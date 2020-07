Mit Spaß aktiv gegen Demenz

Das erste Mal nach der Corona-Pause traf sich der Seniorenbeirat der Stadt Schongau – abstandskonform – zum Thema Demenz.

Schongau – Dazu waren die Referentinnen Doris Kettner (Fachkraft für Gesundheits- u. Sozialdienstleistungen, IHK, Vorsitzende der neuen Alzheimer Gesellschaft) und Petra Stragies (Diplom-Gerontologin und zweite Vorsitzende der Alzheimer Gesellschaft) eingeladen.

Sie begannen das Thema „Mit Spaß aktiv Demenz vorbeugen!“, wie Demenzerkrankungen entstehen, welche Symptome auftreten können und welche Altersstruktur die Patienten aufweisen. Erste Anzeichen können Probleme durch Stimmungs- und Verhaltensänderungen, Depression und Antriebslosigkeit, sein.

Die Referentinnen betonen, dass eine aktive Prävention bereits im Vorfeld des üblichen Alterungsprozesses beginnen sollte. An erster Stelle sollte Bewegung stehen – je nach Geschmack. „Optimal wäre Tanzen, Bewegung mit Musik, weil dabei gleichzeitig Konzentration und Merkfähigkeit gefördert werden“, so die Referentinnen. Zusätzlich stärkt Bewegung das Herzkreislaufsystem. „Wichtig ist, alles mit Freude zu tun und Spaß dabei zu haben.“ Eine gesunde Ernährung sowie Trainingseinheiten für Gedächtnis und Konzentration, am besten mit weiteren sozialen Kontakten, seien ebenfalls förderlich.

Ergänzend gelte es, andere Ursachen einer Demenzerkrankung bei einem Arztbesuch abzuklären, Probleme beim Hören und Sehen durch angepasste Hilfsmittel auszugleichen und die Teilhabe am sozialen Leben aktiv zu erhalten.

Die Referentinnen bieten Angehörigen von Demenzerkrankten Sprechstunden an und betreiben Aufklärung.