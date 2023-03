Millionen-Investition ins Schongauer Krankenhaus: Künstliche Intelligenz in Hamburg soll Intensivstation unterstützen

Landkreis bezuschusst 800.000 Euro

Die Digitalisierung macht auch vor dem Gesundheitswesen nicht halt. Deswegen investierte die Krankenhaus Weilheim-Schongau GmbH jetzt 2,5 Millionen Euro in die telemedizinsche Unterstützung der Intensivstation in Schongau.

Landkreis – Es war oft von einem „Meilenstein“ die Rede, als das neue System vorgestellt wurde. Für den Geschäftsführer Thomas Lippmann ist es ein „Meilenstein für die Krankenhaus Weilheim-Schongau GmbH“, für Landrätin Andrea Jochner-Weiß gar ein „Meilenstein in der Digitalisierung des Krankenhaus-Sektors“.

Gemeint ist das neue Projekt, das das Schongauer Krankenhaus in Zusammenarbeit mit dem Hamburger Startup-Unternehmen TCC an den Start bringt. Worum geht es? Nicht mehr und nicht weniger als die Digitalisierung der Intensivstation. Etwas vereinfacht gesagt, gibt es zwei unterschiedliche Projekte, die einander bedingen.

Millionen-Investition am Schongauer Krankenhaus: Digitalisierung der Intensivstation

Da ist zunächst die „digitale Patientenakte“. Jeder, der irgendwann mal im Krankenhaus war, kennt ihn noch, den dicken Hefter der Krankenakte, den man auf den Bauch gelegt bekommt, bevor man in den OP geschoben wird. „Den gibt es jetzt nicht mehr“, sagt Dr. Florian Amor, Oberarzt der Intensivstation in Schongau. Es wurde umgestellt, viel in Computertechnik investiert. Nun gibt es für jeden Patienten eine Datei, in der alle Befunde und Berichte zusammengefasst sind.

Das freut auch den Chef der Pflegekräfte auf der Schongauer Intensivstation, Rick Breunig. Bislang mussten er und seine Kollegen einmal pro Stunde die Werte von den Geräten abschreiben, Diagramme malen und diese dann einscannen. Das ist in Zukunft nicht mehr nötig. „Es bleibt uns mehr Zeit für die Versorgung der Patienten“, so Breunig. Diese Umstellung war ohnehin notwendig und wurde deswegen auch vom Freistaat bezuschusst. Doch in Schongau geht man noch weiter und kooperiert als erstes Krankenhaus in Deutschland vollumfänglich mit TCC.

Das Startup-Unternehmen bietet einen Service, der keine Ärzte ersetzen, aber viel zusätzliche Sicherheit bieten soll. Jetzt, da alle Daten des Patienten digital erfasst werden, lassen diese sich auch ganz einfach nach Hamburg zu TCC übertragen. Dort überwacht eine Künstliche Intelligenz (KI) permanent die Werte, die die Geräte, an die die Patienten angeschlossen werden, übermitteln, sagt Gründer und TCC-Chef Professor Christian Storm. Der Arzt hat lange in den USA gearbeitet, wo man nach seinen Angaben viel weiter in Sachen Telemedizin ist.

Künstliche Intelligenz im Krankenhaus: „Zusatzangebot, das die Versorgung der Patienten stark verbessert“

Die KI prüft also permanent die Patientendaten und schlägt sofort Alarm, wenn der Zustand eines Patienten Anlass zur Sorge gibt. Dann schaut einer der Ärzte, die bei TCC in Hamburg arbeiten, noch einmal kurz drauf und informiert, wenn sich der Verdacht bestätigt, seine Kollegen in Schongau.

„TCC bietet auch eine ärztliche Expertise, die wir vor Ort nicht haben“, so Florian Amor deutlich. Gibt es auf der Intensivstation ein dermatologisches oder rheumatologisches Problem – einen Mausklick später hat man eine Videokonferenz mit einem der Hamburger Experten. „Das ist ein Zusatzangebot, das die Versorgung der Patienten stark verbessert“, so Amor.

Und nebenbei auch attraktivere Arbeitsbedingungen für junge Assistenzärzte bietet, ergänzt Geschäftsführer Lippmann. Gerade am Anfang sei es für die jungen Kollegen schwierig, allein Nachtdienst zu machen. Ist man sich unsicher, muss die Entscheidung getroffen werden, ob man den Chef aus dem Bett klingelt oder selbst entscheidet. Jetzt können sich die jungen Assistenzärzte auch ganz einfach an einen erfahrenen Kollegen in Hamburg wenden, der sofort auf alle Daten zugreifen und Rat geben kann.

800.000 Euro bezuschusst der Landkreis - Voller Service für zwei Jahre

2,5 Millionen Euro kostet das Gesamtpaket. 1,7 Millionen Euro davon gab es als Fördermittel, 800 000 Euro schoss der Landkreis zu. In dieser Summe sind auch die Kosten für die Einführung der digitalen Patientenakte auf der Intensivstation enthalten, so Lippmann. Zudem gibt es jetzt zwei Jahre lang den kompletten Service. „Wie es dann weiter geht, werden wir sehen“, sagt Landrätin Jochner-Weiß.

Das Weilheimer Krankenhaus ist noch nicht umgestellt. Warum investiert man das Geld in Schongau, wo doch intensiv über die Zukunft des Hauses diskutiert wird? „Mit Dr. Florian Amor hatten wir einen Arzt, der sehr offen für neue Technik ist und uns sehr unterstützt hat“, so Lippmann. Und: „Ansonsten wird uns immer vorgeworfen, dass alles nach Weilheim geschoben wird.“ Jetzt sei Schongau einmal als Erstes dran gewesen.