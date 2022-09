Rekord: Zum 3. Mal kommt der Christbaum für München aus dem Kreis Weilheim-Schongau

Von: Elke Robert

Der Christbaum vom Münchner Marienplatz wurde im vergangenen Jahr in Peiting gefällt - beobachtet von vielen Medienvertretern. © Hans-Helmut Herold

Das dritte Mal in Folge kommt der Christbaum für den Münchner Marienplatz aus dem Landkreis. Noch ist kein Baum ausgesucht, die Gemeinden können sich bis Mitte September melden. 2020 kam der Baum aus Steingaden, im vergangenen Jahr aus Peiting. Heuer soll auch der Glühweinstand klappen.

Weilheim-Schongau – Schon im vergangenen Jahr war die Freude in Peiting groß, durfte man doch für den Christkindlmarkt am Münchner Marienplatz eine mächtige Weißtanne stellen. In einer aufwendigen Aktion wurde der 27 Meter hohe und rund drei Tonnen schwere Baum am Friedhof der Marktgemeinde gefällt – er war unter drei Bäumen aus dem Landkreis als schönster auserkoren worden (wir berichteten). Im Jahr zuvor kam der Christbaum ebenfalls aus dem Pfaffenwinkel: Die Gemeinde Steingaden sprang mit einer stattlichen Fichte kurzfristig für Münchens Partnerstadt Verona ein, wo man wegen Corona abgesagt hatte.

Man ist bereits auf der Suche nach einem passenden Baum

Weil in beiden Jahren in München wegen der Pandemie kein Weihnachtsmarkt stattfinden konnte, darf der Landkreis heuer erneut einen Baum schicken für den Christkindlmarkt von Montag, 21. November, bis Samstag, 24. Dezember. Wie seitens des Landratsamtes bestätigt wird, ist man bereits auf der Suche nach dem passendsten Baum. Die Mitgliedsgemeinden haben noch bis Mitte September Zeit, sich beim Projektverantwortlichen Martin Berger von der Kreisfinanzverwaltung zu melden. Laut Protokollamt der Landeshauptstadt München sei bisher noch kein Baum besichtigt worden, da erst noch Eigentumsverhältnisse zu klären seien.

Gesucht wird nun der schönste Christbaum, die Gemeinden können sich melden

Gesucht wird schon eine ganze Weile: Die Bürgermeister seien im Frühjahr vorab informiert, Mitte Juli dann die einzelnen Gemeinden und Städte angeschrieben worden, sich in ihrem Gemeindegebiet umzusehen. Bei der Auswahl des Baumes hat dann nicht nur die Landeshauptstadt München ein Wörtchen mitzureden, sondern auch Landrätin Andrea Jochner-Weiß.

Selbstverständlich sei auch diesmal eine Ersatzbaumpflanzung vorgesehen, informiert Berger. Für Peiting soll ein neuer Baum eventuell sogar noch in diesem Jahr gesetzt werden. Peiting geht heuer übrigens einen eigenen Weg und stellt erst gar keine Christbaum auf.

Weil im vergangenen Jahr der Christkindlmarkt abgesagt worden war, gab es lange Gesichter

Vor allem bei den Vereinen gab es im vergangenen Jahr lange Gesichter, als der Münchner Weihnachtsmarkt erneut abgesagt worden war, schließlich gibt es einen gemeinsamen Infostand mit dem Tourismusverband Pfaffenwinkel. Außerdem dürfen die Gemeinden abwechselnd einen Glühweinstand im Prunkhof des Münchner Rathauses betreiben und sich damit um das leibliche Wohl der Christkindlmarktbesucher kümmern.

Die anhaltend hohen Zahlen im Herbst 2021 hatten das einfach nicht zugelassen. „Die Vernunft setzte sich durch“, erinnert sich der Projektverantwortliche. Deshalb habe man auch alles daran gesetzt, einen erneuten Anlauf im Frühjahr 2022 zu starten, was Dank Zusage von Oberbürgermeister Dieter Reiter auch geklappt habe. „Bisher bin ich zuversichtlich“, so Berger. „Wenn die Wiesn in Zelten stattfinden darf, sollte es auch einen Christkindlmarkt im Freien geben können.“

„Es ist eine Ehre, die erneute Möglichkeit zu erhalten“

Mit Blick auf das 50-jährige Bestehen des Landkreises Weilheim-Schongau und der zeitgleichen 50-jährigen Jubiläen wie Münchner Fußgängerzone, U-Bahn und Olympiade passt der Termin heuer um so besser: „Es ist eine Ehre, gerade in diesem Jahr die erneute Möglichkeit zu erhalten, sich im Rahmen der Wirtschaftsförderung touristisch zu präsentieren“, so Berger.

Da es sich um den gleichen Zeitrahmen handelt wie 2021, hofft er, dass in etwa die gleichen Bewerbungen eingehen, nahezu alle Gemeinden seien damals dabei gewesen. Eine Ausnahme gibt es wohl auch dieses Jahr: Steingaden. Denn der Ort hat ja als Baumspender 2020 über die gesamte Zeit seinen eigenen Stand.

Info: Die Organisation von Glühwein- und Infostand läuft Mitte September an. Bewerbungen der einzelnen Orte bitte an den Projektverantwortlichen Martin Berger unter m.berger@lra-wm.bayern.de.

