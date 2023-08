Viele auswärtige Besucher bei Schongauer Sommer

Von: Elke Robert

Der Schongauer Sommer am Volksfestplatz: Wegen des durchwachsenen Wetters fehlten heuer erneut Besucher, vor allem die Schongauer wüssten die Veranstaltung nicht zu schätzen, während Auswärtige gerne kommen. © Hans-Helmut Herold

Strömender Regen und Sturm, zuletzt große Hitze: Beim Schongauer Sommer war alles dabei. Kein Wunder, dass Vereinsvorstand Manfred Wodarczyk eher eine durchwachsene Bilanz zieht – er spricht von 40 Prozent weniger Besuchern. Leider seien auch diesmal wieder viele Schongauer ausgeblieben.

Schongau – An Mariä Himmelfahrt hatten die Tore des Schongauer Sommers am Volksfestplatz noch einmal geöffnet – insgesamt zwölf Tage dauerte heuer der Historische Markt in Schongau. Im zweiten Jahr in Folge fuhr der Verein rund um Manfred Wodarczyk nun mit dem Konzept, einen Obolus für den Eintritt zu verlangen – was nach der Einschätzung des Hohenfurchers vor allem die Schongauer selbst bestrafen – durch das Fernbleiben bei der Veranstaltung.

„Es ist schade, dass die Schongauer das nicht wollen und wahrnehmen, dafür bin ich viel von auswärtigen Gästen angesprochen worden, was wir hier für ein tolles Programm auf die Beine stellen.“

Für so manche Show muss an anderen Orten ein hohes Eintrittsgeld gezahlt werden

Vor allem die Show der Flugträumer – „unser Highlight“ – habe für große Begeisterung gesorgt, während man die Feuerakrobaten anderswo nur gegen hohe Eintrittsgelder bewundern könne. Genaue Zahlen, wie viele Besucher auf dem Gelände waren, um Mittelalter-Musik zu hören, etwas an den Gastrobuden zu genießen oder die zahlreichen Stände entlangzuschlendern, will Wodarczyk aber nicht nennen. „Das wird nur hochgerechnet, und der Neid in der Öffentlichkeit wird größer, als er eh schon ist“, meint er.

Beliebtes Fotomotiv: die Schandgeige. Auch Markt-Organisator Manfred Wodarczyk ließ sich ablichten. © Hans-Hemut Herold

Wobei er ausdrücklich betont, dass beim Mittelaltermarkt ein Verein agiere, was viele Besucher offenbar gar nicht wüssten. „Es geht hier nicht darum, dass eine Person Wodarczyk noch reicher wird, wir geben das an die Bevölkerung zurück.“

Eine Zahl nennt er dann aber doch: Etwa 40 Prozent weniger Besucher seien es diesmal gewesen aufgrund des Wetters. Immerhin an sechs Tagen sei man eingeschränkt gewesen, was sich auch im Umsatz bemerkbar gemacht habe. Gleich der erste Sonntag war alles andere als ein Sommertag – der Markt wurde um 18 Uhr abgebrochen, tags darauf ebenfalls vorzeitig. Wodarczyk erinnert sich an den Wind, der an den Bauzäunen gerüttelt hatte – Werbebanner waren vorsorglich abgehängt worden. „Das haben wir Gott sei Dank frühzeitig gemacht – es gab keine Verletzten.“

Seitens der Beteiligten habe es einen positiven Rücklauf gegeben

Gefühlt einen positiven Rücklauf habe man seitens der Beteiligten bekommen: Die von den beiden Vorstandsmitgliedern Jutta Ruffing und Bianca Werner gestartete Umfrage unter den Marktleuten, den Gastronomen, Musikanten und Gauklern soll im Laufe des Septembers ausgewertet werden.

Der Schongauer Sommer erhofft sich Aufschluss darüber, was man verbessern kann, unter anderem wurde die Frage gestellt, wie lange der Markt denn künftig dauern soll. Derzeit tendiert Wodarczyk dazu, dass es wohl nicht mehr zwölf Tage werden.

Unterstützung von der Tourist Information, dem Tourismusverband, Firmen und Spendern

Gut funktioniert habe heuer die Vernetzung mit Maximilian Geiger, dem Leiter der Tourist Information Schongau, und der Unterstützung des Tourismusverbandes Pfaffenwinkel. Auch diversen Schongauer Firmen und Sponsoren, die die Veranstaltung finanziell oder mit Sachwerten unterstützen, dankt er – „ohne die wäre es nicht möglich“, so Wodarczyk. 2024 und 2025 könne er sich den Schongauer Sommer in der jetzigen Form noch vorstellen – so lange ist er als Vorsitzender gewählt. „Und ich werde auch nicht jünger.“ Ein möglicher Nachfolger, Max Diegruber, stehe als sein Stellvertreter theoretisch in den Startlöchern.

