Wasserwacht Peiting-Schongau kommt mit neuem Mannschafts-Transporter sicher in den Einsatz

Stadtpfarrer Norbert Marxer und Ruhestandspfarrer Wilfried Scholl bei der Segnung des neuen Mannschafts-Transportwagens der Wasserwacht Peiting-Schongau. Mit viel Eigenleistung © Herold

Freude bei den Mitgliedern der Wasserwacht Peiting-Schongau: Sie konnten jetzt einen neuen Mannschafts-Transportwagen (MTW) in Betrieb nehmen.

Schongau – „Dieser Segen bezieht sich nicht nur auf das neue Fahrzeug. Er soll vor allem Menschen, die in Not sind, helfen und die Kräfte, die damit im Einsatz sind, gesund von den Fahrten zurückkommen lassen“: Das sagte Schongaus Stadtpfarrer Norbert Marxer am vergangenen Samstag in der Fahrzeughalle des BRK und der Wasserwacht Peiting-Schongau.

Sein evangelischer Kollege, Ruhestandspfarrer Wilfried Scholl aus Prem, bezeichnete die Arbeit der Wasserwacht als lebensnotwendig. „Ich habe große Hochachtung vor Menschen, die ihre Zeit und Kraft für andere opfern und dabei selbst in große Gefahr geraten können.“

Hohe Reparaturkosten zwangen zum Neukauf

Deshalb muss für all’ die Einsätze sicheres Material zur Verfügung stehen. Wie jetzt dieser neue Mannschafts-Transportwagen (MTW), der an diesem Tag seinen Segen erhielt. Über 20 Jahre lang war sein Vorgänger bei der Wasserwacht Peiting-Schongau im Einsatz. Der Zahn der Zeit hat an ihm genagt, hohe Reparaturkosten wurden immer wieder fällig.

„Diese hohe Kosten waren nicht mehr zu verantworten“, beschrieb es Gerd Merk, der Vorsitzender der Wasserwachts-Ortsgruppe. Auch lag ihm die Sicherheit der zu transportierenden Kräfte am Herzen. „Wir sind sieben Tage die Woche täglich 24 Stunden abrufbereit und somit im Einsatz“, erinnerte Merk. „Da brauchen wir Sicherheit und keine Improvisation.“

Mit viel Eigenleistung

Also wurde ein neues Fahrzeug in Auftrag gegeben. „Dank unserer Sponsoren und der Kreisgeschäftsstelle konnte nach vier Jahren das neue Fahrzeug in seiner Grundversion entgegengenommen werden“, so Merk. „Blaulicht, Sondersignale und Funk mussten hier noch ergänzt werden“, beschrieb es Kreisgeschäftsführer Hans Eberl.

Er betonte dabei, dass für eine Wasserwacht-Station wie die in Schongau, die so viele Aktivitäten betreibt, es unerlässlich ist, so ein neues Fahrzeug zu bekommen. „Es wird damit in den Einsatz gefahren, es werden Mitglieder ins Schwimmtraining gebracht, es wird das Fahrzeug zur wichtigen Jugendarbeit herangezogen“, so Eberl. Deshalb sind die über 30 000 Euro bestens angelegt.

Bürgermeister loben und danken

So sahen es auch Gunnar Prielmeier und Daniela Puzzovio, die beiden stellvertretenden Bürgermeister von Peiting und Schongau. Für Prielmeier bedeutet sicheres Material wie dieser MTW auch eine Wertschätzung für alle Helfer, die ehrenamtlich diesen Dienst verrichten. Egal ob Bergwacht, Wasserwacht, das THW und BRK, die Helfer vor Ort sowie die Feuerwehren von Peiting und Schongau: alle leisten einen bewundernswerten Dienst am Nächsten und müssen unterstützt werden.

Puzzovio konnte aus eigener Erfahrung als Rettungskraft nachvollziehen, was es bedeutet, in guter Kameradschaft zusammen zu arbeiten. „Dazu gehört aber auch eine gute und sichere Ausstattung“, fügte sie hinzu. Abschließend zollte sie Respekt für die groß angelegte Rettungsübung im vergangenen Jahr, als alle Passagiere des Lechfloßes gerettet werden mussten. „Da hat man das reibungslose Zusammenspiel beobachten können, das nur möglich ist, wenn die Ausrüstung stimmt.“

In der Pandemie 400 Mitglieder verloren

Ihr Dank ging auch an die Gemeinde Peiting, die die Kosten für Schwimmkurse und das Training der Wasserwacht im Plantsch übernimmt, die von Schongauer Seite nicht abgedeckt werden können.

Wie Wasserwachts-Chef Merk noch anmerkte, hat „uns die Pandemie schlicht und einfach gute 400 Mitglieder gekostet, sodass wir jetzt als stärkste Ortsgruppe nur noch auf 942 Mitglieder blicken können“, so Merk. Und er erklärte, dass die laufenden Kosten der Fahrzeuge durch Beiträge und Sponsoren abgedeckt werden müssten.

Hans-Helmut Herold

