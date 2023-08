Mittelalterliches Treiben in Schongau: Besucher des Historischen Markts gehen auf Zeitreise

Die Gauklergruppe „Flugträumer“ begeistern bei ihrer Feuershow mit außergewöhnlicher Jonglage-Kunst © Hans-Helmut Herold

Hereinspaziert ins mittelalterliche Treiben: Mit einer Mixtur aus Handwerkskunst, Artistik, Zauberei, Musik und viel Feuer lassen die Akteure des Schongauer Sommers das Mittelalter hochleben.

Schongau – Seit Freitagmittag hat auf dem Schongauer Volksfestplatz das Mittelalter Einzug gehalten. Händler, Musiker Trödler, Handaufleger, Handwerker und auch manche Besucher tragen historische Gewänder – sie alle hat das Fieber gepackt. Selbst bei durchwachsenem Wetter ist die Neugierde groß. „Wer ist wieder gekommen, wer ist neu in der Riege der Freunde des Mittelalters?“, lautete die Frage bei einem Besuch auf dem Historischen Markt am Samstag.

Gleich links nach dem Eingang findet sich ein wahres Schmankerl der alten Handwerkskunst: Lorenz (86) und Maria (87) Gruber sind aus der Oberpfalz angereist. Seit 2001 war der Rechen- und Spankörbemacher zwölf Jahre mit dabei, als der Markt noch in der Altstadt organisiert war. Danach hatte das Ehepaar Einladungen von Krems an der Donau bis Koblenz abzuarbeiten, bis es die beiden wieder nach Schongau zog. Eine seiner Spezialitäten sind Körbe aus Eichenspänen, die er selbst aus grünen Eichenstämmen gewinnt. „Meine Körbe sind nicht einfach aus Weidenruten geflochten, ich verwende nur Eichenspäne“, so der Korbmacher. Das heißt, dass Lorenz die grünen Stämme in einen Backofen schiebt, danach die zwei Meter langen weichen Holzfasern unter der Rinde abzieht. „Alles ohne Werkzeug“, so Lorenz. Daraus fertigt er dann seine Buckelkraxn. Unterstützt wird das Ehepaar durch Enkelsohn Thomas (36), der dieses Handwerk weiterführen wird.

Auf Zeitreise beim Schongauer Sommer: Händler und Künstler lassen Vergangenes hochleben

Schräg gegenüber hat „Tom Feuer“ seine Gartenkunst aufgebaut. Tom ist das erste Mal auf dem Markt dabei. Seine besonderen Feuerschalen und Fackeln stellt er aus alten Feuerlöschern oder Behältern her. „Nachhaltigkeit ist Trumpf“, so seine Devise. Ebenfalls das erste Mal in Schongau sind Xenia und Jakob. Sie bieten eine breite – und vor allem flüssige – Palette in Sachen Met an. „Es darf natürlich erst probiert werden“, so Xenia. Vor allem der Germanentrunk sorgt bei den kühlen Temperaturen für Wohlgefühle im Magen.

Sylvia zieht mit ihrem Wanderfalken das Interesse der Besucher auf sich. © Hans-Helmut Herold

Meister Friedrich gehört quasi zum Inventar des Schongauer Sommers. Seit Jahren bereichert der Meister des Drehleierbaus den Markt mit seiner alten Drehbank. Für einen kleinen Trinkobolus spielt er sogar auf der Drehleier. „Aber bitte kein Kleingeld, habe Kupferallergie“, so seine lustig formulierte Bitte an die Besucher. Einer von ihnen ist Stephan. Auffallend gekleidet als Wikinger ist das großgewachsene Mannsbild nicht zu übersehen. An seiner Seite hat er Daniela als Walküre. Beiden macht es unheimlich viel Freude, sich so unter das „normale“ Volk zu mischen.

Genau wie die Gruppe, die das Lagerleben bereichert. Viel Fell über dem Körper und bewaffnet mit Schwert, Streitaxt und natürlich Trinkhörnern: So geben sie immer ein tolles Motiv für Fotografen ab. Appropos Fotografen. Da darf natürlich Tobias Fuhrmann nicht fehlen, der wieder sein mittelalterliches Fotostudio mit kuriosen Requisiten und Kostümen aufgebaut hat.

Von Hexenflugschule bis „Flugträumer“: Kleine und große Besucher werden in Bann gezogen

Für jedes stattliche Mannsbild oder zart gebaute Weiblichkeit hat Partnerin Yvonne etwas Passendes in ihrem groß angelegten Kleiderfundus, das den Körper zusammenhält oder umschmeichelt. Bei manchem kommt sogar die hölzerne „Schandgeige“ zum Einsatz und sorgt bei den Zuschauern für viel Gelächter.

Auch die Hexenflugschule von Karsten gehört einfach dazu. Wie echte kleine Hexen dürfen die Kinder hier auf den Besen durch die Luft sausen. Die großen Hexen können derweil daneben Karsten beim Glasblasen zusehen. Wahrsagerin Tania ist ebenfalls vor Ort. Mit magischen und lockenden Augen blickt sie in ihre Glaskugel und damit in die Zukunft. Mit ihrer Falknerei sind Sylvia und Bernhard beim Schongauer Sommer natürlich ein Magnet für die Besucher.

Einer der letzten seiner Zunft: Spankorb- und Rechenmacher Lorenz Gruber mit Frau Maria und Enkel Thomas. © Hans-Helmut Herold

Und während Hufschmied Franz Hiller das Eisen auf dem Amboss glühend schlägt, fertigt Metallbildner Thomas Burger gegenüber filigrane Haarspangen für die Damen des Lagerlebens an.

Und was wäre das Spektakulum auf dem Volksfestplatz ohne Lubo, den Fakir? Seit Jahren begeistert er mit seiner Show – ob barfuß in einem Haufen von Glasscherben stehend oder liegend auf dem Nagelbrett. Menschliche Körper nutzt er dabei gerne als Zusatzgewichte. Auch das Spiel mit dem Feuer beherrscht er perfekt. Sogar auf dem Rücken liegend spuckt er seine Flammen meterhoch in den Himmel – die höchste Kunst eines Fakirs.

Die „Flugträumer“ sind mit ihrer Feuershow dieses Jahr zum ersten Mal in Schongau dabei. Bei angehender Dunkelheit jonglieren Sebastian, Danny und Zhenja mit brennenden Fackeln, Drachenstäben und Feuersprungseilen. Mit dieser Gruppe ist dem Organisator Manfred Wodarczyk wieder ein toller Wurf gelungen. Er hat alle möglichen Hebel in Bewegung gesetzt, um die französische Gauklertruppe aus Berlin nach Schongau zu bekommen. Von Hans-Helmut Herold