Myr-Friedens-Festival in Schongau: Von HipHop über Folk bis Blues 

Vier Bands treten am Samstag, 30. April, beim Myr-Benefiz-Festival in der Schongauer Altstadt auf. Dabei werden Spenden für die Ukraine gesammelt.

Schongau – Endlich wieder einen ganzen Nachmittag und Abend lang Live-Musik in Schongaus guter Stube, der Altstadt. Der Beweggrund ist ein trauriger, die Veranstaltung soll es nicht sein. „Myr“ heißt das Festival, und das ist das ukrainische beziehungsweise russische Wort für Frieden. Denn darum geht es: Beim Festival möglichst viele Geldspenden für die Geflüchteten und eine Organisation im Kriegsgebiet zu generieren – als Zeichen der Solidarität und des Zusammenhalts.

Die Idee zu dieser Benefiz-Aktion hatte Carolin Nuscheler, die damit offene Türen einrannte. Ein Anruf genügte, und das Organisations-Team vom Böbing Open-Air (BOA) erklärte sich bereit, als Veranstalter zu fungieren. Und ein Besuch bei der Stadt Schongau reichte, um diese als Schirmherrn zu gewinnen. Sponsoren wurden ebenfalls ohne Probleme gefunden und Vereine ins Boot geholt, die beim Festival mithelfen. Natürlich ehrenamtlich.

Auch die vier Bands aus der Region, die genauso schnell für die Idee zu begeistern waren, treten unentgeltlich auf. Und hier können sich alle Besucher auf echte Kracher freuen: Von Rock über HipHop und Rap bis hin zu Soul, Folk und Funk ist alles dabei. Den Anfang macht um 15.30 Uhr die coole Folk-Band „Lumberjohnny“, ab 17 Uhr rocken „DiePlomaten“ den Platz, bevor es um 18.30 Uhr bluesig und funkig mit „The Stevers“ wird, der Band von Carolin Nuscheler. Den Abschluss übernehmen „Mr. Mojoe“, die garantiert noch einmal die Tanzbeine strapazieren werden.

Ein grandioses Programm mit einer schon im Vorfeld grandiosen Zusammenarbeit vieler verschiedener Personen und Organisationen. Da kann das Myr-Festival eigentlich nur gelingen, denn die Veranstaltung soll trotz des traurigen Hintergrunds ein Fest der Freude werden – ein Friedens-Festival, das für Zusammenhalt, Solidarität und Hilfe steht.

„Es gibt keine Tickets und keine Einlasskontrollen, jeder kann kommen und gehen und wiederkommen, wann immer er oder sie es will“, erklärt Nuscheler – und dabei das Spenden nicht vergessen.

Im Vorfeld sammelt außerdem die Werbegemeinschaft Schongau Geld bei einer Modenschau am Freitagnachmittag, 29. April, um 16 Uhr auf dem Marienplatz. Außerdem stehen seit einigen Tagen in zahlreichen Geschäften Spendendosen , die die Jugendlichen der Jugendwerkstatt selbst gebastelt und verteilt haben. Die Dosen werden am Vormittag des 30. Aprils wieder von den Jugendlichen eingesammelt und aufs Festival-Gelände gebracht.

Es wird eine große Spendentonne auf dem Platz stehen, die gerne gefüllt werden möchte. Zudem werden beim Festival Sachspenden-Listen ausgegeben für eine Hilfsgüterlieferung der Stadt Schongau an die Partnerstadt Gogolin.

Sachspenden werden am Bauhof entgegengenommen

Schongaus Partnerstadt Gogolin in Polen beherbergt und versorgt mehrere hundert Flüchtlinge aus der Ukraine und hat dadurch mit der örtlichen Verfügbarkeit bestimmter Artikel zu kämpfen. Die Festival-Organisatoren und die Stadt Schongau rufen deshalb auch zur Sammlung von Hilfsgütern auf. Die Sachspenden sollen allerdings nicht direkt beim Festival abgegeben werden. Stattdessen wird an drei Nachmittagen im Bauhof (Gewerbegebiet Lerchenfeld; Burggener Str. 14) in Schongau gesammelt: Und zwar am Mittwoch, 4. Mai, Donnerstag, 5. Mai, und Freitag, 6. Mai – jeweils von 14 bis 16.30 Uhr.

Zusammen mit einigen Spenden aus dem Schongauer Krankenhaus werden die Güter per Lkw nach Polen gebracht. Den Transport übernehmen die Johanniter unter der Organisation von Marcel Reintsch aus Schwabbruck.

Folgende Artikel werden benötigt (anderes wird nicht angenommen): Waschmittel, Weichspüler, Shampoo, Duschgel, Zahnbürsten und Zahnpasta, Seife, Creme fürs Gesicht sowie Hand und Körper, Reinigungsmittel aller Art, Hygieneartikel für Frauen, Windeln, Feuchttücher, Verbandskästen/Verbandsmaterial und Kfz-Verbandskästen (auch nach Ablauf).

Die Güter kommen Flüchtlingen in Gogolin zugute sowie einem partnerschaftlichen Krankenhaus in der Ukraine.