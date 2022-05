Bei den Schongauer Mammuts ist weiterhin Franz Andergassen an der Spitze

Von: Roland Halmel

Die neue Führungsmannschaft der EA Schongau um ihren Chef Franz Andergassen (vorne Mitte). © Halmel

Nach fast dreijähriger Pause hat bei der Eislaufabteilung (EAS) des TSV Schongau wieder eine Hauptversammlung stattgefunden. Im Mittelpunkt standen das Eisstadion, der Appell an personelle Unterstützung sowie Neuwahlen.

Schongau – „Die EAS ist eine ganz wichtige Abteilung des TSV, und das Stadion hat einen hohen Stellenwert für uns, den wir uns auch etwas kosten lassen“, meinte Schongaus Bürgermeister Falk Sluyterman bei der Begrüßung der rund 50 Anwesenden. „Wobei wir als Stadt manchmal Probleme haben, beim Tempo der schnellsten Mannschaftssportart der Welt mitzuhalten“, gestand Sluyterman mit einem Schmunzeln angesichts des einen oder anderen zähen Entscheidungsprozesses.

Den Puck, um im Bild zu bleiben, nahm EAS-Chef Franz Andergassen bei seinem Bericht auf. „Der Zuschuss für die Stadionsanierung von fast einer Million Euro ist bewilligt, jetzt warten wir darauf, dass sich etwas bewegt“, erklärte er. Wobei er vor einen Schnellschuss warnte. „Wir sollten lieber genau planen und Fachleute befragen, sonst haben wir vielleicht in zehn Jahren wieder Probleme“, sieht der Mammuts-Boss die Ertüchtigung des Stadiondaches als nicht ausreichend. „Die offene Stadionseite zumachen in Verbindung mit einer Trocknung macht vielleicht mehr Sinn“, schlug Andergassen vor.

Sportlich lief es hervorragend

Die Zeit sei aber durchaus ein Faktor, wie Sluyterman einwand. „Für die Förderung müssen wir bis zum Jahresende einen Entwurf mit Kostenschätzung vorlegen“, machte der Bürgermeister deutlich. Er teilte das Thema in drei Teile: Tragwerk ertüchtigen, LED-Beleuchtung und Feuchtigkeit rausbringen. „Ich bin guter Dinge, dass wir das gewuppt bekommen, auch wenn es hochkomplexe Fragestellungen gibt, die es abzuarbeiten gilt.

Zahlreiche Ehrungen wurden im Rahmen der EAS-Jahreshauptversammlung vorgenommen. © Halmel

„Sportlich lief es hervorragend“, blickte Andergassen indessen höchst zufrieden auf das abgelaufene Jahr mit Erfolgen beim Herrenteam in der Bayernliga und dem Nachwuchs zurück. „Durch die Nachwuchsförderung ist es uns gelungen, alle Mannschaften ohne Spielgemeinschaften zu besetzen“, äußerte sich Andergassen stolz.

Zamboni-Fahrer dringend gesucht

Weniger glücklich war er mit der dünnen Besetzung bei den „Zamboni-Fahrern“: „Wir bräuchten zwölf, hatten in der vergangenen Saison aber nur sieben“, appellierte er an alle Interessierten, sich zu melden. Unterstützung braucht die EAS auch bei den Plänen in der kommenden Saison, die Bayernliga-Spiele mit einem Streaming-Dienst ins heimische Wohnzimmer zu übertragen. „Wir brauchen da aber mindestens sechs Leute, die die Übertragung stemmen“, erklärte Andergassen.

Finanziell lief die vergangene Saison bei der Abteilung mit aktuell 317 Mitgliedern trotz der Corona-Einschränkungen sehr ordentlich, wie Teammanager Martin Resch, der den Kassenbericht verlas, ausführte. Unterm Strich blieb bei Einnahmen von 151 000 Euro und Ausgaben von 154 000 Euro ein kleines Minus von 3000 Euro. „Wir sind finanziell solide aufgestellt“, urteilte Resch dennoch, was er vor allem den deutlich gestiegenen Sponsoring-Einnahmen zuschrieb. „2019 lagen sie bei 50 000 Euro, jetzt bei 75 000 Euro, das ist ein Verdienst des tollen Sponsorenteams von Andreas Loth“, lobte Resch.

Zahlreiche Ehrungen

Lob gab es von Andergassen auch für die vielen treuen EAS-ler, die für ihre langjährige Mitgliedschaft ausgezeichnet wurden. Ein besonders ausdauerndes Quartett bekam sogar die Ehrenmitgliedschaft verliehen. „Das haben sie verdient“, meinte Andergassen zu Franz Heger (71 Jahre bei der EAS), Herbert Bartsch (69), Helmut Schopf (65) und Adolf Dittel (62).

Bei den abschließenden Wahlen wurden Andergassen, Resch (2. Vorstand, sportlicher Bereich), Marion Köhler (Schriftführerin), Gerhard Siegl (Jugendleiter) und Andreas Loth (Sponsorenbeauftragter) im Amt bestätigt.

Neu in die Führungsmannschaft kamen Helmut Schamper (2. Vorstand, Stadion), Sven Schmid (Technischer Leiter) und Simone Schmid-Schamper (Kassiererin). Beisitzer sind Tobias Geratshuber, Max Becher und Manfred Schratt.

