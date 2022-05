„Myr“-Festival in Schongau: Solidarität, die Freude macht

„The Stevers“ mit Frontfrau Carolin Nuscheler heizten dem Publikum so richtig ein. Letztere hatte das Solidaritätsfestival initiiert. © Foto: Christine Wölfle

Wenn alle zusammenhelfen, kann etwas Großartiges entstehen. Wie das Myr-Festival am vergangenen Samstag: Ein Fest der Solidarität, des Zusammenhalts und der Unterstützung, das alle restlos begeistert hat.

Schongau – Quasi in letzter Sekunde beschlossen die Verantwortlichen, das große Friedens-Festival ins Schongauer Eisstadion zu verlegen, da die Wetteraussichten alles andere als rosig waren. Eine gute Entscheidung, wie sich herausstellte.

Die anfängliche Befürchtung, der Umzug könnte viele Gäste kosten, erwies sich bereits nach einer halben Stunde als unbegründet: Innerhalb kürzester Zeit war das Stadion voll – und blieb es bis zum Schluss. Die Gründe, warum so viele Gäste kamen und blieben, sind vielfältig. Zum einen herrschte eine absolut tolle Grundstimmung, ein wunderbares mit- und nebeneinander von Jung und Alt und verschiedenen Kulturen. Bunt gemischt, aber alle mit der gleichen Grundeinstellung, denn sonst geht man ja nicht zu einem Friedens-Festival.

Kulinarische Verlockungen für die Spendenkasse

Das Festival ließ wirklich keine Wünsche offen: Es gab ein mehr als reichhaltiges kulinarisches Angebot, vom veganen Burger über die Curry-Wurst bis hin zu türkischem Gebäck, vom Wasser bis zum erlesenen Wein. Und dabei hat keiner auch nur einen Cent verdient. Essen und Trinken wurden durch heimische Betriebe entweder zum Einkaufspreis gestellt, oder teilweise sogar ganz spendiert. Das heißt, mit jeder Flasche Bier und jeder Bratwurstsemmel flossen Spendengelder, denn auch alle Helfer an Grill und Bar arbeiteten natürlich unentgeltlich. Dass es überhaupt dazu kommen konnte, lag auch an der Unterstützung der Schirmherrin, der Stadt Schongau, die unter anderem sämtliche Genehmigungen auf den Weg gebracht hatte, die Kosten für das Eisstadion übernahm und Werbeflächen stellte.

Das hat sich gelohnt: Stolze 708,10 Euro überreichten die Mitglieder der Jugendwerkstatt an Organisator Frank Hoffmann. © Foto: Christine Wölfle

Großes Engagement zeigten auch die Jugendlichen des Schongauer JuZes: Sie hatten nicht nur die große Spendenbox gebastelt, die niemand übersehen konnte. Sie wurden auch nicht müde, mit ihren Bauchläden durch die Reihen zu gehen und ihre Buttons gegen eine Spende an den Mann und die Frau zu bringen, bis kein Geld mehr in die Dosen passte.

Gleich 28 übervolle Spendendosen konnten die Jugendlichen der Jugendwerkstatt an Organisator Frank Hoffmann überreichen: Dreieinhalb Wochen standen diese in Schongauer Geschäften und brachten einen Erlös von 708,10 Euro. Eine tolle Sache! Was wäre jedoch ein Festival ohne die passende Musik? Da hatten sich die Organisatoren richtige Kracher aus der Region ins Boot geholt. Den Anfang machte „Lumberjohnny“, die wie immer mit bestem Folk aus allen Sparten für richtig gute Laune sorgten. Für einen Gänsehautmoment sorgte Olga Tereshchuk, eine geflüchtete Ukrainerin, die ganz versunken wunderschöne Stücke auf dem E-Piano spielte.

Würdiger Abschluss eines wunderbaren Festivals

Rap und Pop gab´s von „Die Plomaten“, bevor „The Stevers“ dem Publikum dann so richtig einheizten. Front-Frau und Urheberin des Festivals, Carolin Nuscheler, brachte ihre geballte Energie auf die Bühne, und das steckte an. Und wie: Es wurde getanzt und mitgesungen, bis einem selbst in der Eishalle zu warm wurde. Derart eingerockt, war es für die letzte Band fast schon einfach, denn sie musste das Publikum eigentlich nur noch auf der Tanzfläche halten. Und das schafften sie natürlich, die wunderbaren Musiker von „Mr. Mojoe“ mit ihrem unverwechselbaren Groove. Ein wirklich würdiger Abschluss eines ganz wunderbaren Festivals, das bei Besuchern wie Verantwortlichen ein Strahlen in die Augen zauberte. VON CHRISTINE WÖLFLE

