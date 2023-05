Startschuss gefallen: Mittelschule Schongau zieht in Kollegstufenbau und Container-Klassenzimmer

Von: Elke Robert

Fast alles ist im Sekretariat im ersten Stock des Kollegstufenbaus an seinem Platz, dafür sorgte auch Anja Wörnzhofer. Schulleiter Frank Pfaffenberger ist beeindruckt. © Herold

Jetzt ist es also soweit: Der Umzug der Mittelschule Schongau in den Kollegstufenbau und die Containeranlage hat begonnen. Die komplette Verwaltung hat schon einen neuen Platz.

Schongau – Am vergangenen Donnerstag wurde bereits der Hinweis an die Türe des Altbaus geheftet, dass Sekretariat und Rektorat inzwischen im ersten Stock des Kollegstufenbaus zu finden sind. Schulleiter Frank Pfaffenberger fasste es kurz und knapp so zusammen: „Wir haben schon viel bewegt.“

Der Bauhof Schongau sei einen Tag eher als geplant angerückt und sehr tatkräftig am Werk gewesen. „Ich war wirklich sehr beeindruckt, sie haben jede Herausforderung angenommen“, so Pfaffenberger. „Der Aufwand war größer, als zumindest ich mir gedacht habe.“

Hier und da gab es noch einige Handgriffe für Jesse Frank, aber der Umzug der Technik habe reibungslos geklappt. © Herold

Und es ist ja nicht allein damit getan, die Umzugskisten zu schleppen, es muss hinterher auch alles wieder an seinen Platz und praktisch eingeräumt werden. Dafür sorgte etwa Anja Wörnzhofer im Sekretariat. Dass die ganze Technik wieder funktioniert, dabei half Jesse Frank von einer Schongauer IT-Firma mit, der mittags noch letzte Handgriffe tätigte. „Es war alles sehr gut vorbereitet“, so der Eindruck Pfaffenbergers. Die Schule sei nur eine Stunde offline gewesen, schätzt er, „wenn überhaupt“. Von der Telefonie bis hin zu den Dienstmails habe alles binnen kürzester Zeit wieder funktioniert.

Kunstwerke und Projektarbeiten

Auch die Schüler haben – soweit dies der Unterricht zugelassen hat – mitgeholfen, vor allem etwa in den Funktionsräumen wie dem Physiksaal. „Alles, was wir für den lehrplanmäßigen Unterricht brauchen, wurde bereits verpackt“, so Pfaffenberger.

Und dann gab es natürlich auch viele Dinge, Kunstwerke etwa oder Ergebnisse von Projektarbeiten, die man lieber selbst transportieren wollte – einiges sei daher vorab bereits in die neuen Räume geschleppt worden.

In den Klassenzimmern herrschte bis Freitag noch regulärer Unterricht. Ab dem heutigen Samstag ist nun eine Umzugsfirma damit beauftragt, alles in die Containeranlage zu bringen, was nicht bereits im Interimsbau seinen Platz gefunden hat – also bergeweise Kisten und das gesamte Mobiliar. „Das ist noch eine Menge Zeug“, so Pfaffenberger. Er geht davon aus, dass am Montag nach den Pfingstferien alles seinen gewohnten Gang nimmt und wie immer ist – nur eben in neuen Räumen für 470 Kinder in insgesamt 22 Klassen.

Jede Menge Bauarbeiten stehen an

Bis Juli 2025 stehen den Mittelschülern diese provisorischen Klassenzimmer zur Verfügung. In den Sommerferien in zwei Jahren sollen die Container dann wieder abgebaut werden. Mit Schulstart im Herbst 2025 soll die Sanierung des alten Schulgebäudes abgeschlossen sein.

Es wird komplett entkernt, die Haustechnik, die Fassade, das Dach werden erneuert und im Erdgeschoss ein Gebäude für die Verwaltung angebaut. Die erste Firma soll im Juni mit der Entkernung beginnen, was sich bis Ende des Jahres hinziehen wird, hieß es jüngst im Schulausschuss.

Viel wird bald nicht mehr zu sehen sein vom alten Gebäude: 77 Betonsäulen bleiben stehen, die Decken und einige wenige Wände, „der Rest kommt weg“, so Pfaffenberger. Ab August mit Ende des laufenden Schuljahrs wird dann auch die Baustelle für den Anbau vorbereitet.