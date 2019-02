Überschlag und eine herrenlose Leiter

Mehrfach gekracht hat es am Wochenende im Schongauer Land. Ein Unfallfahrer stand offenbar unter Alkoholeinfluss.

Schongauer Land – Einer der insgesamt vier Unfälle, von denen die Polizei in Schongau berichtet, ereignete sich am Freitag gegen 18.45 Uhr in Peiting. Ein 20-jähriger Augsburger war mit seinem Auto auf der Jägerstraße unterwegs. Aus Unachtsamkeit übersah er den Pkw des von rechts kommenden und vorfahrtberechtigten 34-jährigen Peitingers, der mit seiner Lebensgefährtin und seinen zwei Kindern unterwegs war. Vorsorglich kamen nach dem Zusammenstoß alle Unfallbeteiligten zur Untersuchung in umliegende Krankenhäuser. Da der Unfallverursacher nach Alkohol roch, wurde noch im Krankenhaus eine Blutentnahme durchgeführt. Die Autos mussten geborgen werden, es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 8000 Euro. Die Feuerwehr Peiting rückte zur Bindung auslaufender Betriebsstoffe aus.

17.500 Euro Sachschaden nach Auffahrunfall

Bereits am Freitagmittag hatte es in Schongau gekracht. Eine 40-jährige Schongauerin war gegen 13.25 Uhr mit ihrem Wagen auf der Bahnhofstraße bergab in Richtung Augsburger Straße unterwegs. Aus noch unklarer Ursache fuhr sie auf den langsam vor ihr fahrenden Wagen einer 52-jährigen Rettenbacherin auf, der wiederum auf das vor ihr stehende Autos eines 50-jährigen Rettenbachers geschoben wurde. Die beiden Rettenbacher erlitten leichte Verletzungen, die drei Pkw waren nicht mehr fahrbereit. Der Gesamtschaden: 17.500 Euro.

Polizei sucht Zeugen

Eine herrenlose Leiter führte wiederum am Freitagabend gegen 21.30 Uhr kurz vor Epfach zu einem Unfall. Die Leiter lag etwa 500 Meter vor der Ortseinfahrt auf der Straße, ein 19-jähriger Reichlinger fuhr mit seinem VW Fox drüber. Der Sachschaden liegt bei 4000 Euro. Die Polizei sucht nun den Besitzer der Leiter, der sie offensichtlich verloren hatte.

Überschlag unverletzt überstanden

Großes Glück hatten derweil am Samstag gegen 23 Uhr eine 37-jährige Peitingerin und ihre zehnjährige Beifahrerin. Die beiden waren mit einem Kleinwagen auf der B17 von Steingaden in Richtung Peiting unterwegs. Das Auto kam aus noch unbekannter Ursache nach links von der Fahrbahn ab, drehte sich mehrmals, überschlug sich und blieb auf allen vier Reifen auf dem gefrorenen Schnee stehen. Die Frau und das Kind blieben unverletzt. An dem Auto entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von 2500 Euro.