die Dorfgemeinschaft Haunshofen-Bauerbach bereits am heutigen Samstag, 29. April, wieder einen Maibaum auf. Beginn ist um 10 Uhr am Dorfplatz. Für Speis und Trank ist gesorgt, musikalisch umrahmt wird das Aufstellen von der Haunshofer Musik.

In den übrigen Gemeinden wird aber wie üblich am Montag, 1. Mai aufgestellt. Gar nicht üblich war die vergangene Woche für die Trachtler aus Polling, bei denen es bei einem Diebstahlsversuch durch mehrere Dutzend Sportler aus Murnau zu Tumulten und sogar einem Verletzten gekommen war. Man darf gespannt sein, ob die Murnauer wirklich nach Polling kommen. Los geht es um 9 Uhr mit dem Transport per Pferdegespann Richtung Maibaumplatz, ab 9.30 Uhr wird aufgestellt. Ab 13 Uhr spielt die Blaskapelle, zudem werden die Plattlergruppen des Trachtenvereins auftreten. Der alte Maibaum wurde teilweise bereits zu Sitzbänken verarbeitet. Der Rest wird beim Fest versteigert.

In Weilheim wird noch ein Jahr auf einen neuen Maibaum gewartet, dieses Jahr ist dafür Marnbach dran. Um 10.30 Uhr wird der Baum angefahren, ab 12 Uhr aufgestellt. Die Musikkapelle Eberfing spielt auf, Essen und Trinken ist natürlich auch da.

In Dürnhausen wird der Maibaum ab 13 Uhr aufgestellt, bereits ab 11 Uhr geht das Fest los mit der Musikkapelle Habach.

Die Maifeier in Bernried beginnt um 10 Uhr, geboten ist neben dem Maibaum-Aufstellen Volkstant, Blasmusik und Bewirtung mit Steckerlfisch und Gegrilltem.

Der Maibaumverein Jenhausen stellt seinen Baum ab 9.30 Uhr am Dorfplatz auf. Anschließend wird im Biergarten und Festzelt des Gasthauses Reßl gefeiert. Für musikalische Unterhaltung sorgt die Blasmusik Seeshaupt.

Mit einem großen Unterhaltungsprogramm stellt die Schützengesellschaft Haid-Wessobrunn den Maibaum in Haid auf. Die Feierlichkeiten beginnen mit einem Festgottesdienst um 10 Uhr vor dem Schützenhaus. Anschließend unterhält die Jugendkapelle Wessobrunn musikalisch beim Frühschoppen. Die Aufstellung zum Festzug am Ortseingang von Haid ist für 13 Uhr geplant. Mit der Fahnenabordnung und der Trachtenkapelle setzt sich der Zug zum Schützenhaus um 13.30 Uhr in Bewegung. Dort wird der Maibaum von den Schützen aufgestellt. Die Trachtenjugend und -kinder zeigen Tanzvorführungen.

In Penzberg stellen der Jungritter-Verein und weitere Penzberger Vereine in Promberg/Hoislbräu einen neuen Maibaum auf, Beginn ist um 13 Uhr.

Und schließlich gibt es auf Gut Kerschlach noch einen neuen Maibaum, aufgestellt durch die Feuerwehr Pähl, dazu spielt die Pähler Trachtenkapelle.

