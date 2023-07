Milchbauernabend in Epfach: Schwarz-grüner Schlagabtausch im Bierzelt

Füracker und Hartmann

Deutlich auseinander gehen die Positionen der Schwarzen und der Grünen in der Landwirtschaftspolitik. Das hat sich beim Milchbauernabend des BDM gezeigt, zu dem 350 Interessierte ins Festzelt nach Epfach kamen. Redner waren der bayerische Finanzminister Albert Füracker und Grünen-Fraktionschef Ludwig Hartmann.

Epfach – Die bayerische Agrarpolitik unterstütze Höfe – egal, ob biologisch oder konventionell gewirtschaftet werde und egal, ob der Betrieb im Vollerwerb, Zuerwerb oder Nebenerwerb geführt werde, rief Finanz- und Heimatminister Albert Füracker bei der Kundgebung des BDM (Bund Deutscher Milchviehhalter) den Leuten im Bierzelt zu. Doch er betonte zugleich: „Preise festlegen können wir hier in Bayern nicht.“

Zwei Drittel der Erlöse in der bayerischen Landwirtschaft kämen aus der Tierhaltung, stellte der Politiker aus der Oberpfalz fest, der selbst einen Hof führte, ehe er 2008 in den Landtag einzog. Nirgendwo seien Lebensmittel sicherer wie in Bayern, betonte Füracker. Angesichts der Krisen und Kriege müsse Sorge dafür getragen werden, „dass wir die Nahrungsmittelerzeugung in unserem Land weiterhin haben.“

Füracker: „Wir profitieren von offenen Märkten“

Der Finanzminister hielt es für richtig und wichtig, dass Bauern auch Energie produzieren. Damit meinte er Biogasanlagen. Wenn stattdessen auf mehr Feldern noch mehr Kühe gehalten würden, „wären die Preise noch schlechter“, gab der CSU-Politiker zu bedenken. Vor Augen halten müsse man sich, dass Bayerns Bauern Agrarprodukte im Wert von zehn Millionen Euro pro Jahr exportieren. Füracker dazu: „Wir profitieren von offenen Märkten“.

+ Schwarz-grünes Kolorit bei der Kundgebung des BDM: (v.l.) MdL Gabriele Triebel, Grünen-Fraktionschef Ludwig Hartmann, Minister Albert Füracker (CSU), MdB Michael Kießling und Bernhard Heger (rechts) vom BDM Weilheim-Schongau. © Johannes Jais

„Wenn das alles so wäre, wie Sie sagen, dann wär’ ja ned alles so schlecht“: Mit diesem Kommentar leitete Hermann Dempfle aus Rott, der BDM-Vorsitzende im Kreis Landsberg, nach Fürackers Ansprache zur Rede des Oppositionsführers Ludwig Hartmann (Grüne) über. Wachsen oder weichen sei die falsche Politik; es ginge um angemessene Erzeugerpreise, erklärte der Abgeordnete aus Landsberg, der Fraktionschef der Grünen im Landtag ist.

Die Rohstoffe für Tiere müssten aus der Region kommen; Kraftfutter aus Südamerika sei der falsche Anreiz, fuhrt Hartmann fort. Es sei in Zukunft nicht zu mehr verantworten, wenn Bayern täglich immer noch zehn Hektar Fläche verbaue und versiegele. Der Grünen-Politiker ging sogar noch einen Schritt weiter: „Wir brauchen in Bayern landwirtschaftliche Schutzgebiete.“

Verhältnis zwischen BDM und Landwirtschaftsminister Özdemir schwierig

Schließlich formulierte Hartmann noch einen Wunsch. Es solle kein Keil zwischen biologische und konventionelle Betriebe getrieben werden, aber auch „kein Keil zwischen Stadt und Land“. Zudem kündigte Hartmann an, dass am Dienstag, 12. September, Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir in den Landkreis Landsberg kommen und einen Hof besichtigen wird.

Das Verhältnis zu den Grünen habe sich mittlerweile gebessert, befand Manfred Gilch, Vorsitzender des BDM-Landesteams Bayern. Doch das Verhältnis zu Özdemir sei schwierig. Bei ihm vermisse er „Handfestes zum Greifen“, so Gilch.

+ Ludwig Hartmann formulierte bei seinem Auftritt klare Forderungen. © Johannes Jais

Ebenso wie BDM-Landesvorsitzender Johann Leis aus Uffing forderte der Mittelfranke Manfred Gilch die Politik zum Handeln auf. Bauern und Molkereien könnten das Problem des Erzeugerpreises – die Preise sind pro Kilogramm Milch sind seit Oktober 2022 um fast 20 Cent abgesackt – nicht lösen. Es brauche bessere Vermarktungskonzepte. Eine erste Maßnahme sei, dass bei fallendem Milchpreis „Menge vom Markt“ genommen werde, was mit einem Frühwarnsystem rechtzeitig angezeigt werden könne.

Auf der Kundgebung, die von der „Muichbauernmusi“ musikalisch umrahmt wurde, sprachen Matthias Schelkle vom Trachtenverein Epfach (Veranstalter des Lechgaufestes) und Denklingens Bürgermeister Andras Braunegger Grußworte. Der Rathauschef und Schirmherr des Fests wünschte sich den Erhalt der bäuerlichen und dörflichen Strukturen – damit in Zukunft nicht „alte und verwahrloste Hofstellen übrigbleiben.“