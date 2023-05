Mehr als 500 Eltern und Kinder verabschieden sich am Volksfestplatz von der Geburtshilfe Schongau

Ein emotionaler Dank an Hebammen, Ärzte und Schwestern

Der letzte Tag im April des Jahres 2023: Ein Tag, an den man sich noch sehr lange erinnern wird. Vor allem die Menschen, die im Krankenhaus Schongau zur Welt gekommen sind. Mehr als 500 Mütter und Kinder zeigten nochmals Flagge für die beliebte Geburtenstation mit dem sympathischen und kompetenten Personal.

Von Hans-Helmut Herold

Ab Mitternacht ist diese Station quasi dichtgemacht worden. Mütter, die in Schongau entbunden haben, Väter, die dort ihre Kinder das erste Mal in die Arme nehmen konnten, und natürlich all’ die Sprösslinge, die dort das Licht der Welt erblickt haben, waren deshalb zu einem gemeinsamen Foto zum Volksfestplatz gekommen. Umarmungen, tröstende Worte und viele Tränen waren dabei zu beobachten. Martha Jelonnek (95), die wohl älteste Mutter an diesem Tag, hat es sich nicht nehmen lassen, mit einem ihrer Kinder zu dem Fototermin zu erscheinen. Vier Kinder hat sie zur Welt gebracht, zwei davon in Schongau.

Seniorin findet an diesem Vormittag keine Worte mehr

Neben ihr Elisabeth Lachmann (87). Auch sie ist bitter enttäuscht, dass die Geburtenstation in Schongau der Vergangenheit angehören soll. Die Seniorin hat ihre drei Kinder Jonny, Claudia und Martin in Schongau zur Welt gebracht und findet an diesem Vormittag keine Worte mehr.

Sorgen um die Zukunft der nachfolgenden Generation

Auch die Schongauerin Rosi Haseitl ist mit zwei ihrer Töchter, Rosi Drainas-Haseitl und Christl Subiabre-Haseitl, zum gemeinsamen Fototermin gekommen. Die drei zeigen Flagge, sorgen sich vor allem um die Zukunft der nachfolgenden Generation. Und diese Sorge drückt die Stimmung aller, obwohl sie sich mit viel Beifall bei dem Personal bedanken und verabschieden.