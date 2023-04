Vor Gericht in Weilheim: 20-Jähriger soll mit „Marihuana im Kilobereich“ gehandelt haben

Wegen eines groß angelegten Handels mit Betäubungsmitteln musste sich ein 20-Jähriger vor Gericht verantworten. © IMAGO/Christoph Hardt

Ein 20-Jähriger soll sich seinen Lebensunterhalt zwischen 2019 und 2021 weitestgehend durch den Handel mit Betäubungsmitteln finanziert haben. Nun musste er sich vor dem Jugendschöffengericht in Weilheim verantworten.

Schongau – Mit Hand- und Fußfesseln versehen, wurde der junge Mann in den Sitzungssaal geführt. Bereits seit Oktober sitzt er eine Haftstrafe ab, da seine Bewährung widerrufen wurde. Innerhalb der besagten zwei Jahre sei der Mann durch einen im Schongauer Raum groß angelegten Handel mit Betäubungsmitteln, hauptsächlich Marihuana, zeitweise aber auch mit Amphetaminen wie MDMA, in das Auge der Ermittler geraten.

Ein knappes Dutzend Anklagepunkte wurden von der Staatsanwaltschaft vorgetragen und nach einem gleich zu Beginn der Verhandlung erfolgten Rechtsgespräch auch vom Beschuldigten vollumfänglich eingeräumt. Zeugen, die in den Handel involviert gewesen sein sollen oder deren Drogengeschäfte erst mithilfe der Aussagen des 20-Jährigen ans Tageslicht gelangt sind, wurden aufgrund des Geständnisses von Richterin Braun wieder entlassen.

Angeklagter „hat sich selbst sehr stark belastet“

„Er hat sich selbst stark belastet“, sagte der für die Vernehmung des Angeklagten zuständige Polizeibeamte. Teilweise habe es sich um „Marihuana im Kilobereich“ gehandelt, beschrieb er die Mengen, mit denen sowohl vom Beschuldigten als auch von anderweitig Verfolgten gehandelt worden sei. Auch die Handyauswertung des Mannes habe zur Aufklärung des Falles beigetragen, so der Beamte. Erworben hat er die Rauschmittel wohl hauptsächlich in Kaufering, Landsberg und München.

Da er zu den Tatzeitpunkten teilweise noch minderjährig war und auf eine schwierige schulische sowie soziale Vergangenheit zurückblickte, plädierte die Jugendgerichtshilfe darauf, aufgrund von Reifeverzögerungen auf das Jugendstrafrecht zurückzugreifen. Für Staatsanwaltschaft und Verteidigung stand der Sachverhalt durch das Geständnis und die Schilderungen der Polizeibeamten fest.

Schädliche Neigungen seien „heute leider noch nicht beseitigt“

Die große Zahl an Fällen des unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln führte schließlich beiderseits zur Forderung nach einer 21- monatigen Jugendstrafe, die nach Auffassung der Prozessbeteiligten jedoch zur Bewährung ausgesetzt werden könne. Im vorangegangenen Rechtsgespräch hatte man sich bereits auf den ungefähren Strafrahmen einigen können. Die schädlichen Neigungen seien „heute leider noch nicht beseitigt“, sagte der Verteidiger.

Richterin Braun schloss sich mit ihrem Urteil den Forderungen von Staatsanwaltschaft und Verteidigung an. Gleichzeitig muss sich der junge Mann nach dem Verbüßen der noch laufenden Haftstrafe in eine stationäre Therapie begeben und zeitnah im Berufsleben Fuß fassen. „Ich wünsche ihnen alles Gute“, so Richterin Braun. „Ich möchte nicht, dass wir uns hier wiedersehen.“

Von Florian Zerhoch