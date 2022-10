Wie kann der Umstieg auf erneuerbare Energien gelingen? Bürger gründen „Forum Klimawende“

Von: Elke Robert

Teilen

Im Fokus: die Energie-Preise beim Heizen in Deutschland. (Symbolfoto) © IMAGO/Christian Ohde

Wie für jeden Bürger passgenau der Umstieg auf erneuerbare Energie gelingen kann? Dieser Frage wird am morgigen Freitag nachgegangen. Der Abend ist gleichzeitig Gründungsveranstaltung für das „Forum Klimawende AmmerLechLand“. Gemeinsam will man die Region zukunftsfähig gestalten.

Schongau – Man möchte angesichts der aktuellen Energiesituation und für mehr Klimaschutz gerne seine alte Öl- oder Gasheizung austauschen, weiß aber nicht, welche Alternative man wählen soll? Welche Technologien gibt es denn derzeit überhaupt am Markt, und wer kann darüber unabhängig aufklären, wo doch kein Energieberater mehr freie Termine hat? All’ diesen Fragen will das „Forum Klimawende AmmerLechLand“ nachspüren – und vor allem Antworten liefern. Unabhängig, parteiübergreifend und für den gesamten Raum Schongau – daher auch der Name „Forum Klimawende AmmerLechLand“ – haben sich Bürger zusammengetan und wollen die Region zukunftsfähig machen.

Neue Technologien voranbringen und Hemmnisse abbauen

„Vorrangiges Ziel ist es, klimarelevante Technologien voranzubringen und Hemmnisse abzubauen“, heißt es in einer Pressemitteilung. Ökologische Aspekte wie Erhalt der Artenvielfalt, Eindämmung von Versiegelung und Flächenverbrauch sollen ebenfalls thematisiert werden. Eine Zielgruppe seien etwa Hausbesitzer, die bisher vielleicht nicht wussten, wie sie Modernisierungsmaßnahmen gegenfinanzieren können oder erst jetzt, angesichts der hohen Kosten, aufwachen. „Da ist der Herbst vielleicht ideal, man kann sich jetzt beraten lassen und das im kommenden Sommer umsetzen“, so Markus Keller.

Ortsübergreifend wollen sich die Bürger zusammenschließen

Der Grünen-Stadtrat und Vorsitzende beim Bund-Naturschutz Peiting-Schongau, ist ebenso mit im Team wie die Peitingerinnen Regina Henkel (Journalistin), Yvonne Schenk (Lehrerin) und Susann Tabatabei-Schweizer (Gemeinderätin und Kunstpädagogin). Die Liste der Unterstützer ist bereits lang: Architekt Sebastian Böse, Pfarrer Jost Herrmann und Stadtrat Winfried Schaur sind für Schongau mit dabei. Die Peitinger sind aktiv mit Katrin Damberg (Körperpsychotherapeutin), Tobias Eding (Gemeinderat und Lehrer), Volker Hille (Dipl.Ing. Maschinenbau), Gemeinderat Alfred Jocher, Gilberte Lebien-Schachner (Asylhelferkreis) und Ex-Gewerkschaftssekretär Günther Schachner. Aus den umliegenden Orten sind bisher Gabriele Jocher (Sozialpädagogin, Schwabsoien), und Bernhard Schöner (Altenstadt) dabei. Er ist Gemeinderat und Bildungsreferent bei der Landvolkbewegung Augsburg.

Ein eingetragener Verein soll gegründet werden, wenn sich Leute finden

Bisher sei nicht geplant, einen eingetragenen Verein zu gründen, so Keller. „Das Prozedere mit Satzung und Sitzung ist sehr aufwendig, aber wenn sich jemand findet, gründen wir auch einen Verein.“ Günstiger sei dies mit Sicherheit, wenn es um die finanzielle Abwicklung etwa von Spenden oder Zuwendungen gehe.

Als Auftakt soll es diesen Freitag im Schongauer Ballenhaus eine Vortragsveranstaltung geben. Konrad Lang, Mitglied bei „GermanZero“ und einer der Mitbegründer des Bernrieder Arbeitskreises Energie, sowie Rudi Seibt, Diplom-Ingenieur Elektrotechnik und unabhängiger Energieberater, halten Kurzreferate und stehen für Fragen zur Verfügung. Bürger, die gerne mitarbeiten möchten im „Forum Klimawende“ können ihre Kontaktdaten hinterlassen, hierfür werden Listen verteilt. An einem eigenen Abend sollen die Interessierten dann nochmals gebündelt werden, man könne eine oder mehrere Arbeitsgruppen bilden. „Das alles an einen Abend im Anschluss an die Vorträge zu packen, ist vielleicht etwas viel“, so die Auffassung Kellers.

Info zum Vortragsabend: „Energiewende: Weg von Gas und Öl – wie mache ich mein Zuhause zukunftssicher?“ steht über dem Vortragsabend am Freitag, 28. Oktober, ab 19 Uhr im Ballenhaus Schongau. Geplant sind Kurzvorträge und Expertenratschläge, wie passgenau und zukunftssicher der Umstieg auf erneuerbare Energien gelingen kann.

Auch die Stadt Schongau prüft, wo man Energie einsparen kann.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Schongau-Newsletter. Und in unserem Weilheim-Penzberg-Newsletter.

Alle News und Geschichten aus Schongau sind auf unserer Facebook-Seite zu finden.