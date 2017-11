Markus Wölfle bleibt Schongauer Trachtler-Chef

Neuwahlen und eine neue Satzung standen auf der Tagesordnung des Jahreshauptversammlung des Trachtenvereins Schloßbergler Schongau. Kein Wunder, dass der Saal des Trachtenheims mit 162 stimmberechtigte Mitgliedern voll besetzt war.

Schongau – Bevor es zu den wichtigen Entscheidungen kam, hatten erst einmal alle Sachgebietsleiter des Vereins das Wort. So erfuhren die Anwesenden unter anderem, dass die Aktive Plattlergruppe derzeit aus 30 Plattlern, die Jugendgruppe gar aus über 60 Kindern besteht, weshalb heuer sogar ein dritter Jugendleiter in den Vereinsausschuss aufgenommen wurde. Ein positiver Trend, der allen voran Vorstand Markus Wölfle mit Stolz erfüllt. Doch Quantität ist für ihn nicht alles: „Beim diesjährigen Gaufest in Reichling waren wir der zweitstärkste Verein, beim Oberen Lechgaufest bekamen wir den Meistpreis außer Gau.“ Das sei zwar schön, aber in allererster Linie freute es ihn, „dass bei uns von den kleinsten Kindern im Bollerwagen bis zu den ältesten Mitgliedern mit teilweise über 80 Jahren alle gern und mit Stolz an diesen Festzügen teilnehmen und wir immer einen wunderschönen Tag zusammen erleben.“

Der Zusammenhalt ist groß unter den Schloßberglern. Aber auch mit anderen Vereinen wird gut zusammengearbeitet, was sich auch daran zeigte, dass andere Vereinsvorstände wie Daniel Mahl (Feuerwehr), Andreas Mock (Faschingsgesellschaft), Kurt Büchler (Veteranenverein), Beatrice Amberg (Schongau belebt) anwesend waren. Ebefalls Michael Horn, der mit der Stadtkapelle die Versammlung auch dieses Jahr musikalisch umrahmte.

Dieses gute Miteinander hilft den Schloßberglern im neuen Vereinsjahr, denn es stehen wichtige Termine an, wie eine Maibaumaufstellung und ein großer Gaujugendtag zu dessen 50. Jubiläum, der in Schongau stattfinden wird. Zudem werden langsam die Vorbereitungen zum Gaufest 2019 in Schongau anlaufen.

Die Mannschaft, mit der dies passieren wird, wählten die Mitglieder heuer neu unter bewährter Leitung von Altlandrat Manfred Blaschke. Fast einstimmig wurden Vorstand Markus Wölfle und sein Stellvertreter Sigi Müller in geheimer Wahl im Amt bestätigt, ebenso wie Kassier Regina Wühr und Schriftführer Manfred Fichtl. Änderungen gab es in der Sparte Volksmusik, in der Franz Wölfle den bisherigen Volksmusikwart Edi Igl beerbt, der nach neun Jahren dieses Amt abgibt. Als zweiter Jugendleiter folgt Benedikt Bader auf Martin Fichtl, als dritte Jugendleiterin wurde Anna Bader bestimmt. Neuer Kassenrevisor ist Monika Wölfle, für die Vereinsfahne ist ab sofort Marcus Kaemmerer mit seinen Begleitern Andreas Schnaubelt und Manfred Stöhr verantwortlich.

Auch die Verabschiedung der neuen Vereinssatzung ging mit nur zwei Gegenstimmen problemlos über die Bühne, da allen Vereinsmitgliedern diese bereits vier Wochen vor der Versammlung zugegangen war und so genug Zeit war, sich im Vorfeld damit zu befassen und gegebenenfalls rechtzeitig Einspruch zu erheben. Die neue Satzung beinhaltet hauptsächlich die Anpassung an die aktuellen Forderungen des Finanzamts sowie eine Vereinfachung künftiger Wahlen und Abstimmungen.

„Helf ma zam, so wie die letzten Jahre, und vergessen dabei nicht, wer wir sind und für was wir stehen“, appellierte Wölfle am Schluss an die Mitglieder. Denn: „Am Wichtigsten ist und bleibt, dass wir unsere Werte hochhalten und vorleben.“

Christine Wölfle