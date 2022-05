Musikschule Pfaffenwinkel hat Corona-Beschränkungen gut überstanden und wächst weiter

Teilen

Das Führungsteam der Musikschule: Vorsitzender Erwin Krauthauf (M.) und Leiter Marcus Graf hatten viel zu berichten. Links Schriftführerin Kornelia Funke. © Kindlmann

Der Beitritt der Marktgemeinde Peiting, die Ausweitung der Musikschule Pfaffenwinkel im Altlandkreis und die Kooperation mit 33 Kindergärten und Grundschulen: Trotz aller Einschränkungen durch die Pandemie haben der Vorsitzende und der Leiter der Musikschule eine durchaus positive Bilanz gezogen.

Schongau – Nach zwei Jahren Abstinenz wegen der Corona-Einschränkungen hatten Erwin Krauthauf und Marcus Graf auf der Jahresversammlung viel zu berichten. Den Beitritt von Peiting zur Musikschule Pfaffenwinkel bezeichnete der Vorsitzende Krauthauf als „wichtigstes Ereignis“. Etliche Gespräche waren der Zweckvereinbarung vorausgegangen.

Wesentlicher Teil der Zweckvereinbarung ist, so Krauthauf, die Gleichstellung der 150 Schüler aus Peiting mit denen aus Schongau. Danach bezahlt Peiting im ersten Jahr 25 000 Euro und in den folgenden Jahren 50 000 Euro. Wobei damit auch die Geschwisterermäßigung pauschal abgegolten wird.

Lob an Musikschul-Leiter Marcus Graf

Das Corona-Jahr 2021 war geprägt von Einschränkungen aller Art, insbesondere von Hürden bei den Bemühungen der Lehrer, den Präsenzunterricht trotz wechselnder behördlicher Vorgaben aufrecht zu erhalten. „Wir sind unserem Leiter Marcus Graf zu großem Dank und großer Anerkennung verpflichtet, weil es ihm zusammen mit den Musiklehrern gelungen ist, die Ausfälle so gering zu halten, dass keine gravierenden Ausfälle an Schülern, Unterrichtsstunden und Musikschulgebühren verkraftet werden mussten“, so Krauthauf.

Sehr erfreulich sei die Ausweitung der Musikschule im Altlandkreis gewesen, betonte der Vorstand der Musikschule. Im Wesentlichen ist dies die Kooperation mit 33 Kindergärten und Grundschulen, in denen die musikalische Früherziehung, Percussions-, Bläser- und Singklassen angeboten und auch gut angenommen werden.

Hilfe von der Sparkasse Oberland

Erfreulich sei auch die Mitgliedschaft der Umlandgemeinden, Altenstadt, Apfeldorf, Bernbeuren, Burggen, Hohenfurch, Ingenried, Kinsau, Schwabbruck und Steingaden, die allesamt Mitglied im Verein der Musikschule oder im Verein „Freunde der Musikschule“ geworden sind. In allen dieser Gemeinden wird Musikunterricht angeboten und auch unterrichtet.

Thema Musikinstrumente: Die Musikschüler bekommen von der Musikschule Instrumente geliehen. Für die Musikschule wird das teuer. 2021 wurden Instrumente im Wert von knapp 25 000 Euro gekauft, wovon allerdings der Förderverein 21 250 Euro übernommen hat.

Jetzt 40 Lehrer

Erfreulich sei, so Krauthauf, dass die Sparkasse Oberland aus dem Sparkassenforum leihweise und zeitlich unbegrenzt den Flügel zur Verfügung gestellt hat.

Was indes den Lehrkörper anbelangt, so hat sich selbiger auf 40 erhöht. 35 unterrichten aktuell wöchentlich 389 Musikstunden, davon 57 Bläser- oder Percussions-Klassen. Insgesamt werden 394 Schüler von den Lehrern der Musikschule Pfaffenwinkel unterrichtet.

Was die Instandhaltung des Musikschulgebäudes anbelangt, so stelle die Stadt, so Krauthauf, für neue Projekte und Aufgaben kein Budget zur Verfügung. Die Stadtverwaltung kümmere sich lediglich um Fassade und Malerarbeiten sowie Lift und Brandschutz.

Stadt sagt weiter Unterstützung zu

Musikschulleiter Marcus Graf brachte auf den Punkt, was ihn in den zwei Corona-Jahren bewegt und beschäftigt hat, nämlich „die Rettung der Musikschule“, verbunden mit der „Rettung des musikalischen Bildungsauftrages“. Große Vorhaben, so Graf, konnten erst gar nicht in Angriff genommen werden. Viele Kleinigkeiten nach dem Motto „steter Tropfen höhlt den Stein“ dagegen schon. Dennoch habe er immer das Gefühl gehabt, nicht genug getan zu haben. Sein Fazit: „Corona hat keinen großen Schaden hinterlassen, höchstens eine winzige Delle.“

Krauthauf jedenfalls ist froh, in Graf „einen beherzten Musiker zu haben“. Bürgermeister Falk Sluyterman sagte den Verantwortlichen der Musikschule Dank „für deren großartigen Einsatz für den Erhalt der Musikschule“. Er sagte weiter, die Stadt unterstütze die Musikschule gerne und versprach zudem, dass „die Stadt stets ein offenes Ohr hat“. Die Stadt unterstützt die Musikschule mit 125 000 Euro pro Jahr.

Walter Kindlmann