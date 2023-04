Der Schongauer Marienbrunnen wird jetzt restauriert

Von: Elke Robert

Die Fugen des Brunnens wurden bereits gestern bearbeitet von Alexander Smolik (links) und Tobias Laber, das Brunnenbecken muss neu abgedichtet werden. © Herold

Gestern starteten die Arbeiten am Marienbrunnen in der Schongauer Altstadt. Becken und Steinstufen müssen gereinigt und ausgebessert sowie die Standsicherheit der Mariensäule geprüft werden. Im Rahmen der Restaurierung wird auch der Heiligenschein der Marienfigur neu vergoldet.

Schongau – Besucher der Schongauer Altstadt können in den kommenden Wochen keinen direkten Blick auf den Marienbrunnen werfen, höchstens auf den Bauzaun außenherum. Der ist bereits aufgebaut. Auch das Gerüst sollte bis gestern Abend noch folgen, um an der Mariensäule arbeiten zu können.

Das wird eine der wichtigen Aufgaben sein, die die Mitarbeiter des Steinmetz-Restaurator-Betreibs Roth aus Augsburg übernommen haben: Denn auch die Standsicherheit der Säule und der Marienfigur müssen überprüft werden, so Thomas Ola vom städtischen Bauamt.

Es beginnt schon bei den Treppenstufen

Firmeninhaber Anselm Hoppe und die beiden Mitarbeiter Tobias Laber und Alexander Smolik wurden gestern mit den Arbeiten betraut – und haben auch gleich begonnen. Das Arbeitspaket, das geschnürt wurde, ist dick, die Schäden am Brunnen unübersehbar. Das beginnt schon bei den Treppenstufen, deren Unebenheiten mit Restauriermörtel ausgeglichen werden sollen. Lockere Teile der Stufen werden neu befestigt, größere Fehlstellen aus dem Muschelkalk herausgeschnitten und durch Originalstein ersetzt. „Viele Arbeiten ergeben sich während des Prozesses, dann sehen wir auch erst, wie groß der Schaden wirklich ist“, so Laber.

Am Brunnenaufbau selbst – Becken und Säule bestehen aus Treuchtlinger Marmor –, ist ebenfalls jede Menge zu tun: Laber und Smolik haben bereits begonnen, die Fugen aufzuschneiden. An den Seiten der Brunnenwand sind großflächige Risse zu sanieren. Diese werden mit Mörtel neu verpresst – „danach ist die Stabilität wieder gewährleistet“, erläutert Laber. Auch die innere Abdichtung des Brunnens wird neu gemacht. „Wenn Wasser eindringt, führt das zu Schäden“, so Ola.

Ob die blaue Brunnenfarbe bleibt, ist noch nicht klar. Im Bild Restaurator Anselm Hoppe. © Herold

Ob am Ende wieder die bisher charakteristische hellblaue Farbfläche durch das Wasser des Brunnens durchscheinen wird, ist nicht klar: „Wir überlegen noch, ob der Brunnen nicht auch beige werden könnte und damit farblich angepasst wird an den Jurakalkstein“, verrät Laber. Als Entscheidungsgrundlage dient hier auch der Altenstadter Marienbrunnen, den der Betrieb 2021/2022 versetzt und restauriert hatte. Hoppe kommt gerade vom Ortstermin zurück.

Viel Zeit in Anspruch nehmen werden die geplanten Reinigungsarbeiten: Im Niederdruck-Strahlverfahren werden beispielsweise die Schmutzschichten schonend abgetragen und die Kalkkrusten auf den Oberflächen ausgedünnt. Ihre Patina behalten dürfen die Wasserspeier, aber sie bekommen einen Wachsauftrag als Schutz vor Korrosion. Am Ende wird auch der Heiligenschein der Immaculata von Bildhauer Bernhard Schmitt wieder frisch glänzen: Die Neuvergoldung übernimmt Paul Ressl aus Altenstadt.

17 000 Euro Kosten und Bauzeit bis Mitte Mai

Bis etwa Mitte Mai könnten die Arbeiten abgeschlossen sein, schätzt Ola, die Gesamtkosten für die Restaurierung des Marienbrunnens werden mit 17 000 Euro beziffert. „Nach meinem Kenntnisstand wurden am Marienbrunnen seit seiner Errichtung im Jahr 1949 keine größeren Restaurierungsmaßnahmen vorgenommen“, so Ola. Lediglich die Beschichtung des Brunnenbeckens sei bedarfsweise – etwa alle sieben Jahre – erneuert worden.

Die Geschichte des Marienbrunnens ist deutlich älter als knapp 75 Jahre, der Vorgänger wurde jedoch 1937 zerstört. Die Sandsteinfigur der Immaculata von 1792 von Nikolaus Hartl steht heute sicher im Garten des Stadtmuseum auf einem Sockel. Auch diese Figur hatte eine Vorgängerin – das Bildnis der „allerseligsten Jungfrau Maria“ war erstmals 1696 am Marienplatz aufgestellt worden.

