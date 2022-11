Forum „Klimawende AmmerLechLand“ setzt sich für Energie- und Klimawandel ein

Von: Rafael Sala

Teilen

Von Jahr zu Jahr wird es wärmer. Um die Klimaerwärmung in den Griff zu bekommen, muss eine Energiewende her. Dieses Ziel hat sich das Forum „Klimawende AmmerLechLand“ gesetzt, das jetzt in Schongau gegründet worden ist. © Stephanie Schuster/dpa

Die Prognosen sind nicht gut: Nach den auf dem Pariser Abkommenden basierenden EU-Klimaschutzverordnungen darf die Temperatur in den kommenden Jahrzehnten bis maximal um 1,5 Grad steigen. Zu erwarten sind aber nach bisherigem Stand drei Grad. Um das Thema Energie- und Klimawende ging es jetzt bei einer Veranstaltung im Schongauer Ballenhaus.

Schongau – Stetig steigende Temperaturen: „Das heißt, dass der Aufenthalt im Freien im Sommer dann tödlich sein kann“, sagt Konrad Lang, Mitglied der deutschen Klimaschutzorganisation „GermanZero“. Er selbst sei 63 Jahre alt und werde dieses Szenario nicht mehr erleben. „Aber meine Enkel sind im Kindesalter, die werden dann betroffen sein.“

Gegensteuern laute daher die Devise, und zwar mit Hilfe von ausschließlich klimaneutralen Technologien. Das war die Botschaft, die der Bernrieder und sein Mit-Referent, der in Wolfratshausen lebende diplomierte Ingenieur der Elektrotechnik, Rudi Seibt, im Ballenhaus im Gepäck hatten.

Rudi Seibt ist Elektrotechniker. © Sala

Dort hatten sich rund 40 Zuhörer eingefunden, um sich unter der Fragestellung „Energiewende: Weg von Gas und Öl – wie mache ich mein Zuhause zukunftssicher?“ mit grundlegenden Inhalten zu versorgen. Inhalte darüber, was jeder Einzelne tun kann, um seine eigenen vier Wände nicht mehr mit fossilen Brennstoffen heizen zu müssen, sondern auf intelligente und nachhaltige Konzepte der Energieversorgung zu setzen.

Der Abend war gleichzeitig Gründungsveranstaltung für das Forum „Klimawende AmmerLechLand“ – ein parteiübergreifender Zusammenschluss von engagierten Bürgern im Raum Schongau, der sich zum Ziel gesetzt hat, die Energiewende im Privaten voranzutreiben, und zwar mit allen zur Verfügung stehenden neuen Technologien.

Große Bandbreite an Möglichkeiten

Informationen bekamen die Zuhörer in Hülle und Fülle. In einem anspruchsvollen Vortrag, der in seinem Zuschnitt mehr an ein Fachpublikum gerichtet war und viel technisches Verständnis voraussetzte, ging Seibt auf die ganze Bandbreite dessen ein, was den Bürgern derzeit an Möglichkeiten zur Verfügung steht. Zusammengefasst geht es um einen intelligenten Mix aus Photovoltaik, Solarthermie und Wärmepump-Systeme. Auf allen Ebenen müsse gelten, „einzusparen, statt zu verheizen“, wofür beispielsweise Wärmepumpen die besten Voraussetzungen bieten, wie Seibt betonte, der auch als unabhängiger Energieberater tätig ist.

Konrad Lang von „GermanZero“. © Sala

Das Prinzip: die Umwandlung von Umwelt- in Wärmeenergie. Als Primärquellen stehen Sonnenlicht, Luft, Wasser und Erde zur Verfügung, mittels eines technischen Systems – eben der Pumpe – können diese dann über ein Verteil- und Speichersystem unmittelbar und klimaneutral nutzbar gemacht werden. In diesem Zusammenhang war so manch erstaunliches Detail zu erfahren.

Etwa, dass der Wirkungsgrad eines Heizkörpers um ein Vielfaches größer wäre, wenn er nicht weiß, sondern schwarz angemalt wäre. Der Grund: Wegen seiner Absorptionsfähigkeit bündelt Schwarz die Energie, während Weiß wegen seiner reflektierenden Eigenschaft eher als Bremse wirke, jedenfalls bei Weitem nicht so leistungsstark ist. „Aber wer will schon eine schwarze Heizung im Haus haben? Hier hat man eben einen Kompromiss treffen müssen.“

Jedes Zehntelgrad hilft

Dass gehandelt werden muss, steht außer Zweifel: So hat laut „GermanZero“ bereits eine Erhitzung um 1,5 Graf schwerwiegende Folgen für das Klima und die Menschen in allen Teilen der Welt. „Jedes Zehntelgrad hilft, die Auswirkungen einzudämmern“, sagte Lang. Die Klimawende zu schaffen, müsse gleichbedeutend damit sein, auf den Ausstoß von Kohlendioxid mittelfristig komplett zu verzichten.

„Unser Klima ist nichts Isoliertes, sondern unser Lebensraum“, so Lang und Seibt. Gelinge es nicht, die Wende zu schaffen, dann komme man unweigerlich an den Punkt, wo die Systeme „irreversibel zu kippen“ beginnen. „Das Abschmelzen der Polkappen ist nicht umkehrbar. Einmal in Gang gesetzt, ist der Prozess nicht mehr aufzuhalten.“ Dann würden die Holländer nach Deutschland kommen, weil es das überflutete Nachbarland dann nicht mehr geben wird.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Schongau finden Sie auf Merkur.de/Schongau.

Alle News und Geschichten aus Schongau sind auf unserer Facebook-Seite zu finden.