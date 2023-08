Uschi und Fini Plachetka mit den Eseln Dudith und Dolli: Mit dem Planwagen Richtung „Schongauer Sommer“

Wird der Weg für das Eselgespann Dudith (li.) und Dolli zu anstrengend, steigen Uschi (re.) und Fini Plachetka von dem Planwagen ab. Manchmal müssen sie sogar schieben. Ihr Ziel war der Schongauer Sommer. Auf dem Planwagen haben die beiden Frauen alles, was sie für eine Woche Lagerleben brauchen. © Herold

Uschi und Fini Plachetka sind mit ihren Eseln Dudith und Dolli von Geltendorf zu Fuß zum „Schongauer Sommer“ gekommen. Ein doppeltes Mutter-Tochter-Gespann, die man gesehen haben muss.

Schongau – Man muss sich schon kräftig die Augen reiben, um sicher zu sein, nicht zu träumen: Auf einer Wiese unterhalb des „Wasserturms“ zwischen Hohenfurch und Schongau grasen gemütlich zwei Esel. Daneben steht ein Planwagen, der bis unter die Decke mit Stoffsäcken bepackt ist. Im Schatten dieses Gefährts sitzen zwei junge Frauen in luftigen Gewändern des Mittelalters.

Wie unschwer zu erkennen ist, gönnen die zwei Frauen sich und den beiden Eseln eine Rast. Als ob für sie Zeit keine Rolle spielt. In aller Seelenruhe genießen sie Früchte, die sie aus einem kleinen geflochtenen Korb entnehmen. Und sie lächeln.

Eine gewisse Vorahnung hat man ja: Schließlich ist derzeit „Schongauer Sommer“ auf dem Volksfestplatz in der Stadt. Da haben Gewänder aus dem Mittelalter Hochkonjunktur. Die beiden freundlichen Frauen stellen sich als Uschi (55) und Fini (26) Plachetka aus Geltendorf vor, Mutter und Tochter.

Auch die beiden Esel sind Mutter und Tochter

Uschi ist von Beruf Produktmanagerin für Bahnfunktechnik, Tochter Fini ist Grundschullehrerin. Beide lieben Pferde und betreiben zuhause als große Leidenschaft und quasi als Ausgleich zum Beruf eine Reitschule für Kinder.

Auch bei den beiden Eseln handelt es sich mit Dudith (22) und Dolli (14) um Mutter und Tochter. Uschi erzählt die Geschichte: Eine ihrer Freundinnen musste vor Jahren eine Auszeit nehmen. Mit der Eselin Dudith wanderte sie nach Ungarn in Richtung Budapest. Von dort aus ging es für Dudith weiter nach Rumänien, wo diese bei einem „nicht sesshaften fahrenden Volk“ landete.

Beim „Schongauer Sommer“: Uschi und Fini Plachetka zupfen Rohwolle, bevor diese gesponnen wird. Eselin Dolli bettelt um ein Küsschen. © Herold

Auf vielen Umwegen kam Dudith später nach Geltendorf zurück. Quasi im Doppelpack: Dudith war trächtig und brachte in ihrem alten Zuhause Tochter Dolli zur Welt. Das Eselsduo gehört seit dem zur Familie, wird verwöhnt und fühlt sich natürlich dort sprichwörtlich sauwohl.

Vor einem Jahr haben Uschi und Fini dem „Schongauer Sommer“ einen Besuch abgestattet. „Wir wurden so toll von Organisator Manfred Wodarczyk empfangen und fast schon hofiert, dass wir versprochen haben, in diesem Jahr mit Sack und Pack zu kommen“, erzählt Uschi Plachetka.

Dabei erklärt sie den Begriff „Sack und Pack“: „Alles, was wir zum Leben für eine Woche brauchen, haben wir dabei. Dazu noch ein Spinnrad und jede Menge Rohwolle zum Zupfen.“ Uschi will also nicht nur rumsitzen, sondern vor Ort ein altes Handwerk ausüben.

Für die Rückreise ist eine andere Route geplant

Am Abend ist Schichtwechsel geplant: Tochter Fini wird von Uschis besserer Hälfte Gery (53) abgelöst. Der Systemarchitekt will sich ebenfalls eine kleine Auszeit geben und auf dem „Schongauer Sommer“ seine Uschi unterstützen. Die wird konkreter: „Gery muss immer mitmachen, ob er will oder nicht.“

Für die Rückreise haben die beiden Frauen mit ihren Eseln eine andere Route geplant: Von Schongau aus soll es über Wessobrunn nach Dießen am Ammersee gehen, und von dort aus zurück in die Heimat nach Geltendorf. Natürlich alles auf Feld- oder Wanderwegen. Denn beide sind sich einig, dass für diese romantische Reise Zeit keine Rolle spielen soll.

