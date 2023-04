Luitpold Fischer in der Schongauer Stadtkapelle: Musik macht ihm Freunde und hält ihn gesund

So kennt man ihn, den „Fischer Lui“, bei allen Festzügen: In der ersten Reihe mit seiner Posaune. © Schloßbergler

Seit 60 Jahren gibt es die Stadtkapelle Schongau schon. Und seit 59 Jahren ist Luitpold Fischer mit dabei. Ans Aufhören denkt er noch lange nicht, weil ihm das Musizieren immer noch unheimlich Spaß macht – und aufgrund eines ärztlichen Rats.

Schongau – Der „Fischer Lui“: Er ist nicht wegzudenken aus dem Posaunen-Register der Stadtkapelle Schongau. Bei Festzügen marschiert er immer noch ganz vorne mit. Angefangen hat alles jedoch ganz anders: Als Zehnjähriger lernte er zuerst Cello.

„Das sorgt immer noch für Lacher, wenn das irgendwo erwähnt wird“, erzählt der 76-Jährige mit seinem unverwechselbaren verschmitzten Grinsen. Drei Jahre später wechselte er zu den Blasinstrumenten, weil er in der Hohenfurcher Blaskapelle mitspielen wollte. Und aus medizinischen Gründen, doch dazu später.

Zunächst an der Trompete gut

Eigentlich wollte er Trompeter werden, aber: „In Hohenfurch gab es damals nur einen Posaunisten. Da hat’s dann einfach geheißen, so, Du lernst jetzt Posaune.“ Bereut hat er es nicht. Und seine Sache zudem so gut gemacht, dass Michael Schaur, selbst gebürtiger Hohenfurcher, ihn und weitere Kameraden nach Schongau lockte: zur Stadtkapelle.

Die zählte bei ihrer Gründung gerade einmal 16 Mitglieder. „Der Schaur Michl und der Dietrich Hermann waren damals die treibenden Kräfte, die wollten unbedingt eine spielfähige Kapelle zusammenbringen und haben mich und elf weitere Musikanten überredet, nach Schongau zu kommen“, erinnert sich Fischer an die Anfangszeiten.

In der Landwirtschaft eingespannt

Viel ist passiert in den folgenden Jahren: Zehn Vorstände und sechs Dirigenten zählt die Stadtkapelle seit der Gründung bis heute. Der Mann an der Posaune blieb. Gerne erinnert er sich an die zahlreichen Ausflüge zurück – in Schongaus Partnerstädte oder zu befreundeten Blaskapellen. Man sei ja, vor allem damals, nicht viel rausgekommen. Zumal Fischer immer auch in seiner Landwirtschaft eingespannt war. Und immer noch ist.

Zehn Jahre nach der Gründung war die Stadtkapelle Schongau schon ganz schön gewachsen. Mit dabei auch Luitpold Fischer (oberste Reihe, 4.v.re.). © Stadtkapelle

Einer dieser Ausflüge ist ihm besonders im Gedächtnis geblieben: 1966 ging es erstmals nach Lucca. „Bei der Hinfahrt, die ziemlich lang war, wollten wir zwischendrin einen Kaffee trinken. An der Raststätte teilten wir dem Besitzer mit Händen und Füßen unseren Wunsch mit, italienisch konnte ja keiner. Letztendlich servierte er uns einen Espresso. So a Maul voll vom stärksten Kaffee, den kannten wir nicht und hätten beinahe gespieben“, erzählt Fischer lachend. Ähnlich erging es ihnen beim Abschied aus Lucca: Da gab es nur Wein. „Den haben wir auch nicht vertragen.“

Eine „Mords-Sache“ war für Fischer auch der Ausflug nach Nizza zum Karneval. „Nachmittags gab es einen riesigen Blumenkorso, da sind wir in unserer Tracht aufmarschiert. Abends folgte der Faschingsumzug vor unglaublich vielen Zuschauern. Natürlich mit den passenden Kostümen. Das war toll!“

Stadtkapelle als Stimmungskanone

Fest im Kalender der Stadtkapelle steht auch alle vier Jahre ein Ausflug nach Dübendorf zum dortigen Stadtfest. „Da war ich immer, bestimmt schon acht oder neun Mal dabei, des is so pfundig da!“ Dort wird die Stadtkapelle ihrem Ruf als absolute Stimmungskanone jedes Mal gerecht. Ein großer Spaß für alle, Musikanten wie Gäste.

Auch beim traditionellen Frühjahrskonzert der Stadtkapelle hat Luitpold Fischer bisher nur ein einziges Mal gefehlt: beim letzten. Da ist er mit Gürtelrose darniedergelegen. Dieses Mal wird er „hoffentlich“ dabei sein, hört man aus den Reihen der Stadtkapelle. Geprobt hat er auf jeden Fall, wie die anderen auch, wie ein Wilder.

Hört er nach dem Konzert auf? „Nein“, sagt er dann auch ganz entschieden. Denn: „Es macht mir immer noch so viel Freude zu musizieren. Ich mag die Leute hier, der Zusammenhalt ist damals wie heute einfach super. Und außerdem hat mir ein Arzt nach einer überstandenen Kinderlähmung dazu geraten, ein Blasinstrument zu spielen. Am besten lebenslänglich.“ Da haben seine Musikerkollegen sicher nichts dagegen. Denn der „Fischer Lui“ ist eine Institution. Auch menschlich.

CHRISTINE WÖLFLE

