Mit Gespenst „Burgi“ begeben sich Kinder auf mittelalterliche Spuren der Stadtgeschichte

Spannendes gibt es für die Kinder jetzt mit Gespenst „Burgi“ im Stadtmuseum zu erleben. © Andreas Jäger

„Gespenstersuche im Stadtmuseum“ heißt die neue Erlebnisführung für Kinder von und mit Ulla Heitmeier. Die Premiere durften kürzlich die Schüler der Kombiklasse 3/4 der Grundschule Wildsteig erleben und erfuhren dabei, woher der Begriff „Spießbürger“ kommt, welche Tugenden Ritter beherrschen mussten oder warum der Heilige Sebastian den mittelalterlichen Schongauern so viel Kraft gespendet hat.

VON ANDREAS JÄGER

Schongau – Zu Beginn der spannenden und informativen Führung stellte Ulla Heitmeier den 23 Kindern und Klassenleiterin Karin Böhm das Burggespenst „Burgi“ vor: „Die Burgi hat ursprünglich in Altenstadt gewohnt, also im ehemaligen Schongau. Aber als die Staufer die neue Stadt Schongau errichtet haben, ist auch die Burgi umgezogen.“ Die Aufgabe der Kinder war es nun, „Burgi“ im Stadtmuseum zu finden. Dafür hatte Heitmeier an jeder Station der Führung ein Puzzleteil hinterlegt, zusammengefügt ergaben die Teile am Ende der Führung „Burgi“.

Die erste Station der Führung war das Modell der historischen Altstadt Schongaus. „Schongau gehört zu den wenigen Städten in Süddeutschland, wo die Stadtmauer noch fast komplett erhalten ist“ erklärte Heitmeier den Wildsteiger Grundschülern. Am Modell zeigte Heitmeier den Kindern unter anderem auch die wichtigsten Tore der Stadt: Das ehemalige Lechtor, den Polizeidienerturm und das Frauentor.

Armbrüste, Pfeile, Bögen oder Lanzen

Doch nicht nur eine Mauer ist Teil der Verteidigungsfähigkeit einer Stadt, auch diverse Waffen waren in früheren Zeiten gang und gäbe. Dazu gehörten unter anderem Armbrüste, Pfeile und Bögen oder Lanzen. Heitmeier erklärte den Kindern auch, was es mit den „Spießbürgern“ auf sich hatte: „Heute meint man damit engstirnige Menschen, früher waren das mit Spießen bewaffnete Einwohner einer Stadt.“

Einmal ein Ritter sein: Das durfte eines der Kinder als nächstes. Doch im Gegensatz zu früheren Zeiten war der Ritter ein Mädchen, sozusagen eine „Ritterin“. Nach und nach stellten die Mitschüler des Mädchens ihre Rüstung zusammen: Brustpanzer, Helm, Kettenhemd, Handschuhe, Beinschoner sowie Schwert und Schild gehörten dazu.

„Die Rüstung ist sauschwer“

„Die Rüstung ist sauschwer“, antwortete das Mädchen auf die Frage, wie man sich als Ritter denn so fühle. „So eine Ritterrüstung hat ungefähr 25 Kilogramm gewogen“, erklärte Heitmeier. Ganz so schwer war die Rüstung im Museum freilich nicht, denn sonst hätte das Mädchen ihr eigenes Körpergewicht mit sich getragen.

Nun musste aber freilich auch noch geklärt werden, ob das Mädchen überhaupt des Ritterseins würdig war, sie also die ritterlichen Tugenden wie Anstand oder Tapferkeit beherrschte. „Ja“, schallte es von ihren Mitschülern entschlossen zurück.

Kinder schlüpfen in Rollen von Bürgern

Im Anschluss daran durften einige der Kinder in die Rollen von Schongauer Bürgern des Mittelalters schlüpfen und einem imaginären Ratsherren ihre Sorgen klagen: „Kein Holz zum heizen“, „Hunger“ oder „kein Getreide“ waren unter anderem dabei. „Weil man sich damals vieles nicht erklären konnte, suchte man einen Schuldigen, und der war schnell gefunden: die Hexen waren es“, sagte Heitmeier. Damit seien zumeist Frauen gemeint gewesen, die sich mit Kräutern auskannten, Hebammen waren oder schlichtweg rote Haare hatten.

Das Geständnis sei damals zumeist unter peinlicher, also schmerzhafter Befragung erzwungen worden. „Insgesamt 63 Frauen wurden in Schongau hingerichtet, weil man sie als Hexen bezeichnete“, so Heitmeier.

An einer weiteren Station fragte die frühere Grundschulleiterin die Kinder, welche Berufe denn im mittelalterlichen Schongau verbreitet gewesen seien. „Handwerker“, bekam sie als Antwort. Und damit hatten die Schüler natürlich vollkommen Recht. „An den jeweiligen Zunftzeichen am Haus konnte man damals erkennen, welcher Handwerker sich dahinter verbarg“, sagte Heitmeier, und die Kinder durften bei einem Memory-Spiel gleich testen, ob sie sich im Mittelalter zurechtgefunden hätten. Dabei mussten sie den Zünften wie Bäcker oder Schlosser das entsprechende Zunftzeichen zuordnen.

Heiligenverehrung früherer Zeiten

Gegen Ende der kurzweiligen Museumsführung kam Ulla Heitmeier noch auf die Heiligenverehrung früherer Zeiten zu sprechen. Dabei ging sie näher auf den Heiligen Sebastian, den Schutzpatron von Schongau, ein. Jener habe der Legende nach einen Pfeilangriff überlebt und den Menschen damit viel Kraft gespendet, vor allem in den schrecklichen Zeiten der Pest wandten sich die Schongauer mit Gebeten an ihren Schutzpatron.

Jedes der Kinder durfte sich anschließend in einer persönlichen Nachricht auch noch selbst an den Heiligen Sebastian wenden. Dabei sagten sie ihm unter anderem, wie sehr sie seinen Mut und seine Stärke bewunderten. Als krönenden Abschluss der Führung durfte jedes der Wildsteiger Kinder schließlich im Dachgeschoss des Stadtmuseums eine eigene Münze prägen.

„Das Ziel der Führung ist es, das Stadtmuseum Schongau über die Kinder in die Familien zu bringen und dass somit wieder mehr Besucher in unser schönes Museum kommen“, betonte Ulla Heitmeier nach der Führung im Gespräch mit der Heimatzeitung. Die Erlebnisführung wird übrigens nicht nur für Schulklassen angeboten, auch als Aktion für Kindergeburtstage kann sie über die Schongauer Tourist Information gebucht werden. Des Weiteren ist die „Gespenstersuche im Stadtmuseum“ mit zwei Terminen Teil des Schongauer Ferienprogramms.

Eine Reise ins Mittelalter erleben Schulkinder aus Wildsteig im Schongauer Stadtmuseum. © Andreas Jäger.