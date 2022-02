Schuldnerberatung: Der Bedarf ist groß, jetzt soll ein neuer Verbund manches leichter machen

Von: Stephanie Uehlein

Zusammenarbeit in Sachen „Schuldner- und Insolvenzberatung“: (v.l.) Birgit Gutzeit (Diakonie Herzogsägmühle), Peter Steigenberger (Sozialamt des Landkreises Weilheim-Schongau) und Thomas Koterba (Caritas-Kreisverband), die für das Foto kurz ihre Schutzmasken abgenommen haben. © Privat

Von dieser Neuerung sollen Menschen profitieren, die wegen ihrer finanziellen Probleme Rat suchen: Die beiden Schuldner- und Insolvenzberatungsstellen im Landkreis – getragen von Caritas und Diakonie – haben sich jetzt zu einem Beratungsverbund zusammengeschlossen.

Landkreis – Vertreter von Caritas und Diakonie im Landkreis hatten sich schon vor einigen Wochen gemeinsam an die Öffentlichkeit gewandt. Damals forderten sie – angesichts steigenden Bedarfs – vom Landkreis eine personelle Aufstockung bei den Schuldner- und Insolvenzberatungen (wir berichteten). Jetzt gehen Caritas und Diakonie gemeinsame Wege in dem neuen, vom Sozialamt des Landkreises initiierten Beratungsverbund.

Das Ziel der personellen Aufstockung soll dabei weiter verfolgt werden, wie Birgit Gutzeit, Abteilungsleiterin bei „Diakonie Herzogsägmühle“, gegenüber der Heimatzeitung sagte. Die drei Parteien – die katholische Caritas, die evangelische Diakonie und der Landkreis – seien sich einig, dass die Schuldner- und Insolvenzberatung personell gut ausgestattet sein müsse. Es sei geplant, dass die kirchlichen Organisationen zusätzliches Personal beim Landkreis, dem Kostenträger, beantragen.

Austauschen und unterstützen

Vorteile für die Ratsuchenden sollen sich aber bereits aus dem neuen Verbund ergeben. Ein Beispiel: Die für den westlichen Teil des Landkreises zuständige Schuldnerberatung der Diakonie in Schongau ist nicht besetzt, weil eine Kraft in Urlaub und die andere krank ist. Dann kann sich ein Ratsuchender aus dem genannten Einzugsbereich jetzt – etwa wenn eine Frist abzulaufen droht – an die Anlaufstelle der Caritas in Weilheim wenden. Das geht im Verbund, obwohl die Caritas-Schuldnerberatung normalerweise nur den östlichen Landkreis-Teil versorgt. Die Einrichtung in der Kreisstadt ist wie die in Schongau mit zwei Kräften besetzt.

Konfessionsübergreifender Verbund

Gutzeit hofft auch, dass sich die beiden Beratungsstellen künftig in Sachen „Fachwissen“ austauschen, sich bei kniffligen Fragen unterstützen. Wer sich jetzt wegen einer Erstberatung an die Anlaufstelle der Diakonie wendet, bekommt laut der Abteilungsleiterin einen Termin im März. Gutzeit freut sich über den konfessionsübergreifenden Beratungsverbund.

Initiiert wurde dieser von Peter Steigenberger, Leiter des Sozialamtes am Landratsamt Weilheim-Schongau. Der Vorschlag des Amtsleiters stieß bei Gutzeit und Thomas Koterba, Geschäftsführer des Caritas-Kreisverbandes, auf positive Resonanz. So entstand zum Jahresanfang der neue Verbund.

Schulden schleichen sich in Alltag ein

„Gerade in den aktuell sehr herausfordernden Zeiten mit Teuerungen in fast allen Lebensbereichen, gerät man schnell an die Grenze der finanziellen Belastbarkeit und die Schuldenproblematik schleicht sich in den Lebensalltag“, heißt es in einer Pressemitteilung, die über die neue Zusammenarbeit informiert. „Gut zu wissen, dass man sich im Landkreis Weilheim-Schongau auf ein sehr kompetentes und gut vernetztes Beratungsangebot verlassen kann.“

