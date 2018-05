Sonne, Cappuchinound viele Tüten Eis

Der Schongauer Marktsonntag mit verkaufsoffenen Geschäften lockte wieder viele Besucher in die Stadt.

Schongau – Marktsonntag mit verkaufsoffenen Geschäften – das kommt in Schongau an. Da kommt man auf alle Fälle auf seine Kosten. Egal, ob an den langen Tischreihen der Fieranten oder danach in den Fachgeschäften der Stadt. Es ist immer was geboten.

Wenn man dann auch noch wie im „Frauenzimmer“ von Antje & Christine mit einem Glas eisgekühlten Sekt empfangen wird, gefällt auch den männlichen Begleitern so ein Bummel.

Es war viel geboten an diesem Sonntag. Die alten Klassiker, von den Ledergürteln angefangen bis zu Wollstrümpfen kennt man sowieso. Aber die neuen Artikel auf dem Markt zogen die Besucher an. Da war der Stefan mit seinem Balsam für Brillen und Motorradhelmvisiere das erste Mal hier. Ein Schlager für Brillenträger unter den Kneipengängern, die in Eiskalter Nacht in die warme Stube kommen. „Kein Anlaufen mehr“, verspricht Stefan.

Auch Karin aus Wielenbach ist das erste Mal als Fierantin hier. Von ihr werden ausgediente Biberschwänze und Dachpfannen sowie Kreidetafeln kunstvoll bemalt. Ein Hingucker für den kreativen Gartengestalter.

Natürlich ist an den Gaumen der Besucher auch gedacht. Rahmflecke in allen Variationen serviert Julius. Sehr zur Freude von Silvia und Bernhard, die zu jedem Markt extra von Marktoberdorf nach Schongau kommen. Wie heißt es doch so schön: Schongau hat’s doch.

Hans-Helmut Herold