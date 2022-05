Offene statt gebundene Ganztagsschule? Mittelschule Schongau erwägt Struktur-Änderung

An der Mittelschule Schongau überlegt man, von einer gebundenen Ganztagsschule auf ein offenes Konzept umzustellen. © Hans-Helmut Herold

Immer weniger Kinder werden für die Ganztagsklassen der Mittelschule Schongau angemeldet. Deswegen wird überlegt, sie von einer gebundenen zu einer offenen Ganztagsschule zu ändern.

Schongau – Gebundene oder offene Ganztagsschule, was ist da eigentlich der Unterschied? Frank Pfaffenberger, Rektor der Schongauer Mittelschule, erklärte es im Rahmen der Schulverbandssitzung am Donnerstag kurz und bündig: Eine gebundene Ganztagsklasse hat über den gesamten Tag, inklusive des Nachmittags, einen Stundenplan. Beim offenen System gebe es hingegen nur die üblichen Halbtagsklassen mit der Möglichkeit, dass Kinder nachmittags – in der Regel von einem externen Träger – in der Schule betreut werden.

Bisher setzt man sowohl in der Grund- als auch in der Mittelschule in Schongau auf die gebundene Ganztagsschule. Doch bei letzterer könnte sich das künftig ändern. Denn während die Ganztagsklassen laut Pfaffenberger noch vor drei, vier Jahren äußerst beliebt waren, würden jetzt kaum noch genug Anmeldungen für die speziellen Klassen eingehen. Für die künftige Ganztagsklasse der 7. Jahrgangsstufe hätten sich beispielsweise gerade einmal elf Schüler angemeldet. Für die Ganztagsklasse der 5. Jahrgangsstufe gebe es 14 Anmeldungen. Gerade ausreichend, um die beiden Klassen bilden zu können.

Ganztagsklassen in Schongau: Geringe Anmeldezahlen könnten mit Corona zusammenhängen

Die geringen Anmeldezahlen könnten etwa mit „unterschiedlichem Übertrittsverhalten“ oder neuen Bedingungen durch Corona zu tun haben, vermutet Pfaffenberger. Dass das Interesse an Ganztagsklassen sinkt, je älter die Schüler werden, sei schon immer der Fall gewesen. Schließlich hätten sie ohnehin an einem Tag Nachmittagsunterricht, sind vielleicht noch im Fußballverein aktiv und „je größer sie werden desto selbstständiger werden sie natürlich auch“, so Pfaffenberger.

Das allgemein schwindende Interesse an gebundenen Ganztagsklassen bringt die Schule nun allerdings zur Überlegung, auf ein offenes System umzustellen. Das hätte mehrere Vorteile, wie Pfaffenberger ausführte. Die Nachmittagsbetreuung könnte nämlich jahrgangsübergreifend angeboten und je nach Bedarf auch nur zwei Nachmittage gebucht werden. Bei der derzeitigen gebundenen Ganztagsschule sind vier Nachmittage fix.

Man bräuchte für dieses System allerdings einen offenen Träger, erklärte Pfaffenberger auf Nachfrage von Altenstadts Bürgermeister Andreas Kögl, der ebenfalls im Gremium sitzt. Die Lehrer der Mittelschule könnten die Nachmittagsbetreuung nicht leisten. Dadurch hätte man aber die Chance, die offene Ganztagsschule schulübergreifend anzubieten. Pfaffenberger sei dazu bereits im Gespräch mit Ute Meub, der Leiterin der Grundschule.

Offene statt gebundene Ganztagsschule? Entscheidung steht noch aus

Die sogenannten Bedienzeiten könnten bei einer Zusammenarbeit ausgebaut werden. Heißt: Kinder könnten nicht nur bis 16, sondern bis 18 Uhr betreut werden – passend zu den Arbeitszeiten der Eltern, so Pfaffenberger. Für die gebundene Ganztagsschule zahlen Eltern nichts, hieß es im Schulverband. Bei der offenen nach aktuellem Kenntnisstand auch nicht. Allerdings bestehe die Möglichkeit, Kurse am Nachmittag, die je nach dem, wer sie anbietet kostenpflichtig wären, dazu zu buchen, erklärte Esther Laue von der Hauptverwaltung der Stadt Schongau.

Eine Entscheidung gibt es noch nicht, es ging bei der Sitzung um die reine Information zu den aktuellen Überlegungen: Ob und wie eine offene Ganztagsschule angeboten werden kann, „muss mit Verwaltung und Schulen besprochen werden“, so Pfaffenberger.

Bei der Staufer-Grundschule sind die gebundenen Ganztagsklassen weiterhin gefragt, sagt Schulleiterin Ute Meub auf Nachfrage der Heimatzeitung. Mit Anmeldproblemen kämpfe man nicht. Dass sie dennoch in engem Kontakt mit Frank Pfaffenberger steht, bestätigt Meub. Denn: Die (schulübergreifende) offene Ganztagsschule wäre eine willkommene Ergänzung für die Grundschüler.